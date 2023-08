Ještě v červenci bojoval o postup do osmifinále Wimbledonu, nyní však zaslal svým příznivcům šokující zprávu. Bývalý padesátý hráč světa Mikael Ymer se rozhodl, že v pouhých čtyřiadvaceti letech opustí dráhu profesionálního tenisty, kterou mu před nedávnem ztížil osmnáctiměsíční zákaz hraní kvůli zameškaným dopingovým testům. Rodák ze Švédska o tom informoval prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích.

Švédský tenista Mikael Ymer se ve 24 letech rozhodl ukončit profesionální kariéru | Foto: Profimedia

Na první pohled postrádá Ymerovo rozhodnutí smysl. Talentovanému tenistovi je teprve 24 let, mezi současnou elitou tak mohl ještě leccos dokázat. Navíc po odpykání nuceného osmnáctiměsíčního trestu by byl stále ve hře o úspěšný comeback. Švédská jednička posledních let se ale rozhodla jinak.

Strávit téměř rok a půl bez tenisu a všemožných turnajů? Nemyslitelné. Podle rodáka ze Skövde by to výrazně poznamenalo jeho výkonnost i případný restart kariéry. Poté, co byl Ymerovi uložen již zmiňovaný zákaz hraní kvůli zameškaným dopingovým testům, se proto definitivně rozhodl opustit tenisové prostředí. A Švédovo rozhodnutí nezměnil ani fakt, že usiloval o odvolání.

Nechytatelný servis i rekordní utkání. Isnera čeká na US Open domácí rozlučka

„Rozhodl jsem se skončit s profesionálním tenisem. Děkuji za všechny úžasné vzpomínky. Byla to jízda! A všem svým bývalým kolegům přeji úspěchy,“ napsal Ymer na sociální síti X (dříve twitter, pozn. red.).

A co že se vlastně stalo? Švédský tenista udělal v minulosti obrovskou chybu, když zmeškal během 12 měsíců hned tři dopingové kontroly za sebou. U dvou z nich veřejně přiznal, že se svou absencí provinil proti pravidlům, u té poslední se ovšem hájil tím, že jeho agent po změně rezervace hotelu zapomněl v systému aktualizovat místo pobytu.

U nezávislého tribunálu sice loni v červnu uspěl s obhajobou, nicméně Mezinárodní tenisová federace se posléze proti tomuto verdiktu odvolala a poslala případ až ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne. Ten federaci vyhověl a někdejší světové padesátce udělil nemilosrdný distanc.

Čára přes rozpočet

A to jen pár dní po skončení Wimbledonu, na kterém se Ymer poprvé v kariéře probojoval do třetího kola. Byla to doslova a do písmene čára přes rozpočet. Švédský tenista se pochopitelně složil a namísto dlouhého vyčkávání na konec trestu se rozhodl pověsit raketu na hřebík. Možná dočasně, možná však definitivně.

Další trable známého bouřliváka? Kyrgios zmešká i US Open, čeká jej pád

Mikael Ymer během své kariéry dokráčel až mezi nejlepší padesátku tenistů a na okruhu ATP Challenger Tour si vystřílel celkem čtyři tituly. Na elitní scéně byl jednou ve finále, čtyřikrát se probojoval do třetího kola grandslamu. Před sedmi lety pak dokonce ovládl čtyřhru na domácím turnaji ve Stockholmu. Tak trochu symbolicky po boku svého staršího bratra Eliase.