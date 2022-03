Nejvíc se však (zatím) mluví se sestrách Lindě a Brendě Fruhvirtových. Od těch se nejen v tuzemsku čekají velké věci.

Starší Linda oslaví na Prvního máje sedmnácté narozeniny, už dnes si ale zahraje ve druhém kole prestižního klání v Miami proti Belgičance Elise Mertensové. V prvním kole (na turnaj se dostala díky divoké kartě) šokovala drtivou výhrou nad 66. tenistkou světa Danku Koviničovou z Černé Hory, v úvodní sadě dokonce favoritce nadělila kanára.

Nervozita z debutu na opravdu elitní scéně? „Trochu tam byla, ale myslím, že jsem s tím naložila slušně. Jsem ráda, že jsem to zvládla takhle dobře, byl to můj první velký turnaj,“ svěřila se Linda Fruhvirtová po zápase. V juniorském žebříčku je světovou trojkou, příliš se ale netají tím, že teď už se hodlá soustředit jen na turnaje v kategorii dospělých.

To samé plánuje její mladší sestra Brenda, která v nedávné době získala v Argentině hned dva tituly na akcích nižší kategorie ITF a následně se dokázala v mexické Guadalajaře probít z kvalifikace turnaje okruhu WTA.

To všechno v necelých patnácti letech.

Odmalička na kurtu

Ve světovém žebříčku křepce poskočila přibližně o 700 míst – nyní jí patří 389. příčka, a tak vysoko je široko daleko suverénně nejmladší. To ale neznamená, že je pro soupeřky snadnou kořistí. Naopak.

„Už i top hráčky asi vědí, o koho se jedná, a musí pro ně být nepříjemné hrát proti tak mladé soupeřce. Nechci říkat, že se mě bojí, ale zbystřují pozornost,“ usmívá se Brenda Fruhvirtová.

K tenisu byla směřována odmalička, stejně jako Linda. Doma bylo jasno v tom, že z talentovaných dívek jednou vyrostou profesionálky. „Ségra začala na Spartě ve školičce někdy ve třech a mě tam mamka vozila v kočárku. Pak jsme společně chodily na atletiku, gymnastiku i tenis, o víkendu na lyže, ale právě tenis nás bavil nejvíc. Nějak to vyplynulo a vyšlo nám to,“ líčí Brenda.

Rodiče brzy pochopili, že mají-li se děvčata věnovat tenisu se vším všudy, znamená to podřídit rodinný život pouze sportu. „Měli jsme firmu na zařizování interiérů a postupně jsme její činnost omezovali. Ale bez pomoci partnerů bychom to nikdy nezvládli. Taky je to samozřejmě závislé na výsledcích. Kdyby holky nehrály, nikdo jim nic nedá. Je to strašně drahé a po covidu ještě víc,“ říká Martina Fruhvirtová, matka obou sester.

Škola? Jen dálkově

Ani skvělé výsledky mezi juniorkami či na okruhu ITF totiž žádný příval financí nezaručují. „Prize money zatím nestačí ani na pokrytí cesty. Teď jsem si v Mexiku koupila řetízek, ale obyčejný, na ulici,“ podotýká Brenda.

Ta je mimochodem v deváté třídě, Linda studuje druhý ročník obchodní akademie. Jak to tenisové světoběžnice zvládají se školou?

„Máme to dost těžké, ale pomáhá nám individuální plán. Do školy chodím na zkoušky už druhým rokem. Do školy Bohumila Hrabala v Libni chodila od první třídy už ségra. Je to kvalitní škola, rodiče nás vedou ke sportu i ke škole,“ vypravuje mladší Fruhvirtová.

Ale zpátky k tenisu. I zahraniční experti už si s užaslým respektem povšimli, jak obě mladičké Češky vlétly mezi profesionálky. Bez bázně, s ladnou suverenitou i touhou každým zápasem se učit a sbírat zkušenosti. Proto Brenda v budoucnu neplánuje návrat na juniorské turnaje, leda snad na letošní grandslamy. Mače s dospělými soupeřkami jí dávají mnohem víc.

„Nejvíc tam hrají roli zkušenosti, těch mají víc, a pak taky fyzická síla,“ vysvětluje.

Český ženský tenis dlouhodobě patří k nejvýznamnějším exportérům hráček do elitní stovky WTA. Za jak dlouho tam přibudou dvě nová jména?