Karolína Plíšková sice nešla tak daleko jako třeba někdejší chilský buřič Marcelo Ríos, podle nějž je tráva povrchem vhodným „leda pro fotbalisty a krávy“, ale zároveň se nikdy netajila tím, že Wimbledon není jejím oblíbeným grandslamem.

„Není to tak, že bych ho nenáviděla, ale štve mě, jak ho všichni povyšují nad ostatní turnaje,“ svěřila se Plíšková v rozhovoru pro média po pátečním duelu třetího kola, v němž porazila dvakrát 6:3 krajanku Terezu Martincovou. „Jak se mi tu nedařilo, nebyl to pro mě podnik číslo jedna. Ale co není, může být,“ dodala.

Je fakt, že vytáhlé ranařce to v All England Clubu vážně moc nešlo. Zatímco na Australian Open i na Roland Garros už má na kontě semifinálové účasti a na US Open hrála dokonce finále, pověstné wimbledonské jahody se smetanou jí hodně dlouho hořkly.

Při svých prvních šesti účastech nikdy nepostoupila přes druhé kolo, až v roce 2018 se dostala do osmifinále. O rok později znovu a letos si to zopakovala do třetice všeho dobrého (loni se londýnský veleturnaj nekonal). „Třeba to prolomím,“ věří Plíšková.

Na řadě je mladá Ruska

Rozehrané to má opravdu slušně – proti Martincové potvrdila, že má slibnou formu. „Řekla bych, že držím dobrý level. Pocitově mi přijde, že všechny mé výkony jsou tak nějak podobné a celkem kvalitní,“ pochvaluje si bývalá světová jednička.

Před turnajem přitom na trávě nevyhrála jediný mač. „Jsem typ, který za sebou potřebuje mít pár vítězství a pohodu. Když se do toho dostanu, je pak jedno, jaká byla předchozí část roku. Všechno si musí sednout, tenis jsem nezapomněla,“ řekla Plíšková, která před sezonou navázala spolupráci s novým trenérem Saschou Bajinem.

Spolupráci s ním si chválí, byť na grandslamech zatím nezářila – v Melbourne vypadla ve třetím kole, v Paříži skončila ještě dřív. Teď si o čtvrtfinále zahraje s Ruskou Ljudmilou Samsonovou, která překvapivě vyřadila Američanku Sloane Stephensovou.

„Skoro vůbec nic o ní nevím,“ konstatovala Češka lakonicky s tím, že trenér sežene informace. Sama zůstává v klidu. Věří, že když využije své obvyklé zbraně v čele s drtivým servisem, může zdolat jako ruské překvapení, tak kohokoli jiného. A Wimbledon by si pak konečně mohla zařadit na mapu svých oblíbených zastávek…