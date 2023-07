Český tenis píše v londýnském All England Clubu další nezapomenutelný příběh. V hlavní roli tentokrát čtyřiadvacetiletá bojovnice ze Sokolova Markéta Vondroušová, která si v semifinále Wimbledonu dokázala poradit i s rozjetou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou a po čtyřech letech si tak opět zahraje velké grandslamové finále. Výjimečné tažení skromné hrdinky na travnatém pažitu pochopitelně uchvátilo fanoušky po celém světě. Včetně jednoho nevšedního gratulanta.

Markéta Vondroušová slaví postup do životního finále ve Wimbledonu. | Foto: Profimedia

Neuvěřitelné se stalo skutečným. Česká tenistka Markéta Vondroušová zvládla na londýnské trávě již šestou náročnou zkoušku v řadě a po čtvrtečním vzácném skalpu Ukrajinky Eliny Svitolinové, která ve čtvrtfinále dokázala zastavit světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska, si zajistila premiérovou účast ve finále nejstaršího grandslamu.

Tenisová fantazie. Vondroušová přehrála Svitolinovou a je ve finále Wimbledonu

V ostře sledovaném souboji dvou nenasazených hráček si aktuální světová dvaačtyřicítka poradila s ukrajinskou soupeřkou a držitelkou divoké karty dvakrát 6:3 a po hodině a čtvrt si mohla poprvé na letošním turnaji užít hlasitý aplaus centrálního dvorce v All England Clubu.

„Jelikož jsem do letoška hrála na trávě nic moc, tak bych si já ani moji blízcí něco takového nedokázali vůbec představit. Úspěch na trávě mi připadal nedosažitelný. A teď půjdu v sobotu na finále…Fakt neuvěřitelné,“ usmívala se Vondroušová po postupu do druhého finále v rámci turnajů velké čtyřky v kariéře. Před čtyřmi lety v Paříži podlehla na poslední překážce budoucí světové jedničce Asleigh Bartyové.

Nyní si čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova zahraje o tradiční blyštivý talíř proti Tunisance Uns Džábirové, šesté hráčce žebříčku WTA, kterou navíc letos dokázala už dvakrát porazit. „Zřejmě nastal čas na odplatu,“ vtipkovala příští soupeřka Vondroušové na tiskové konferenci po úspěšném semifinále.

Mezi gratulanty i „tenista“ Babiš

Kromě toho však kvitovala dosavadní výkony české tenistky ve wimbledonském areálu s velkým obdivem. Podobně jako třeba tenisová legenda Martina Navrátilová, jíž se ve vitríně sluní neuvěřitelných devět travnatých vavřínů. „Po finále v Paříži před čtyřmi lety je skutečně zázrak, co se jí povedlo,“ řekla bývalá česko-americká tenistka.

„Předtím vyhrála na trávě čtyři zápasy za celou kariéru. Nevím, co se stalo, ale ráda bych si s ní popovídala, abych zjistila, proč se tak zlepšila. Dnes vypadala na trávě jako veteránka. Předváděla opravdu fantastické výměny,“ chválila Navrátilová semifinálové vystoupení Vondroušové.

Výkon české lvice pochopitelně nadchl také fanoušky po celém světě, kteří s chválou na adresu levoruké tenistky zdaleka nešetřili. „Vondroušová byla vždy velice podceňovaná. Jsem rád, že ji konečně vidím vyhrávat na velké scéně,“ napsal jeden z uživatelů na Twitteru. „Bude další Serenou Williamsovou, jen potřebuje ještě trochu více tréninku,“ přidal další z obdivovatelů.

Slzy a úžas. Tenisový svět se klaní Vondroušové. Česká hrdinka nadchla Wimbledon

Do role tenisového fanouška se ve čtvrtek odpoledne pasoval dokonce i předseda politického hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, který poslal české tenistce vzkaz prostřednictvím sociálních sítí. „Neskutečná Markéta Vondroušová. Moc gratuluji k postupu do finále Wimbledonu a věřím, že s takovou formou to v sobotu musí vyjít,“ napsal.

Už nyní si v očích tenisových příznivců vysloužila nálepku travnaté hrdinky. Ještě ovšem zbývá jeden krok, který by ze sokolovské dívenky udělal opravdovou šampionku. Finále Wimbledonu s účastí Markéty Vondroušové je na programu v sobotu odpoledne.