„Čím jsem starší, naučila jsem se brát ty prohry líp,“ vysvětila devětadvacetiletá tenistka po finálové porážce v Montrealu, kde usilovala o svůj 17. titul v kariéře a první od loňského ledna.

Bývalá světová jednička letos zůstala pod vrcholem v Římě a ve Wimbledonu. Na posledním turnaji v Montrealu pak nedokázala Plíšková porazit Italku Camilu Giorgiovou. Výsledek 3:6 a 5:7 hovoří jasně, jenže tak jednoznačné to na kanadském kurtu nebylo.

„V prvním setu jsem měla šance na brejk. Kdybych vedla 5:2, mohlo se to vyvíjet jinak. Mrzí mě to, ale nebudu si to vyčítat. Už s tím nic neudělám,“ uznala porážku.

Přestože na trofej opět nedosáhla, celý turnaj brala pozitivně. „Ale jo, jsem spokojená,“ vyloudila úsměv. „Od Říma jsem odehrála několik dobrých zápasů. Někdy samozřejmě prohrajete, to je normální. Jasně že bych chtěla všechny finále vyhrát, ale není to jen o mně. Hrála jsem proti opravdu dobrým hráčkám, hodně z nich jsem porazila.“

Another good week ??? Thank you everyone for the support ? pic.twitter.com/xNupu3B5br — Karolina Pliskova (@KaPliskova) August 16, 2021

Zpátky ve formě

Není to tak dávno, co mnozí Plíškovou odepisovali. Ranařka z Loun se však dokázala vrátit na top úroveň. „Jsem ráda, že se moje hra dostala na level před covidem. Cítím, že hraju dobře,“ pochvalovala si.

Přestože letos zatím nedokázala udělat ten poslední krůček, účasti ve finále ji motivují a dodávají sebevědomí. „Kdybych každý týden prohrála ve finále, to bych brala. To je úspěch,“ smála se. „Nechci to zahodit kvůli tomu, že se to zase nepovedlo. Titul by byl krásný, pokaždé ho chci, když vstupuju do turnaje. Ale ne vždy se to nepovede,“ řekla Plíšková, jejíž kariérní bilance ve finále je vyrovnaná 16:16.

„Přála jsem si titul, můj tým si ho přál. Udělali jsme maximum, ale bohužel to nedopadlo. Beru to jako motivaci do dalších turnajů. Fyzicky se cítím líp a líp. Příště to zkusím znovu,“ zvolala.

Další šanci bude mít hned následující turnaj v Cinci-nnati. Dokáže Plíšková prodloužit svou sérii osmi sezon, v nichž pokaždé vyhrála alespoň jeden turnaj? Kdo ví, třeba si to šetří až na US Open a na premiérový grandslamový titul.