Travnatým dvorcům zrovna neholduje. Vždyť i olympijské stříbro urvala levoruká ranařka na betonu. Teď ale tenistka Markéta Vondroušová zažívá životní wimbledonskou jízdu. Na londýnském pažitu All England Clubu zametla se světovou dvanáctkou Veroniku Kuděrmetovovou, kterou mimochodem ale vůbec nemusí, a poprvé si na nejstarším grandslamu zahraje o osmifinále.

Markéta Vondroušová | Foto: ČTK/AP Photo/Alberto Pezzali

Dříve neoblíbená tráva jí najednou zavoněla. Markéta Vondroušová si postupem do třetího kola vylepšila svoje wimbledonské maximum. „Byl to jeden z nejlepších zápasů, které jsem kdy na trávě odehrála,“ mrkla šťastná Vondroušová po vítězství nad Veronikou Kuděrmetovovou. Turnajovou dvanáctku vyprovodila z kurtu dvakrát 6:3.

Vondroušová přitom byla před travnatou částí sezony skeptická. „Nikdy jsem trávu nezavrhla, jen se mi na ní nedařilo. I teď jsem byla pesimistická a říkala jsem: Teď to bude pár zápasů a půjdeme na beton,“ přiznala.

Trenér Jan Hernych ji ale navnadil. „Herňa říkal, ať mám otevřenou mysl a zkouším to. Pomáhá mi to zůstávat v klidu. Vím, že na trávu nemám úplně špatnou hru. Teď jsem na trávě celkově lepší a myslím, že i dobře servíruju, to je moc důležité.“

Třiadvacetiletá rodačka ze Sokolova měla před soubojem Kuděrmetovovou o motivaci postaráno. Právě tahle Ruska jí totiž leze krkem od loňska, kdy se s ní utkala v Indian Wells. „Zrovna začala válka a bylo to maso. Byla strašně přehecovaná, bila se do prsou, úplné šílenství. Na tuhle mám docela velkou pifku,“ přiznala Vondroušová.

Ruska? Velký extrém

Kuděrmetovová na okruhu WTA dráždí soupeřky i tím, že pobíhá po kurtu s logem svého sponzora, kterým je těžařská společnost Tatněfť podporující ruskou armádu. Kvůli účasti ve Wimbledonu musela nášivku sundat. Mezi tenistkami nemá zrovna dobrou pověst.

„Ona je velký extrém. Cítí to tak spousta holek. Jsem na ni docela zasedlá, je dobře, že to ve mně vyvolalo takový výkon.“

Ve třetím kole se Vondroušová potká s další těžkou soupeřkou. Donna Vekičová před Wimbledonem padla v berlínském finále s Petrou Kvitovou. „Los je těžký, ale teď už si nemůžu vybírat. Zkusím hrát svou hru, která tady zatím funguje.“