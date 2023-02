Nálepka favoritky tohoto čtvrtfinálového klání patřila zcela bez debat vítězce letošního Australian Open Sabalenkové, která vstupovala do utkání proti Barboře Krejčíkové s bilancí třinácti vyhraných duelů v řadě. Skvělou formu potvrdila Běloruska hned v první sadě, do níž vlétla naprosto suverénně a po půl hodině smetla českou tenistku bez ztráty jediného gemu.

Také druhý set začala výrazně lépe druhá nasazená hráčka turnaje, aktivní hrou od základní čáry doplněnou o přesný servis získala pohotové vedení už 3:1. Svůj brejk ale tentokrát nepotvrdila, čímž vrátila rodačku z Ivančic zpět do utkání a hra se rázem srovnala. Vzájemná přetahovaná dospěla až do závěrečného tiebreaku, ve kterém však získala jasnou převahu Krejčíková a poslala čtvrtfinále do závěrečné třetí sady.

Do té vstoupily obě soupeřky poctivou hrou na podání, nicméně za stavu 2:1 pro českou tenistku ztratila Běloruska kontrolu nad utkáním a veškeré trumfy darovala do rukou rozjeté Krejčíkové. Aktuálně třicátá hráčka světového žebříčku ukořistila v rozhodujícím setu hned pět gemů v řadě a bezchybnou hrou dovedla zápas až do vítězného konce.

„Prostě jsem bojovala až do konce. Nikdy se nevzdávám, ať je stav jakýkoliv. Dnes mi rozhodně pomohli čeští fanoušci. Hodně mi tu situaci usnadnili, říkali mi srandovní věci, aby to odlehčili a abych se uvolnila. Takže jim chci moc poděkovat, cítila jsem se jako doma, jako když jsem před rokem hrála v Ostravě,“ děkovala po utkání Krejčíková hloučkům příznivců v ochozech.

Sedmadvacetiletá Češka tak na třetí pokus dokázala porazit Sabalenkovou a podruhé v kariéře proklouzla do semifinále prestižního mítinku v Dubaji. Na stejném místě si před dvěma lety dokonce zahrála o titul, nyní se o vyrovnání svého turnajového maxima pokusí v pátečním semifinále proti nasazené trojce Američance Jessice Pegulaové, se kterou prohrála v osmifinále letošního Australian Open.

Kromě Barbory Krejčíkové měly do čtvrtfinále nastoupit také další české tenistky Karolína Plíšková s Karolínou Muchovou, obě hráčky však musely kvůli zdravotním potížím z turnaje odstoupit. Zatímco první zmiňovanou už ve středu večer skolila viróza, Muchová vzdala čtvrteční duel proti Pegulaové z důvodu problému s břišním svalem.

Druhé semifinále turnaje v Dubaji tak obstarají světová jednička z Polska Iga Šwiateková a šestá hráčka žebříčku WTA Coco Gauffová ze Spojených států. Obě utkání jsou na programu v pátek odpoledne.