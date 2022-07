Prošoupané tenisky a nejlepší chvíle života. Bouzková vidí zásadní posun kariéry

Hráči včetně jejich trenérského týmu mají na kurtech All Englan Clubu speciální diety. Tenisté a tenistky mají k mání jídlo a pití za 90 liber (přibližně 2,5 tisíce korun), jejich trenéři mají rozpočet 45 liber (cca 1300 korun).

Pořadatelé vyzvali k uvážlivosti

Daný rozpočet se dá využít v šesti prodejnách, které zahrnují dvě kavárny, dva sendvičové bary a řadu restaurací. Jediným zákazem je konzumace alkoholických nápojů.

Pořadatelé Wimbledonu po tomto incidentu vyzvali k rozumnějšímu zacházení s rozpočtem, který se nemusí za každou cenu vyčerpat. "Každý hráč a trenér dostane každý den přidělenou částku, takže ji chce každý celou využít. Ale poté, co jeden trenér zašel příliš daleko, zástupci All England Clubu zasáhli a požádali všechny, aby byli rozumní. Všem přišel e-mail, který jim připomněl, aby byli uvážliví," řekl jeden ze zdrojů incidentu britskému listu The Sun.