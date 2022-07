Až 103. hráčka světového žebříčku, která dosud nikdy nepřešla ani přes třetí kolo, se po téměř dvouapůlhodinové bitvě těšila na své dcerky. „Jsem v semifinále Wimbledonu, je to šílené, ale pořád jsem máma. Po zápase zase půjdu za dětmi a budu dělat to, co dělám každý den. Zase budu vyměňovat plínky… Snažím se zůstat normální, jak jen to jde, protože nejpyšnější jsem na to, že jsem máma.“

Jak Bc. Maruška dobývá Londýn. Skromná dívenka, kterou milují i všechny soupeřky

Mariaová porodila první dceru Charlotte v prosinci 2013. O čtyři měsíce později se vrátila na kurty a dosáhla nejlepších výsledků v kariéře, když v roce 2018 získala první titul na Mallorce. Pak si dala další mateřskou pauzu. I když v jejím případě se o nějaké velké pauze nedá mluvit. Loni v dubnu se Němce narodila druhá dcera Cecilia a jen o tři měsíce později už znovu objížděla turnaje.

„Někteří lidé rádi skáčou bungee jumping. Já se po dětech ráda vracím k tenisu,“ rozesmála se sympatická Němka. „Myslím, že spousta lidí nevěřila, že se dokážu vrátit. Nikdo z mých blízkých ale o tom nikdy nepochyboval. To je skvělé a jsem hrdá na to, že mě moje rodina neustále podporuje,“ zdůraznila.

Velkou oporou jí je manžel a bývalý profesionální tenista Charles-Edouard. „Je to ten, kdo ve mě věří na milion procent. Je tu každý den a říká: Vím, že to dokážeš. Pokud to od někoho slyšíte neustále, dodává vám to hodně sebevědomí.“

Právě manžel Mariaové se během turné po světových turnajích se stará o děti. „Je úžasný, to je pravda. Miluje své holky. Má jen holky a je z toho velmi šťastný. Ale víte, děláme to spolu. Jsme rodina. To je pro nás nejdůležitější. Moje kariéra, jeho kariéra, nakonec je to naše kariéra. Je to rodinný podnik, řekněme,“ smála se v rozhovoru pro web wtatennis.com.

Ze zlobivého děťátka vyrostla šampionka. Dělám si věci po svém, říká Havlíčková

Rodinná pohoda se projevuje na hře Mariaové. „Být mámou je pro mě vrchol života, takže si myslím, že mi to pomáhá i v tenise,“ přemítala. „Když hraju tenis, chci ze sebe vydat to nejlepší, to je vše, co chci. Ale moje děti jsou prioritou. Chci, aby moje děti byly šťastné a zdravé. To je pro mě v životě nejdůležitější a pro mého manžela také. Proto to tak dobře funguje. Kvůli tenisu se nikdy nehádáme, protože oba víme, že rodina je nejdůležitější. Navždy to tak zůstane.“