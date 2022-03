Jenže namísto tenisového důchodu a zaslouženého odpočinku se nyní šestatřicetiletý Serhij Stachovskij odhodlal k nečekanému návratu do boje, aby svedl svůj další a možná doposud nejtěžší zápas v životě. Zápas, kde už jde skutečně o život.

Neotálel ani chvíli. Když se doslechl o nechutné agresi Rusů na Ukrajině, dal sbohem své rodině, nastoupil do rychlého výcviku a při první příležitosti vyrazil směr Kyjev. Tentokrát bez rakety, za to ve vojenském úboru a se zbraní v ruce.

„Asi by mě nikdy nenapadlo, že se někdy něčeho takového dožiju. Že budu v rodném městě se zbraní v ruce. Ani to nejde slovy pořádně popsat,“ řekl bývalý 31. hráč světového žebříčku.

Chvíli si myslel, že jde pouze o nějaký zlý sen, ze kterého se brzy probudí a všechno bude zase jako dřív. Jenže po pár dnech mu došlo, že opravdu došlo k válce a on namísto tenisového dvorce nyní stojí v kyjevském krytu s puškou v ruce a pomáhá své rodné vlasti k přežití.

A když má zrovna chvíli, okamžitě bere do ruky telefon a volá domů, aby alespoň na dálku viděl svou ženu i milované děti, které mimo jiné zanedlouho oslaví své narozeniny. Bohužel však poprvé bez tatínkovy účasti.

„Děti se mě vždycky ptají, kdy se vrátím, co tam vlastně dělám. Já jim pokaždé odpovídám, že nevím,“ řekl Stachovskij. „Vím, že není správné, že jsem tady, nic z toho, co se tady děje, není správné. Ale jsem tady, protože budoucnost mé vlasti, mých dětí i Evropy je v ohrožení,“ dodal.

Po ukončení aktivní kariéry byl zvyklý vyspávat jako dudek, v Kyjevě si o něčem takovém může nechat jenom zdát. Se svými kolegy v podstatě nespí, každý den pořád dokola střídá dvouhodinové směny ve službě s pravidelnou pomocí humanitárním organizacím.

A společně se všemi statečnými spoluobčany doufá, že jeho dny plné nejistoty strávené ve vojenském obleku budou brzy sečteny. „Doufám, že to nebude dlouho. Opravdu věřím, že se rychle najde mírové řešení,“ prozradil.

Pomoc naštěstí našel i u svých bývalých vrstevníků, tučný finanční dar ve výši téměř 12 milionů korun poslal na pomoc zasažené Ukrajině švýcarský tenista Roger Federer, velkou podporu a solidaritu prokázal i jeho dlouholetý kamarád Srb Novak Djokovič.

„Ozval se mi Novak a zajímal se o naši situaci. Chvíli jsme si i popovídali, poté mi popřál hodně štěstí a nabídl jakoukoliv formu pomoci,“ prozradil Stachovskij.

Před pár dny navíc zvedla současná tragédie na východě ze židle dalšího bývalého ukrajinského tenistu Alexandra Dolgopolova, jenž doplnil aktivní zálohy v Kyjevě po týdenním střeleckém výcviku absolvovaném hned po návratu z dovolené v Turecku.

„Hned jsem začal se střeleckým výcvikem a měl jsem trochu štěstí, že mě mohl pět až sedm dnů učit bývalý profesionální voják,“ zmínil třiatřicetiletý vítěz tří turnajů na okruhu ATP.

Alexandr Dolgopolov na turnaji ve Washingtonu.Zdroj: ČTK/AP/Nick Wass

Ten se do rodné země vydal až z daleké Ameriky, kde k sobě navíc přizval několik odvážných krajanů s chutí bránit svou vlast a s nimi poté absolvoval dlouhou cestu přes půlku zeměkoule až do Kyjeva.

Z místa činu pak Dolgopolov zveřejnil na twitterovém účtu fotografii se samopalem a vojenským vybavením, v jehož popisku stálo: „Byl jsem zvyklý na rakety a struny, nyní na tohle.“

A společně se svým bývalým kolegou z ukrajinské tenisové reprezentace podávají z místa činu prozatím (díky bohu) dobré zprávy. „Zatím to vypadá, že naše zbrojní síly jim dávají pěkně „pokouřit“. Rusové si mysleli, že přijdou a že se jim všichni vzdají, ale to se mýlili,“ zaznělo z Kyjeva.

Used to be rackets and strings, now this????? pic.twitter.com/hdYjMDlMuo