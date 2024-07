Wimbledonský zázrak? I tak by se to dalo nazvat. Vždyť i sama Barbora Krejčíková nemohla po vítězném finále uvěřit tomu, co právě dokázala. Přesto nešlo o žádnou náhodu. Česká tenisová hvězda druhým grandslamovým titulem kariéry potvrdila, že patří k těm nejlepším hráčkám na okruhu. Legendy od ní čekají ještě velké věci.

„Jak to zní být wimbledonskou šampionkou? Jako šílené. Ale je to realita, úžasná realita. Neskutečný úspěch. Asi hraju nejlepší tenis své kariéry,“ líčila svoje dojmy Barbora Krejčíková po vítězství nad Italkou Jasmine Paoliniovou 6:2, 2:6, 6:4. Stala se tak první Češkou v samostatné historii republiky, která ovládla dva různé grandslamy.

Co řekla Barbora Krejčíková po vítězství ve Wimbledonu?

Jsou to už tři roky, co Krejčíková dosáhla na svůj premiérový grandslamový titul v Paříži a vylétla až na druhé místo světového žebříčku. Jenže pak přišel rychlý sešup, i vinou zranění. Nyní se osmadvacetiletá rodačka z Ivančic vydrápala zpátky vrátila na vrchol. A tentokrát by tam mohla zůstat.

„Nejspíš jí připadá, že vítězství na French Open je už tak dávno a tohle je to, co potřebovala, aby znovu nastartovala svou kariéru. Mám pocit, že toho má ještě hodně před sebou,“ řekla ve vysílání BBC trojnásobná grandslamová šampionka Ashleigh Bartyová.

Někdejší světová jednička se stala wimbledonskou vítězkou v roce 2021, tedy ve stejném roce, kdy Krejčíková ovládla Roland Garros. Rok na to sympatická Australanka nečekaně ukončila kariéru už v 25 letech.

Potřebuje ale najít konzistenci

„Jste součástí nejlepšího klubu na světě. Byl to pro mě splněný sen. Měla jsem pocit, že moje cesta je kompletní. Myslím, že pro Barboru, je to ale další pírko do klobouku,“ reagovala Bartyová na wimbledonský triumf své bývalé soupeřky.

Také dvojnásobná grandslamová vítězka Američanka Tracy Austinová se domnívá, že to nejlepší Krejčíkovu teprve čeká. „Krejčíková je nyní dvojnásobnou grandslamovou vítězkou. Ten první titul přišel tak nějak zčista jasna, ale tenhle už svědčí o tom, že to nebyla náhoda,“ upozornila šampionka US Open z let 1979 a 1981.

„Krejčíková je nevyzpytatelná, dokáže porazit nejlepší hráčky světa. Potřebuje ale najít konzistenci,“ všimla si Austinová. „Byla světovou dvojkou, ale ne na dlouho. Je všestranná, to nejlepší ji teprve čeká. Má na to,“ zdůraznila slavná Američanka.

„Musím to vstřebat, chci si to užít a oslavit. A pak budu přemýšlet, co se bude dít dál. Je to skvělé, že jsem dvojnásobná grandslamová šampionka, ale pořád jsem stejným člověkem. Stále mám tenis moc ráda a chci bojovat na turnajích,“ dodala Krejčíková.