Na pozápasových tiskových konferencích v Paříži to stále častěji vypadá jako by snad novináři ani neměli zájem se tenisových hvězdiček ptát na pocity z odehraných klání. Antukový grandslam řeší v posledních dnech úplně jiné téma. A sice téma nesoucí název Wimbledon.

A proč zrovna tento historický podnik, kam se ostatně tenisová smetánka bude přesouvat až na sklonku příštího měsíce? Důvod je naprosto jednoduchý. Minulý pátek totiž proniklo do světa šokující oznámení asociací ATP a WTA, které pronesly verdikt, že na travnatém mítinku v anglické metropoli se letos bude hrát doslova pro radost.

V ohrožení i Djokovič

Tedy ne úplně doslova, ale zkrátka bez udělení jakýchkoliv bodů do světových žebříčků. A navíc bez účasti ruských a běloruských tenistů. To je zkrátka rozhodnutí, které tak trochu smetlo ze stolu veškerá žhavá témata spojená se současným děním v hlavním městě Francie.

Mezi tenisty panuje hořká nálada, na organizátory nejstaršího grandslamu se valí kritika ze všech stran. A nutno říct, že zcela po zásluze. Ten, kdo loni na trávě zabodoval, letos pocítí pořádně čitelné ztráty. Jednoduše přijde o všechny body, na které se tehdy tak nadřel.

A jedním z ohrožených je i například světová jednička Novak Djokovič, pro něhož by takové rozhodnutí znamenalo zejména po lednových peripetiích v Austrálii další těžký direkt. „Myslím si, že jsme v situaci, kdy prohráváme všichni. Já letos kvůli politice přišel už o čtyři tisíce bodů,“ prohlásil s povzdechem srbský tenista.

Kde je tedy spravedlnost? Taková japonská tenistka Naomi Ósakaová se rozhodla, že na Wimbledon kvůli tomuto rozhodnutí nejspíše nepřijede. Veřejnost jí tento postoj vyčítá, nabízí se však otázka, zda si kritiku skutečně zaslouží. A o ruských a běloruských tenistech ani nemluvě, jejich názor však v těchto dnech postrádá veškerou hodnotu. Mají zkrátka smůlu.

Ale nejde tak ani o jejich vyloučení jako spíše o samotné bodování turnaje. Představte si situaci, že se před rokem probojujete až do velkého finále a tento zdařilý počin chcete s chutí obhájit i v sezoně následující. Tak přesně v tomto případě si o takovém scénáři můžete nechat leda tak zdát.

Boj s větrnými mlýny

„Je to absolutní šílenost. Nebudu si stěžovat na nespravedlnost, ale je to prostě nefér. Myslím si, že to je totální debilita,“ neskrývala zklamání z rozhodnutí asociací česká tenistka Karolína Plíšková. Té se navíc druhé vystoupení v Paříži proti domácí držitelce divoké karty absolutně nepovedlo. Až 227. hráčka žebříčku Jeanjeanová nedovolila rodačce z Loun na kurtu téměř nic a po jednoznačném vítězství dvakrát 6:2 ukončila působení další české stopy na grandslamu.

Ze situace okolo blížícího se Wimbledonu však je možná ještě více rozhořčená. Sama se totiž nedávno účastnila jednoho z hovorů mezi hráčkami a asociací WTA, kde bylo předmětem debaty zejména právě chystané opatření a jeho finální podoba. Kompromis? Ten tady rozhodně nehledejte.

„Bojovala jsem za to, aby zůstalo alespoň padesát procent bodů, ale marně. Některé holky byly pro kompletní škrtnutí. A víte, co je na tom nejvtipnější? Že to byly převážně ty, co tam loni prohrály v prvním kole,“ pousmála se s jistou dávkou ironie Plíšková. „Ono to asi nemá cenu. Přijde mi to celé zbytečné, protože WTA si nakonec stejně dělá, co se jí zachce,“ dodala a pokrčila rameny. Moc dobře si totiž uvědomuje, že jakékoliv argumenty na stole by zřejmě byly jen pouhým bojem s větrnými mlýny.

Obtížná situace

A v Paříži tak nastala situace, jež nehraje do karet téměř nikomu. Ostatně jak pronesl sám Djokovič: V areálu Rolanda Garrose se bojuje o titul, celé dění však jako by už bylo v letadle mířícím k břehům Britských ostrovů. A to je zkrátka špatně.

Tenisové osobnosti se k Wimbledonu staví zády, obavy z účasti nějvětších hvězd rostou každým dnem. Plíšková ale patří mezi ty, co travnatý podnik podpoří navzdory všemu. „Nevidím důvod, proč nejet. Já bych jela i v případě, že by to mělo být celé zadarmo.“