Naprosto jednoznačná záležitost. Bohužel však s jiným závěrem, než na který byli čeští tenisoví fanoušci při posledních utkáních české jedničky Petry Kvitové na trávě zvyklí. Třiatřicetiletá rodačka z Bílovce v osmifinálovém klání na nejstarším grandslamu vyhořela. S Tunisankou Uns Džábirovou nedokázala ani chvíli držet krok a po hodině a třech minutách opouštěla centrální dvorec s výpraskem 0:6, 3:6.

Možná až příliš krutá tečka za jinak solidním tažením na londýnské trávě. Turnajová devítka Petra Kvitová se s oblíbeným turnajem rozloučila rozpačitš, což má má na svědomí zejména šestá hráčka ženského žebříčku Uns Džábirová z Tuniska. Ta českou tenistku v osmifinálové bitvě smetla jednoznačně 6:0, 6:3 a zaslouženě proklouzla mezi osmičku nejlepších.

„Petru velice respektuju za to, co všechno udělala pro ženský tenis. To, že jsem ji teď porazila, vnímám jako opravdu velký úspěch,“ těšilo tuniskou hvězdu v rozhovoru přímo na dvorci. Ke skalpu dvojnásobné wimbledonské šampionky přitom potřebovala pouhých třiašedesát minut.

Džábirová v utkání zaznamenala hned 17 vítězných úderů, své vítězství ovšem postavila hlavně na bezchybné hře. Za celou dobu nastřádala jen 11 nevynucených chyb, zatímco Kvitová jich „zvládla“ 26. A zejména v tom byl největší rozdíl mezi oběma soupeřkami na centrálním kurtu v All England Clubu.

Suverénní jízda rozjeté Tunisanky

Česká tenistka se snažila naskočit do zápasu ve velkém tempu, její typická hra postavená na rychlých úderech od základní však na tuniskou soupeřku vůbec neplatila. Spousta chyb a ztrát měla za následek rychlé vedení bezchybně hrající Džábirové 5:0. Světová šestka pak na svém podání nezaváhala a v úvodní sadě nadělila Kvitové nelichotivého kanára.

Hned po pauze se česká jednička mohla těšit ze zisku úvodního gemu, po kterém chtěla zavelet k velkému obratu. Namísto toho však přišel další herní výpadek a trpělivá Tunisanka se vzápětí ujala vedení 2:1, navíc i s důležitým brejkbolem v zádech. Vyhozené míče, trápení na vlastním podání a Džábirová se pomalu blížila k vytouženému postupu do čtvrtfinále.

Kvitová se však s debaklem nehodlala smířit. Za děsivého stavu 0:6, 1:4 se konečně dokázala zvednout a dvěma vyhranými gemy v řadě se alespoň dostala na kontakt rozjeté Tunisanky. Bohužel marně. Džábirová vzápětí pohotově zvýšila na 5:3 a hned při následném podání Kvitové pro sebe dokonce vyválčila tři mečboly.

Krásným forhendem po lajně pak dokázala zužitkovat hned první nabídnutou šanci a po suverénním vystoupení na centrálním dvorci se mohla těšit ze zaslouženého postupu do grandslamového čtvrtfinále. V něm vyzve Kazašku Jelenu Rybakinovou.

„Přiznám se, že když jsem vyhrála první set, tak jsem si řekla, že zápas začíná úplně od znova, protože s Petrou nikdy nevíte. Můžete první set 6:0 vyhrát, ale druhý zase 0:6 prohrát,“ líčila Džábirová. „Teď musím utíkat regenerovat a připravit se na další náročný zápas,“ dodala a s poděkováním zamávala tribunám nejslavnějšího kurtu v londýnském areálu.

Poražená Kvitová si však i přes vypadnutí v osmifinále Wimbledonu polepší, z aktuální deváté příčky na žebříčku WTA se posune o jedno místo na osmou pozici.