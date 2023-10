Stadion dodělávaný doslova na poslední chvíli, nevídaně hrbolatý povrch kurtu, tenistky nucené trénovat na hotelovém hřišti. Kritika nezvládnutého pořadatelství Turnaje mistryň neustává ani po zahájení prestižního klání. Například Markéta Vondroušová si po svém prvním zápase rozhodně nebrala servítky. Jenže za rozhodnutím WTA umístit turnaj do mexického Cancúnu místo do Ostravy se skrývá řada důvodů.

Turnaj mistryň v Cancúnu - pohled na stadion při zápase Markéty Vondroušové s Igou Šwiatekovou. | Foto: Profimedia

Svůj první zápas na Turnaji mistryň prohrála s Igou Šwiatekovou 6:7 a 0:6. Není divu, že Markéta Vondroušová neměla po utkání nejlepší náladu. A ostře se obula do mexických pořadatelů, kteří se sice chlubí překrásnými kulisami přímořského letoviska Cancún, ale sportovní stránku prestižního dostaveníčka tenisových hvězd nezvládají.

„Kurt je fakt špatný, desetkrát horší než ty tréninkové,“ ulevila se wimbledonská vítězka. „Je to docela maso, jsou vidět strašné hrboly. Odskakuje to všude možně,“ kritizovala Vondroušová povrch kurtu, na němž se koná závěrečný turnaj pro nejlepší tenistky sezony.

Mám pocit, že jsem tady nejmenší, říká Vondroušová. Navrátilová Češku popíchla

Češka není jediná, kdo kritizuje amatérské podmínky v Cancúnu. Pořadatelé dodělávali provizorní tribuny do posledního dne, zatímco hráčky trénovaly na hotelu. Na kvalitě kurtu to je znát, bubliny v nekvalitním povrchu doháněly Vondroušovou v zápase s polskou soupeřkou k šílenství.

„Člověk ztrácí rytmus a jen čeká, kam to skočí. Prý tam dali jen jednu vrstvu barvy, protože nestíhali,“ vrtěla hlavou česká tenistka, kterou v základní skupině ještě čekají duely s Coco Gauffovou a Uns Džábirovou.

Ostrava? WTA chtěla velkolepé místo

Je přitom téměř jisté, že organizace WTA se mohla podobným problémům vyhnout, kdyby dala přednost dalšímu uchazeči o Turnaj mistryň – Ostravě. Přinejmenším povrch kurtu by jistě byl, jako když střelí. Jenže slezské město vyřadily jiné, neméně důležité předpoklady.

Kromě financí na prize money jde také o infrastrukturu. „Věděli jsme, že v Cancúnu bude turnaj na krásném místě a Ostrava neměla pětihvězdičkový hotel. Chtěli jsme, aby holky byly na finále na velkolepém místě, ne ve tří- nebo čtyřhvězdičkovém hotelu někde, kde je to šedivé,“ citoval server sport.interia.pl polskou tenistku Magdu Linetteovou, která v hráčské radě WTA spolurozhodovala o pořadateli Turnaje mistryň.

Muchová: Doma je pro mě v Praze, stavebnice by mě na turnaji neuklidnila

Dobrá, při vší úctě k Ostravě je pravda, že Cancún nabízí atraktivnější panoramata, ale Vondroušová a spol. dávají jasně najevo, že podmanivé fotky na pláži nejsou všechno. Možná vážnějším argumentem pro Mexiko byla obava, že kvůli protiruským sankcím by do Česka nemohly ruské a běloruské tenistky, jako je světová jednička Aryna Sabalenková.

„Chtěli jsme mít klid, že se turnaj opravdu uskuteční. Nevěděli jsme, co se může stát, a nechtěli jsme riskovat spoustu peněz. Kdyby nějaká hráčka nebyla vpuštěna do země, hrozil by obrovský trest,“ uvedla Linetteová. České předpisy se přitom od léta, kdy byl v Praze několika tenistkám znemožněn start, zmírnily.

Hledá se pořadatel

Pořadatelství Turnaje mistryň je v posledních letech tak trochu prokleté. Když v roce 2018 skončila několikaleté spojení se Singapurem, ze všech uchazečů (včetně sebevědomé Prahy) tehdy uspěl čínský Šen-čen. Nabídl pohádkové peníze a dostal kontrakt do roku 2028. Jenže se tam hrálo pouze jednou, pak udeřil covid a bylo po pohádce.

Roli sehrál rovněž neblahý případ čínské tenistky Pcheng Šuaj a jejích sporů s komunistickými mocipány.

Sestřih zápasu mezi Vondroušovou a Šwiatekovou v Cancúnu:

Zdroj: Youtube

Od té jakoby WTA nevěděla, co si s turnajem počít. V roce 2021 se hrálo v mexické Guadalajaře, loni tenistky bavily skoro prázdné tribuny v americkém Fort Worth. I letos se rozhodovalo skoro na poslední chvíli a dopadlo to, jak to dopadlo.

„Doufám, že WTA s někým brzy podepíše dlouhodobou smlouvu. Ale vybudovat si pozici trvá roky,“ prohlásila Linetteová, která si na současné mexické destinaci pochvalovala skvělé lidi a přátelskou atmosféru. Otázka je, zda to stačí na špičkový turnaj.