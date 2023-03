Wimbledon byl prvním tenistovým turnajem, který se odhodlal k tomuto kontroverznímu zákazu. Rozhodnutí vyvolalo řadu reakcí, převážně těch negativních.

Po roce stojí představitelé All England Clubu a britské Lawn Tennis Association před kruciální otázkou, jestli zákaz pro Rusy a Bělorusy letos zrušit, nebo ponechat.

Nesmyslná diskriminace, zlobí se Rus kvůli Wimbledonu. Má hvězdnou podporu

Definitivní rozhodnutí padne už brzy. První náznaky nasvědčují tomu, že by se bývalá ruská světová jednička Daniil Medveděv nebo běloruská šampionka letošního Australian Open Aryna Sabalenková mohli na travnatých dvorcích přece jen objevit. Tak jako na jiných turnajích pod neutrální vlajkou.

„Zakázali nám hrát ve Wimbledonu a změnilo se něco? Vůbec nic. A to je na tom nejsmutnější. Bylo to opravdu špatné rozhodnutí, protože nikdo, vůbec nikdo nepodporuje válku,“ doufala Sabalenková, že se letos do Londýna dostane, když v lednu triumfovala na majoru v Austrálii.

Kritizovaný Wimbledon čelí značnému tlaku i světových tenisových organizací. A vedou se zuřivé debaty a vyjednávání. ATP a WTA britskému tenisovému orgánu navrhly snížení loňské pokuty 1 750 000 dolarů na polovinu, pokud sportovcům z obou zemí bude letos umožněno hrát ve Wimbledonu. Všechno ale musí posvětit britská vláda.

Jenže to se samozřejmě nelíbí Ukrajincům. Tenistka Elina Svitolinová vyzvala Wimbledon, aby zákaz ponechal i pro letošní turnaj.

Válka neskončila

„Doufám, že zákaz zachovají. Nemyslím si, že by se to mělo změnit. Stále jsou lidé, kteří trpí, a stále ruští vojáci zabíjejí nevinné Ukrajince,“ nechala se slyšet vítězka šestnácti titulů v BBC Sport.

Podle někdejší světové trojky a bývalé semifinalistky Wimbledonu, která se letos vrací z mateřské dovolené, není důvod pro zrušení restrikcí vůči Rusům a Bělorusům. „Válka stále trvá. Rozhodnutí by nemělo být jiné. Nemyslím si, že neutrální vlajka něco mění.“

Za rodnou vlast. Ukrajinští tenisté vyměnili raketu za zbraň a chrání své domovy

Konečný verdikt se oznámí během jara, jedno je ale jasné už teď. Ruská stopa se v All England Clubu jistojistě objeví. Ruských rodáků s jiným pasem je totiž mezi tenisty dost. A to je paradoxně případ i loňské vítězky. Jelena Rybakinová, která se narodila v Moskvě a od svých devatenácti let reprezentuje Kazachstán, dorazí do Londýna jako obhájkyně titulu.