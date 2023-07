Navzdory rodinným povinnostem po narození syna Vincenta se nakonec rozhodla, že se ještě jednou vrátí na oblíbené kurty a nadobro tak zamává své úspěšné kariéře s raketou v ruce. Málokdo však mohl očekávat, že rozlučkové turné sedmatřicetileté bojovnice Barbory Strýcové bude vrcholit bojem o grandslamový titul ve Wimbledonu. K tomu má rodačka z Plzně velice blízko ve čtyřhře se svou tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej, s níž už prolétla mezi čtyři nejlepší páry turnaje.

Česká tenisová legenda Barbora Strýcová píše ve Wimbledonu další fantastický příběh.

Už deset zápasů v řadě nepoznaly na travnatém pažitu ve Wimbledonu hořkost porážky. Sehraná dvojice Barbora Strýcová a Sie Šu-wej, které společně ovládly londýnský grandslam před čtyřmi lety, opět předvádí v All England Clubu fantastický tenis a suverénně kráčí za vysněným zlatým happyendem.

Naposledy to ve čtvrtfinále odnesly Francouzka Caroline Garcíaová s brazilskou kolegyní Luisou Stefaniovou, po jejichž skalpu se česko-tchajwanské duo připojilo ke čtyřem nejlepším párům turnaje. V přímé bitvě o wimbledonské finále je navíc čeká další česká tenistka Marie Bouzková, kterou na travnatém turnaji doprovází španělská spoluhráčka Sara Sorribesová.

A to znamená jediné. Ať už semifinálový duel krajanek dopadne jakkoliv, o deblový titul na nejstarším grandslamu si opět po roce (vloni ovládly turnaj Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, pozn. red.) zahraje česká stopa. „Je to pro nás ohromný úspěch a velký výkon. Doufám však, že ta jízda ještě nekončí,“ pronesla po vítězném čtvrtfinále Strýcová.

Sedmatřicetiletá rodačka z Plzně má v londýnském areálu rozhodně na co vzpomínat. Životní turnaj zde prožila právě v roce 2019, kdy senzačně dokráčela až do semifinále dvouhry a o pár dní později navíc zvedla po boku Sie Šu-wej nad hlavu pohár pro vítězky čtyřhry. Dosud jediný grandslamový vavřín ve vitríně české lvice.

Barbora Strýcová slaví vítězství na Wimbledonu. Na snímku s parťačkou Sie Šu-wej.

„Všechno se to letos opakuje,“ pousmála se někdejší světová šestnáctka. „Vůbec jsem ale nečekala, že budeme v turnaji tak dlouho. Budeme se samozřejmě snažit, abychom pokračovaly dál. Jsem hladová po dalších úspěších,“ dodala s nadšením Strýcová, která proklouzla do deblového semifinále na turnajích velké čtyřky již poosmé v kariéře.

Přitom od rozlučkového turné si česká tenistka nic velkého rozhodně neslibovala. Po narození syna Vincenta využila Strýcová tzv. chráněného žebříčku, díky němuž mohla zamávat své bohaté kariéře na elitních podnicích. Postupně se představila v Madridu, Římě, Birminghamu a Eastbourne, po němž toužila napsat poslední kapitolu na trávě ve slavném All England Clubu.

A ta se bude jednou číst opravdu krásně. Ve dvouhře totiž prošla plzeňská rodačka překvapivě do druhého kola, kde padla po obrovské třísetové bitvě s polskou favoritkou Linettovou. Hlavní část kapitoly však zůstává nadále rozepsána. Více prozradí až páteční semifinále proti česko-španělskému páru, který „proslul“ nešťastnou aférou na nedávném pařížském grandslamu.

„Bude to velice těžký zápas. My jsme ale taky těžké soupeřky pro každého,“ řekla Strýcová. České fanoušky tak čeká nevšedně perný závěr tenisového týdne. Ten odšpuntuje už ve čtvrtek odpoledne Markéta Vondroušová, která zabojuje o postup do finále dvouhry proti Ukrajince Svitolinové.