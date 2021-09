"Jsem hodně spokojená s vítězstvím, protože poslední dva zápasy jsem s ní prohrála," řekla letošní finalistka Wimbledonu Plíšková a dodala: "I když to nebyl extra hezký zápas a ani na kurtu jsem neměla dobrý pocit, tak na tom nesejde, jelikož jsem ve čtvrtfinále."

Tentokrát se Plíškové nedařil servis jako v předchozích dvou zápasech a dala jen šest es. O to solidnější byla ve výměnách a letošní finalistku Roland Garros Pavljučenkovovou nutila kazit. První set rozhodla ve dvanácté hře a i druhý set a tím celý zápas ukončila brejkem.

Dala méně es, ale pořád si podáním hodně pomáhala. "Měla jsem hodně bodů zadarmo. A to i v důležitých okamžicích. Bylo větrno, obě jsme začaly nervózně, nebyl to prostě hezký zápas. Jak už jsem říkala, necítila jsem se vůbec dobře, ale na výhru to stačilo," uvedla

Devětadvacetiletá Plíšková se do čtvrtfinále US Open dostala počtvrté v kariéře. Poprvé cestou do zmíněného finále před pěti lety a rovněž v následujících dvou letech.

Příští soupeřkou finalistky US Open z roku 2016 Plíškové může být Marie Sakkariová z Řecka, která už letos v turnaji vyřadila Češky Kateřinu Siniakovou a Petru Kvitovou. Sedmnáctá nasazená Sakkariová bude hrát na závěr dne s Kanaďankou Biancou Andreescuovou.