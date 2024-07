Měla to být velkolepá bitva dvou gigantů. Sedmatřicetiletý Djokovič chtěl oplatit o 16 let mladšímu Španělovi loňskou porážku a získat už 25. trofej z turnajů velké čtyřky. Úřadující wimbledonský šampion však nedal zkušenému Srbovi sebemenší šanci a s přehledem obhájil vítězství.

"Upřímně, je to pro mě sen vyhrát tuhle trofej," řekl na kurtu Alcaraz. "Je to nejkrásnější turnaj, nejkrásnější kurt, nejkrásnější trofej."

V této sezoně slavil druhý grandslamový titul poté, co navázal na měsíc starý úspěch z Roland Garros. Djokovič se letos dostal do prvního finále. Sedminásobného wimbledonského šampiona v něm ale viditelně limitovalo před měsícem operované koleno, kvůli kterému se odhlásil z Paříže.

Dokáže Djoker urvat ještě jeden grandslam?

"Byla to zkáza. Alcaraz byl fenomenální. Byl neúnavný a nedal Djokovičovi nic, do čeho by se mohl zakousnout. Dnes to bylo o jednom muži," řekla pro BBC britská tenisová legenda Tim Henman.

Djokovičovi se ani letos nepovedlo vyrovnat rekord Rogera Federera, který si odvezl z All England Clubu osm trofejí. "Djokovič tady nemusel být, nebyl stoprocentně zdravý, přesto se rozhodl hrát. Na Alcaraze prostě neměl. Má Djokovič v zásobě dost sil na to, aby získal ještě jeden grandslam?" tázal se známý australský bouřlivák Nick Kyrgios, který ve Wimbledonu trénoval s Djokovičem.