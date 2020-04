Mnohé hranice jsou v této době kvůli pandemii koronaviru uzavřené. Týká se to i těch, které od sebe oddělují Belgii a Nizozemsko. A právě na to doplatila čtyřiatřicetiletá tenistka.

On-line ke koronaviru ZDE.

Chtěla si vyjet na kole, ale to ještě nevěděla, že během svého výletu zažije na vlastní kůži příhodu skoro jako z akčního filmu.

Ještě, než vyrazila, navolila si na navigaci náhodnou stotřicetikilometrovou trasu. Jenže netušila, že ta ji zavede až do Nizozemí. Hned jak si to uvědomila, otočila se a nejkratší možnou cestou uháněla zpátky do Belgie. Jenže cestou si jí všimli místní policisté.

„Mohli mě vidět tak z kilometru. Okamžitě zapnuli sirény a zastavili mě. Jednali se mnou jako se zločincem,“ postěžovala si tenistka. Nic platné jí v tu nebylo šest turnajových titulů a semifinálová účast na Roland Garros.

Flipkensovou přišel přeshraniční výlet v přepočtu skoro na sedm tisíc českých korun, co ji ale ještě nadzvedlo, byl rozhovor s jiným cyklistou, jemuž se stala podobná příhoda. Ten však vyvázl bez finančního postihu. „Ano, udělala jsem chybu, neměla jsem být v Nizozemí. Ale buďte ve svém jednání konzistentní,“ požádala strážce pořádku.