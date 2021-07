Potřinácté se Petra Kvitová představila v hlavní wimbledonské soutěži a počtvrté se loučila hned v prvním kole. Předtím nezvládla úvodní mače v letech 2008 a 2009 (tehdy šlo o její první dvě účasti v All England Clubu) a pak v roce 2018.

Loni se na londýnské trávě kvůli koronaviru nehrálo a i letos byla už tak krátká část sezony na zeleném povrchu ještě proškrtána, takže forma tenistů a tenistek na specifických kurtech je velkou neznámou.

To se projevilo i v duelu Kvitové s vítězkou US Open z roku 2017 Sloane Stephensovou. Američanka se nyní pohybuje až v osmé desítce světového žebříčku, proti turnajové desítce ale předvedla svěží a harmonický výkon, na který Češka nenašla odpověď.

Stephensová překvapila

Kvitové (na předchozích dvou letošních grandslamech se nedostala přes druhé kolo, byť na Roland Garros odstoupila kvůli zranění) zápas nevyšel, prakticky ve všech aspektech byla tentokrát horší. Výsledek 6:3 a 6:4 pro Američanku je tak zasloužený.

"Nevěděla jsem, že na trávě dokáže zahrát tak dobře. Jednou jsem tu s ní trénovala a moc se jí nedařilo. Trochu mě překvapila," přiznala Kvitová.

„Když jsem viděla los prvního kola, říkala jsem si, že to budu mít hodně těžké,“ řekla po zápase Stephensová. „Nehrála jsem na trávě dva roky a hned jsem nastoupila na centrkurtu, to je výjimečné. Stejně jako to, že jsem začala výhrou nad hráčkou, která je na trávě skvělá.“

Kvitová to sice na trávě opravdu umí, v pondělí to ale neplatilo. "Wimbledon miluju, jenže to obnáší i druhou část. Když jsem tady, cítím se trochu jinak. Jsem pod větším tlakem, víc se nervuji. Ale dneska to o trémě nebylo. Stála proti mně soupeřka, která hrála výborně," dodala česká tenistka.

Veselý to v prvním kole umí

Hned první den Wimbledonu poznamenal déšť, kvůli kterému byly odloženy mj. zápasy Karolíny Plíškové a Terezy Martincové. Duel Marie Bouzkové s Ruskou Zvonarevovou byl přerušen ve druhém setu.

Naopak v soutěži mužů se na kurt dostal Jiří Veselý a slavil postup. Německého soupeře Yannicka Hanfmanna porazili ve třech setech 6:1, 7:5 a 7:6 (7:5).

Momentálně nejlepší český tenista tak potvrdil, že na Wimbledonu v prvním kole prostě neprohrává – při svých předchozích šesti účastech v hlavní soutěži pokaždé postoupil alespoň do druhého kola, jeho zdejším maximem je osmifinále (2016 a 2018).

"Dokázal jsem tady vždy najít svoji hru, zbraně a přednosti. Na trávě ve Wimbledonu píšou nejvíc ze všech povrchů," pochvaloval si Veselý. "Jsem rád, že se to dnes nekomplikovalo, netáhlo dál. Ušetřil jsem síly," dodal.