Další tenisová fantazie na centrálním dvorci v londýnském All England Clubu. Mladičký Španěl Carlos Alcaraz zaskočil ve finále mužské dvouhry sedminásobného vítěze Wimbledonu Novaka Djokoviče a v pouhých dvaceti letech slaví zisk již druhého grandslamového titulu. Rodák z El Palmaru zvítězil v neuvěřitelné bitvě dvou nejlepších tenistů současnosti 3:2 na sety a kromě celkového prvenství na nejstarším grandslamu rovněž uhájil aktuální post světové jedničky.

Španělský talent Carlos Alcaraz slaví premiérový zisk wimbledonského grandslamu. | Foto: Profimedia

Nadvláda srbského krále Novaka Djokoviče na wimbledonské trávě je u konce. V neděli odpoledne se o střídání stráží na trůně nejstaršího grandslamu postaral španělský bojovník Carlos Alcaraz, který zvítězil v nejdelším utkání turnaje 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 a dokráčel si pro svůj premiérový triumf v londýnském All England Clubu.

Dvacetiletý rodák z El Palmaru tak znemožnil Djokovičovi možnost získat již 24. grandslamový titul, kterým by Srb posunul vlastní rekord, a ukončil na travnatých dvorcích v All England Clubu jeho sérii 34 výher. Alcaraz získal po loňském US Open druhý titul na turnajích veké čtyřky a nadále tak setrvá před Djokovičem v čele světového žebříčku.

„Je to naprosto úžasný pocit a splněný sen. I kdybych dnes prohrál, tak bych byl na sebe hrdý. Odehrát finále proti legendě našeho sportu a být součástí historie tohoto nádherného turnaje je pro mě neuvěřitelné. Je splněným snem, že mohu hrát na takových kurtech takové zápasy,“ řekl třetí nejmladší vítěz travnatého grandslamu v otevřené éře světového tenisu.

Naopak rodák z Bělehradu nevyhrál ve Wimbledonu poprvé od roku 2018 a přišel o mimořádnou šanci získat v Londýně osmý zlatý vavřín, kterým by zároveň vyrovnal dosavadní rekord Švýcara Rogera Federera. „Myslel jsem, že s tebou budu mít problémy na antuce, možná na betonech, ale rozhodně ne na trávě. Ale teď už je to evidentně jinak,“ uznal sportovně finálovou porážku Djokovič.

Úchvatná pětisetová podívaná od obou finalistů

Úvod nedělní bitvy o zlatý grál přitom rozehrál výrazně lépe šestatřicetiletý rodák z Bělehradu. Tomu se podařilo získat důležitý brejkbol hned při prvním podání mladého Španěla a poměrně jednoduše tak získal komfortní vedení 3:0 na gemy. Vlažný rozjezd Alcaraze pak ztvrdil další prohraný servis, po němž se naprosto klidný Djokovič dostal až na dosah první sady.

Pomyslného kanára ve finále Wimbledonu však světová jednička razantně odmítla, když za nelichotivého stavu 0:5 konečně předvedla sérii pěkných míčků a alespoň kosmeticky upravila hororový průběh úvodního dějství. V následné hře už ovšem suverénně hrající Srb nezaváhal a uzavřel nepříliš pohlednou sadu čistou hrou na servisu.

Chyť mě, když to dokážeš. Srbský král uniká legendám a míří za dalším vavřínem

Začátek druhého setu však nabídl zcela odlišnou podívanou. Povzbuzený Alcaraz dokázal stejně jako jeho soupeř získat ve druhém gemu potřebný brejk a nebojácnou hrou získal nejen náskok před svým soupeřem, ale zejména výrazné sympatie vzácného publika na centrálním dvorci. Slibně rozjetou partii mu ale hned v následující hře překazil chytře bránící Djokovič, jenž si takticky dokráčel pro důležitý rebrejk.

V dalším průběhu sady už si ovšem oba finalisté poctivě drželi výhodu svého podání. Srbský tenista dokonce zvládl i těžkou situaci za stavu 4:5, kdy se španělský supertalent nacházel pouhé dva míčky od zisku druhého setu. Velice pěkná podívaná nakonec dokráčela až do tiebreaku, v jehož koncovce však byl o něco přesnější Alcaraz, který famózním a zároveň i vítězným returnem srovnal finálový boj na 1:1.

A bylo znát, že vítězství v důležité závěrečné hře dodalo mladému Španělovi neuvěřitelné množství energie. Rodák z El Palmaru byl ve třetí sadě jednoznačně lepším hráčem, svému soupeři dokázal hned třikrát ukrást podání a průběh na centrálním dvorci zcela ovládl poměrem 6:1. Až se sedminásobný šampion travnatého grandslamu musel jít uklidnit do útrob malebného svatostánku na okraji Londýna.

Djokovič se navíc musel potýkat s dalšími komplikacemi hned v úvodu sady číslo čtyři, když při svém podání za stavu 0:1 musel odvracet dva brejkboly Alcaraze. Náročnou situaci grandslamový rekordman sice zvládl, nicméně proti rozjetému Španělovi se dostával do hry jen velmi složitě.

Rozhodl klíčový brejk v úvodu páté sady

Situace se ovšem náhle změnila za stavu 2:2 při podání světové jedničky, kdy se rodák z Bělehradu dostal k výjimečné brejkbolové příležitosti, kterou po další dlouhé tahanici přes shody dokázal vydřít na svou stranu a zdatně vzdorujícímu Alcarazovi utekl na rozdíl dvou gemů. Za stavu 5:3 navíc Djokovič dokázal ukořistit další podání svého soupeře a poslal tak úžasnou finálovou podívanou do rozhodující sady.

Pátou hodinu výjimečného tenisu na centrálním kurtu vzápětí zahájil dlouhý gem na servisu zkušenějšího finalisty, který sice vykročil za vítězstvím správným směrem, nicméně neúnavný Alcaraz postupně dokázal svého o šestnáct let staršího rivala dostat pod tlak a za stavu 1:1 si mohl zcela zaslouženě zakřičet po zisku dalšího veledůležitého brejkbolu.

Djokovič se snažil, hledal jakýkoliv způsob, jak se jenom vrátit zpět do své herní pohody, ale zodpovědně servírující Španěl už žádné větší komplikace nepřipustil. Za stavu 5:4 si na podání vybojoval první mečbol ve finálovém utkání, který suverénním forhendem proměnil v zisk premiérového grandslamového titulu na wimbledonské trávě.

„Hodně jsi mě na mé cestě inspiroval,“ řekl Alcaraz po utkání na adresu svého soupeře. „Když jsem se narodil, tak ty už jsi vyhrával turnaje a já tě sledoval. Je to vážně úžasné. Řekl jsi, že se místo 36 cítíš na 26 a to jsi dnes prokázal,“ rozesmál španělský mladík tribuny centrálního dvorce.