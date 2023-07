Kdo je aktuálně nejlepším tenistou historie? Věčná debata probíhající nejen v kuloárech fanoušků i expertů, která s rostoucí dominancí srbského šampiona Novaka Djokoviče nabírá na velké intenzitě. Rodák z Bělehradu před nedávnem ovládl pařížskou antuku, čímž se zároveň osamostatnil na čele žebříčku legend s největším počtem získaných grandslamů. Nyní stojí před rekordmanem další velká výzva. V prostředí, kde už dlouhých šest let nepoznal hořkost porážky.

Srbský šampion Novak Djokovič zaútočí na osmý wimbledonský triumf | Foto: John Sibley / PA Images / Profimedia

Zatímco před nedávnem v Paříži nebylo jeho celkové vítězství na druhém grandslamu sezony žádnou samozřejmostí, v malebném areálu na okraji Londýna byste většího favorita hledali naprosto zbytečně. Srbský král Novak Djokovič vyrostl na Britských ostrovech v hotového odborníka, který je na wimbledonské trávě takřka nezastavitelný.

Potřebujete nějaký hmatatelný důkaz? Není problém. Stačí jenom nahlédnout do nedávné historie nejstaršího tenisového turnaje na světě. 2018? Djokovičova one man show. Ročník následující? Jakbysmet. Stejný scénář se pak opakoval i v posledních dvou ročnících. A nebýt řádící pandemie v roce 2020, dost možná by letos přijížděl do slavného All England Clubu rovnou s pěti zlatými vavříny v řadě na svém kontě.

Takový kousek se povedl jenom švýcarskému velikánovi Rogeru Federerovi mezi lety 2003 a 2007. Tehdy jako by snad ani nebylo možné najít na jeho jedinečnou herní strategii nějaký účinný recept. „Zkoušel jsem úplně všechno, ale vždy jsem si vybral špatný moment. Už jsem byl totálně zoufalý,“ vzpomínal na jedinečnou dominanci Švýcara někdejší americký tenista Andy Roddick, jenž s ním padl hned ve třech finálových bitvách na trávě.

A pocity zoufalosti nyní zažívá rovněž současná tenisová elita. Ta si totiž s rozjetým bělehradským rodákem neví rady už od začátku roku. Srb pohotově ovládl úvodní grandslam v Melbourne i následné boje na pařížské antuce, čímž se definitivně usadil na čele historické tabulky vítězů turnajů velké čtyřky. Za sebou tak nechal oba odvěké rivaly Rafaela Nadala s Rogerem Federerem.

„Nedokážu říct, co je lepší. Vyhrát Wimbledon v 17 letech jako Becker, nebo Roland Garros ve 36 letech jako před nedávnem Novak? Opravdu netuším. Dokud navíc hraje Rafa, nelze s klidným svědomím odpovědět na otázku, kdo je nejlepší z nejlepších,“ nechal se slyšet Federer. „Jsou tu zkrátka některé rekordy, které nelze překonat,“ dodal.

Rekordy. Přesně tak. Zejména v posledních týdnech oblíbený pokrm na talíři srbského válečníka, který bude i protentokrát jednoznačným adeptem na zisk vzácné trofeje. V galantním bílém úboru bude navíc útočit už na 24. grandslamový triumf v kariéře a posun vlastního rekordu.

Novak Djokovič po výhře na Wimbledonu 2022Zdroj: ČTK/AP/Alastair Grant

Pokud totiž ovládne Wimbledon i letos, přidá do své vitríny s trofejemi už osmý travnatý vavřín. Tím by zároveň vyrovnal dosavadní maximum někdejšího švýcarského konkurenta. „Zdá se, že Novak bude vyhrávat ještě dlouho, což je skvělé. Přeji mu jen to nejlepší,“ prohlásil Federer na adresu Djokoviče. Jak jinak než s bohatou dávkou elegance a gentlemanství.

A co na to šestatřicetiletý rekordman? „Samozřejmě, že má cesta ještě není u konce. Když stále vyhrávám grandslamy, proč bych měl uvažovat o konci kariéry? Pořád cítím motivaci a inspiraci hrát na těchto turnajích svůj nejlepší tenis,“ řekl srbský tenista před začátkem vrcholu travnaté sezony.

Wilander: Je opravdu těžké sázet proti Novakovi

V historickém areálu na Britských ostrovech se mu hraje náramně. Navíc je skutečně těžké najít soupeře, který by byl za současných okolností schopen jakkoliv potrápit srbskou mašinu. Tenisoví odborníci se sice shodují nad aktuální světovou jedničkou Carlosem Alcarazem, ten však může doplatit na nedostatek zkušeností. Podobně jako další mladé naděje v hlavní soutěži.

„Carlos bude po vítězství v Queen’s velice nebezpečný. Ale pokládám si jednu zásadní otázku: Naučil se za pouhý rok na travnatých dvorcích s minimem odehraných zápasů dost? Dost na to, aby se mohl Novakovi postavit? Myslím si, že zatím ne,“ řekl bývalý tenista a nyní televizní expert stanice Eurosport Mats Wilander.

„V tuto chvíli je skutečně velmi těžké sázet proti Novakovi. Pro mě je letos největším favoritem. Ještě jsem neviděl nikoho, kdo by byl tak spolehlivý ze základní čáry a kdo tak dobře podává,“ dodal svůj pohled sedminásobný grandslamový šampion.

Novak Djokovič po výhře na Wimbledonu 2022Zdroj: ČTK/AP/Alastair Grant

Pokud Djokovič skutečně naplní všechna výše zmiňovaná slova, nebude pro něho zřejmě žádný problém vyzvednout si na závěr 136. ročníku Wimbledonu další grandslamový talisman. Nyní už s úctyhodnou číslicí 24. A dravé mládí si bude muset zase chvíli počkat.

Králův odchod z trůnu se totiž (nejspíš) ještě zdaleka nechystá.