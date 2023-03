Co se jim zase nelíbí? Na Wimbledon můžou, přesto Rusové brečí

Měli by jásat radostí, jenže žádné obrovské nadšení se nekoná. Tenisté Ruska a Běloruska budou moct letos statovat ve Wimbledonu. Má to ovšem háček. Než vkročí na londýnskou trávu, budou muset podepsat jakýsi kodex. A to je Rusům proti srsti.

