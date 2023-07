Alcaraz, ničitel impéria. Je jako já, Rafa a Roger dohromady, žasne Djokovič

Už spoustu let se o tom mluví, spoustu let se na to čeká. Kdy mladá generace tenistů konečně roztáhne křídla a smete legendy do propadliště sportovních dějin? Novak „Veliký“ Djokovič byl až dosud proti. Carlos Alcaraz mu ale ve finále Wimbledonu ukázal, že čas na střídání stráží definitivně dozrál. Sám srbský bohatýr měl pro svého přemožitele jen slova obdivu. Měl by se bát o své rekordy?

Carlos Alcaraz (vlevo) a Novak Djokovič. | Foto: Profimedia