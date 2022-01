Může se dvojnásobná wimbledonská šampionka ještě jednou (nebo dokonce vícekrát) polaskat s vítěznou trofejí z jednoho ze čtyř největších turnajů? Což o to, při vyrovnanosti a nevyzpytatelnosti současného ženského tenisu se to vyloučit nedá, Kvitová navíc pořád dokáže s raketou v ruce velké věci. Potíž je v tom, že už je nepředvádí kontinuálně.

„Hlavně bych chtěla zůstat zdravá, abych mohla trénovat a především hrát zápasy, které mám mnohem raději. A chtěla bych si to i v téhle době nějak užít, i když po tolika letech je dost těžké pořád bojovat a rvát se,“ řekla Kvitová v australském Brisbane, kde na začátku týdne hned v prvním kole senzačně vypadla s domácí Priscillou Honovou, až 263. hráčkou světa. To nesvědčí o právě vyladěné formě.

„Pravda je, že jsem dlouho nehrála zápas, proto z toho nechci dělat vědu,“ hodnotila česká hvězda, která se do akce vrátila po čtvrt roce. Naposledy startovala v Indian Wells. „Měla jsem dost času na odpočinek i na trénink, za což jsem ráda. V prvním zápase se to neprojevilo, to se nedá nic dělat. Jede se dál.“

Úspěchů ubývá

Nedá se tvrdit, že by se Kvitová v loňské sezoně vysloveně trápila, ale i letmý pohled do statistik napoví, že neprožívá ideální tenisové období. Držitelka 28 titulů na okruhu WTA hrála v roce 2019 čtyřikrát ve finále turnajů, loni i předloni měla na kontě jediné finále (v obou případech šlo o Dauhá).

Pokud jde o grandslamy, v roce 2021 Kvitová zaznamenala jedno první, dvě druhá a jedno třetí kolo. Žádná sláva. O lecčems také svědčí její nevalné úspěchy v zápasech proti soupeřkám z první desítky žebříčku (sama je nyní na 17. příčce) – loni s nimi hned devětkrát prohrála, zatímco uspěla pouze jednou.

Naznačuje to, že jedna z nejvýraznějších tenistek uplynulé dekády pozvolna odchází ze scény? „Tenis pořád zbožňuju, je to můj život,“ ubezpečuje Kvitová. Se vším, co v kariéře i v životě prodělala, nemá důvod se kvůli prohrám přehnaně trápit. Věří, že má pořád dost sil a schopností ještě jednou všechny překvapit.