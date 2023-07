Kdo je hráčka, která se ve finále Wimbledonu utká s Markétou Vondroušovou? Tunisanka Ons Džabúrová dnes patří ke světové tenisové elitě a touží po grandslamovém titulu (dvakrát už jí to těsně nevyšlo), ale její cesta ke slávě a poctám byla dlouhá a křivolaká.

Ons Džabúrová ve finále Wimbledonu 2022 | Foto: ČTK/PA/Zac Goodwin

Wimbledon někdy nabízí nevšední setkání. Tak třeba tuniská tenistka Ons Džabúrová se letos v All England Clubu potkala s Davidem Beckhamem. Byla nadšená – sama miluje fotbal, ráda si ho zahraje a fandí Realu Madrid. Takže pokec s anglickou ikonou pro ni byl mimořádným zážitkem.

„Dvakrát mě objal,“ smála se pak v rozhovoru s BBC. A když se jí reportérka zeptala, zda Beckham pěkně voněl, přisvědčila. „Ale já voněla líp,“ dodala rozpustile. Veselá, bezprostřední a bez hvězdných manýr – taková je finálová soupeřka Markéty Vondroušové.

Na kurtu se ale osmadvacetiletá Džabúrová mění v nelítostnou dračici. Místo mezi světovou tenisovou smetánkou si do slova a do písmene vydřela, předlouho se tužila v zástupu hráček na rozhraní první a druhé světové stovky. Prospělo jí to.

Jaká je tedy žena, která už má za sebou dvě neúspěšná grandslamová finále a která je první Afričankou a Arabkou (jako muslimka musela například řešit ošemetnou kombinaci vrcholového sportu s postním ramadánem), která to v dámském tenise dotáhla takhle daleko?

Nelehká cesta vzhůru

Džabúrová začala s tenisem ve třech letech v tuniském pobřežním městě Súsa, kde žila s rodiči a třemi staršími sourozenci. První raketu jí dala do ruky matka, sama rekreační hráčka.

Talent mladé dívky byl zjevný – brzy přerostla rodné město a šla trénovat (a studovat) do metropole Tunis. I ta jí ale za chvíli byla malá. Aby se dál zlepšovala, musela do ciziny. V šestnácti zamířila do Belgie a do Francie.

Sestřih semifinále Wimbledonu mezi Džabúrovou a Sabalenkovou:

Zdroj: Youtube

„Moji rodiče toho kvůli mně spoustu obětovali,“ vzpomínala Džabúrová před časem s vděčností v hlase. „Máma mě vozila po celém Tunisku na turnaje a taky dodávala odvahu, abych šla do sportovní školy. Věřila mi a neustále mi dodávala sebevědomí,“ líčila tenistka, která se v roce 2010 stala profesionálkou.

V případě tuniské hráčky rozhodně nelze mluvit o raketovém startu kariéry. Mezi elitou se zabydlovala dosti pozvolna, až v létě 2017 se poprvé prodrala do první stovky žebříčku. Pomaličku polehoučku se učila, otrkávala a zlepšovala. Předloni se dočkala premiérového turnajového titulu na okruhu WTA (na trávě v Birminghamu), loni následovala prohraná finále Wimbledonu a US Open, stejně jako posun na post světové dvojky.

Klíčem budou emoce

„Fanoušci z Tuniska mě neustále podporují bez ohledu na výsledky. Pokaždé mi říkají, že ať už vyhraju, nebo prohraju, oni mě milují. Je skvělé to slyšet,“ svěřila se médiím Džabúrová, která se netají tím, že triumf na grandslamu je její velký – a jediný – sportovní cíl. Stát se první ženou z arabského světa, a zároveň první Afričankou, které se to povedlo.

„Makám na sobě jako blázen,“ popsala Džabúrová po semifinálové výhře nad Arynou Sabalenkovou. „Pokaždé se dá něco vymyslet. Jsem k sobě dost tvrdá, snažím se vylepšovat každý aspekt přípravy. Někdy jsem až moc netrpělivá.“

Dobře ale ví, že ve finále s Vondroušovou bude muset své nervy ovládnout. To je podle ní klíč k úspěchu. „Tlak cítíme obě. Vyhraje ta, které se podaří lépe kontrolovat emoce,“ myslí si Džabúrová.

Dvakrát už ztroskotala jen krůček od blyštivého grandslamového cíle, a dobře tak ví, o čem mluví. Pevně věří, že do třetice už to vyjde.