Úžas překvapivé šampionky Markéty Vondroušové snad už ani nemohl víc kontrastovat s utrápeným výrazem Ons Džabúrové. Tuniská superstar ztratila druhé wimbledonské finále v řadě a stále čeká na grandslamový titul. Je pochopitelné, že během slavnostního ceremoniálu propukla v pláč. Utěšovat ji musela princezna Kate. Při pohledu na zkroušenou Afričanku se každému hned vybavily třicet let staré záběry, kterak se Jana Novotná v All England Clubu rozplakala na rameni vévodkyni z Kentu.

Tunisanka Ons Džabúrová prohrála i své druhé wimbledonské finále | Foto: ČTK/AP Photo/Alastair Grant

Rok po skličující prohře ve finále Wimbledonu přišla na stejném místě další ťafka. Ons Džabúrová opět stála na centrkurtu jako poražená a zažívala hořké pocity. Souboj o grandslamovou trofej znovu nezvládla. „Myslím, že je to nejbolestivější porážka v mé kariéře,“ soukala ze sebe sympatická Tunisanka po porážce od Markéty Vondroušové dvakrát 4:6.

Džabúrové bolestí takřka pukalo srdce. Brečící tenistku konejšila přímo na dvorci princezna Kate.

Dojemná scéna připomínala příběh Češky Jany Novotné. Ta ve wimbledonském finále v roce 1993 ztratila téměř vyhraný zápas se Steffi Grafovou. Celý svět pak obletěly snímky, na kterých Novotná pláče vévodkyni z Kentu na rameni.

Tenhle příběh skončil happy-endem. V dalším finále sice Novotná opět padla, ale napotřetí už se v roce 1998 vysněné wimbledonské trofeje dočkala. Přesně tak, jak jí vévodkyně z Kentu předpověděla. Džabúrová by se mohla inspirovat.

„Byla to těžká cesta, ale takový je tenis. Nehodlám se ale vzdát. Vrátím se silnější. Slibuji, že jednou tento turnaj vyhraji,“ vzkázala, když opouštěla londýnské kolbiště.

„Jednou to zvládneš! Jen tak dál,“ podpořila ji na twitteru bývalá světová jednička a vítězka French Open Ana Ivanovičová.

Neudržela nervy

Podle mnohých nezvládla Tunisanka finálovou bitvu s Vondroušovou psychicky. Světová šestka zřejmě neustála roli favoritky proti nenasazené Češce, který ve Wimbledonu nikdy dřív nedošlá dál než do druhého kola. „Na Džabúrovou zjevně dolehly nervy. Očekávání, tíha na jejích bedrech a tlak, který na sebe sama vyvíjí,“ všiml si trojnásobný wimbledonský šampion John McEnroe.

Tenisové legendy s ní soucítily. „Vím, jak moc chtěla vyhrát. Všichni tady chtěli, aby vyhrála. Bylo to pro ni emočně velmi náročné. Tolik jí na tom záleželo,“ líčila pro BBC šestinásobná wimbledonská vítězka Billie Jean Kingová.

„Přijít sem jako favoritka pro ni byla nová situace a ona bohužel nebyla schopna to zvládnout. Je to nejtěžší část sportu. Je smutné to vidět,“ povzdechla se Kim Clijstersová, která vyhrála čtyři grandslamové tituly.

Wimbledonský příběh Jany Novotné:

Zdroj: Youtube

Právě Clijstersová zažila tři nezdary ve finále grandslamu, stejně jako Džabúrová. „Vlastně čtyři. Kim mi to právě říkala. Brečely jsme spolu v šatně,“ špitla osmadvacetiletá tenistka na tiskovce.

Nezbývá než doufat, že jednou svého snu dosáhne.