Česká tenistka Markéta Vondroušová nezvládla při své premiérové účasti na Turnaji mistryň ani druhé utkání ve skupině. Tunisance Uns Džábirové podlehla v mexickém Cancúnu za hodinu a 29 minut poměrem 4:6, 3:6 a její šance na postup do semifinále se tak přesunula do teoretické roviny. Úvodní skalp naopak slaví deblistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které zvládly otočku s americkým párem Pegulaová, Gauffová.

Markéta Vondroušová na US Open. | Foto: ČTK / AP Photo / Seth Wenig

Aktuální světová šestka Markéta Vondroušová prohrála s Džábirovou poprvé v sezoně a po třech předchozích výhrách v řadě. Devětadvacetiletá Tunisanka oplatila rodačce ze Sokolova mimo jiné porážku z finále letošního Wimbledonu a srovnala tak bilanci vzájemných zápasů na 4:4.

Turnaj mistryň: Proč Ostrava ostrouhala? Je šedá, nemá hotel. A Vondroušová zuří

Vondroušová tak stále čeká na Turnaji mistryň na první vítězství a rovněž získaný set. V závěrečném utkání skupiny Chetumal narazí na Gauffovou. K zachování naděje by musela vyhrát 2:0 na sety a doufat, že Džábirová prohraje stejným poměrem s Polkou Igou Šwiatekovou. Ani dosud neporažená Šwiateková, která si poradila s Gauffovou 6:0, 7:5, však nemá stále stoprocentně jistý postup.

Šance na postup? Velmi malá, ví česká tenistka

„Strašné, opravdu šílené to je. Ten kurt je fakt šílený a vítr byl také. Jsem ráda, že to skončilo a mohu jít pryč,“ řekla Radiožurnálu Sport zklamaná česká tenistka. „Jsem zdravá, ale je to fakt hrůza. Jsem ráda, že mě čeká poslední zápas a jedeme pryč,“ dodala.

Turnajová sedmička Vondroušová nezačala duel v silném větru nejlépe a přišla hned o dvě ze tří úvodních her na servisu. Za stavu 2:3 a 0:15 si navíc podvrtla kotník na pravé noze. Pokračovala sice bez omezení, nedařilo se ji už ale soupeřku znovu brejknout. V deváté hře česká tenistka odvrátila tři setboly, vzápětí ale při servisu Džábirové nevyužila brejkbol a Tunisanka získala první set ve svůj prospěch.

Sestřih utkání mezi Markétou Vondroušovou a Uns Džábirovou:

Zdroj: Youtube

Také v úvodu druhého setu smazala Vondroušová manko 0:2, nadále se však nemohla opřít o svůj servis. Od stavu 3:3 prohrála svěřenkyně trenéra Jana Hernycha zbývající tři gamy a Džábirová proměnila při podání české tenistky druhý nabídnutý mečbol. Vondroušová doplatila v utkání mimo jiné také na 11 dvojchyb.

„Vím, že šance na postup je malá. Ještě to nějak odehraju. Budu se rozhodně snažit vyhrát. Tady je to ale dost těžké. Uvidíme,“ podotkla čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova, kterou čeká závěrečný duel ve skupině v pátek od 23 hodin.

České deblistky zvládly důležitou bitvu

České tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou musely pro zachování naděje na postup do semifinále proti turnajovým jedničkám Pegulaové s Gauffovou vyhrát. V prvním setu ale nevyužily slibný náskok 3:1 a po pěti prohraných gamech sadu ztratily.

Také ve druhém setu přišly vítězky turnaje z roku 2021 o vedení. Tentokrát nedotáhly náskok 5:2 a čelily později třem brejkbolům na 5:6. Češky ale těžké chvíle zvládly, soupeřky vzápětí brejkly a vynutily si super tie-break. V něm na rozdíl od předchozího zápasu s Lauru Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou uspěly. Od stavu 4:4 získaly čtyři míčky po sobě a nakonec proměnily druhý mečbol.

O postupujících tak definitivně rozhodnou až závěrečné zápasy. Siniaková s Krejčíkovou se utkají s dosud neporaženým párem Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová, Američanky Pegulaová s Gauffovou narazí na Siegemundovou se Zvonarevovou.