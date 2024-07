Ne, ani ona sama před turnajem nečekala, že bude hrát finále dvouhry na legendárním Wimbledonu. Barbora Krejčíková se obvykle cítila lépe na jiných površích, než je londýnská tráva. Jenže na okruhu WTA snad nenajdete méně vyzpytatelnou hráčku. Hluboké propady střídá s gejzíry nefalšované tenisové geniality. V All England Clubu je to letos nepochybně ten druhý případ. Dotáhne to už k titulu?

Loni to byla Markéta Vondroušová. Zvedne letos vítěznou wimbledonskou trofej nad hlavu Barbora Krejčíková? Stříbrná mísa na růžovou vodu s antickými reliéfy může mít letos znovu českou vítězku. A je to snad ještě větší překvapení než před rokem.

Jenže Barbora Krejčíková je na podobné šoky specialistkou. Jen si vzpomeňme na její slavný triumf na Roland Garros v roce 2021. Teď je krůček od dalšího zápisu do tenisové historie. V sobotu se finále utká s Jasmine Paoliniovou ve finále Wimbledonu.

„Bude to velký boj. Obě jsme bojovnice a hrajeme teď výborný tenis,“ řekla Krejčíková po semifinálové výhře nad Jelenou Rybakinovou. Nebyla favoritkou, ale zvládla zápas famózně otočit. Ve finále jsou šance otevřené, protože takové složení finálové dvojky asi nečekal vůbec nikdo. „Nikdy bych v to nevěřila,“ dodala Češka o postupu.

Vzpomínky na Janu Novotnou

Zajímavost: Krejčíková s Paoliniovou jsou první finalistky grandslamu, které se zároveň v minulosti utkali v grandslamové kvalifikaci (konkrétně na Australian Open v roce 2018). Tenkrát ještě obě čekaly na velký průlom. Teď jsou na vrcholu.

Krejčíková ale po semifinálové výhře vzpomínala na někoho jiného. Na Janu Novotnou, se kterou před lety trénovala. A někdejší první dáma českého tenisu (zemřela v listopadu 2017) prožila právě na Wimbledonu nejpamátnější okamžiky své kariéry. V roce 1993 zde oplakala finálovou prohru se Steffi Grafovou, aby se o pět let později stala šampionkou.

„Vyprávěla mi spoustu příběhů o své cestě a o své snaze vyhrát Wimbledon. Když jsme o tom spolu mluvily, byla jsem od podobného úspěchu strašně daleko. A teď jsem tady ve finále. Hodně na Janu vzpomínám a snažím se bojovat o každý míček, jak mi říkala,“ povídala dojatá Krejčíková.

Nesmírná mentální síla

Senzační jízda Krejčíkové vzbudila pochopitelně značný ohlas v tenisovém světě. „Čekal jsem, že mezi Krejčíkovou a Rybakinovou to bude zajímavý zápas. Snad vím pár věcí o ženském tenise. A s Barborou jsem kdysi hrával v juniorech a vím, že má na trávě nebezpečnou hru,“ napsal na sociální síti X australský tenista Nick Kyrgios.

„Krejčíková je mentálně nesmírně silná a má velmi zajímavou hru. Pokaždé převede nějaký ten trik. Rybakinovou ke konci vysloveně frustrovala,“ komentovala na BBC bývalá britská hráčka Annabel Croftová.

Někteří si rovněž povšimli síly celého českého tenisu. Tenisový expert Bastien Fachan připomněl, že Česko mělo za posledních patnáct sezon hned dvanáctkrát zástupce v grandslamovém finále ve dvouhře: Tomáše Berdycha, Petru Kvitovou (třikrát), Lucii Šafářovou, Karolínu Plíškovou (dvakrát), Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou a teď podruhé Krejčíkovou.

Oslnivá bilance malé země ze srdce Evropy.

A pokud jde o hrdinku dne Krejčíkovou, nelze než souhlasit s tím, co o ní na síti X napsal účet The Tennis Letter: „Nedostává se jí vždy takového ocenění, jaký by si jako grandslamová vítězka zasloužila. Ale hraje neuvěřitelně překrásný tenis.“ Kéž jí to vydrží i v sobotu.