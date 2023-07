Láskyplné fotky v centru Paříže, založení společného účtu na Instagramu a tenisový svět měl rázem jasno. Řecká hvězda Stefanos Tsitsipas a španělská kráska Paula Badosová tvoří odnedávna zamilovaný pár. Ve Wimbledonu už se oba tenisté vzájemně podporují přímo na tribuně a pod přezdívkou „Tsitsidosa“ dokonce nastoupí ke společné premiéře ve smíšené čtyřhře.

Stefanos Tsitsipas | Foto: JC, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Ve středu odpoledne dohrála svůj úvodní zápas na travnatém grandslamu a ihned po něm urychleně cupitala přes celý areál do hráčského boxu druhého největšího kurtu v londýnském All England Clubu. Tam totiž zrovna bojovala o postup do druhého kola její drahá polovička.

A zatímco krásná Španělka Paula Badosová zvládla vyprovodit svou soupeřku z kurtu během devětašedesáti minut, pátý nasazený Řek Stefanos Tsitsipas se o vítězství přetahoval téměř čtyři hodiny. Nakonec však bitvu s Dominicem Thiemem, která se kvůli dešti protáhla na dva dny, zvládl dotáhnout do vítězného konce.

To už mu přímo z tribuny mávala jeho nová láska. „Také vyhrála? To je pro mě novinka. Moc ti blahopřeju, Paulito,“ řekl čtyřiadvacetiletý rodák z Atén v pozápasovém rozhovoru na dvorci. Nadšená Badosa stojící vedle Tsitsipasova otce pak do kamery spojila ruce do tvaru srdíčka.

„Je to malinko odlišný druh nervů. Když to sleduji zvenku, tak jsem možná trochu nervóznější, protože to nedokážu ovládat,“ prozradila španělská tenistka. „Ale jsem ráda, že to zvládl, byl to šílený zápas. Jsme šťastní, že jsme oba prošli prvním kolem,“ dodala.

Láska těchto dvou tenisových hvězdiček neunikla snad žádnému tenisovému fanouškovi. Nejprve tajná setkávání, poté zamilované fotky během pařížského grandslamu na společném instagramovém účtu a nakonec až oficiální oznámení celému světu. Tak vznikl na tenisovém okruhu nový zamilovaný páreček.

Páreček, který si už v sobotu zahraje první společný duel na grandslamu. Tsitsipas s Badosovou se totiž přihlásili do smíšené čtyřhry a na wimbledonské trávě si tak odkroutí velkou premiéru. Los však nebyl vůči řecko-španělské dvojici příliš ohleduplný. Hned v prvním kole turnaje si zahrají proti nasazeným jedničkám a úspěšným deblistům Austinu Krajickovi a Američance Jessice Pegulaové.

Obavy z brzkého konce? Kdepak. V tomto případě jednoznačně vítězí láska. Nicméně touha jednou společně dosáhnout na grandslamový titul je obrovská. Něco takového se navíc pětadvacetileté krásce zdálo už dávno předtím, než se dala s řeckým tenistou dohromady.

„V Austrálii jsem se zranila a nemohla hrát. I když jsem měla jet leg po návratu domů, tak jsem se rozhodla, že budu sledovat jeho finále,“ zavzpomínala na začátek letošního roku, kdy se Tsitsipas probojoval až do finále Australian Open.

A navzdory jeho porážce se Badosová okamžitě zasnila. „Bylo to překvapivé, protože o tenistech se mi nikdy nezdálo. Ale tu noc se mi o něm zdálo, že jsme oba vyhráli grandslam. Pak jsme spolu měli velmi romantickou chvíli, ale to nebudu dále vysvětlovat,“ smála se Španělka.

Slovo dalo slovo a o pár měsíců později už se oba zamilovaní prochází po tenisových areálech jako dvě hrdličky. A teď ještě získat ten vysněný grandslam. První šanci mají už teď v Londýně.