S Džabúrovou prohrála v prvním vzájemném zápase, její přemožitelka se stala první grandslamovou semifinalistkou z arabských a severoafrických zemí. "Jsem velmi šťastná. O to víc, že jsem uspěla na tomhle dvorci. Doufám, že moje cesta turnajem bude ještě pokračovat," řekla Džabúrová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Věděla jsem, že do toho Marie půjde, a musela jsem si každý míček pořádně odmakat. Je to velmi nebezpečná soupeřka a jsem ráda, že jsem ten druhý a třetí set zvládla," doplnila Tunisanka.

Nasazená trojka Džabúrová, jež triumfovala před Wimbledonem na turnaji v Berlíně, vyhrála desátý zápas za sebou. Do grandslamového semifinále se dostala poprvé v kariéře. O své první grandslamové finále se utká s Němkou Tatjanou Mariaovou, jež předtím zdolala krajanku Jule Niemeierovou 4:6, 6:2, 7:5.

Well played @MarieBouzkova, on your maiden Grand Slam quarter-final appearance ??#Wimbledon pic.twitter.com/sbyib4PryS