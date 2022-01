Dotknout se Číny? V dnešní době nejde o nic, co by se dalo brát na lehkou váhu, a to ani ve světě sportu. Stačí si vzpomenout na nedávnou kauzu maďarského rychlobruslaře (zlatého medailisty z Pchjongčchangu), který kvůli neuctivému výroku na adresu Pekingu přišel o účast na letošní olympiádě. Otázka je, zda to Západ se vstřícným pochopením pro čínskou přecitlivělost už poněkud nepřehání.

Až nápadná ochota některých institucí vyhovět asijskému obrovi za každou cenu teď zvedla ze židle i Martinu Navrátilovou, která nikdy příliš neskrývala svou nechuť k nedemokratickým režimům a postupům. Proto tenisovou legendu tak rozhořčilo, když pořadatelé Australian Open zakázali vstup lidem s tričky na podporu čínské hráčky Pcheng Šuaj.

Principy jsou důležitější než peníze. Kvitová a spol. tleskají bojkotu Číny

„Je to ubohost,“ rozčílila se Navrátilová na svém Twitteru a v rozhovoru pro média následně označila jednání australského tenisového svazu (tedy pořadatele melbournského grandslamu) za zbabělé. „Nechají si od Číňanů diktovat, co se na jejich grandslamu smí a nesmí. Jsou to prostě slaboši,“ útočila bývalá trojnásobná vítězka turnaje.

Zákaz politických sloganů

Pro připomenutí: případ Pcheng Šuaj začal loni v listopadu, když tato elitní čínská tenistka na sociální síti obvinila vysoce postaveného politika komunistické strany ze sexuálního napadání. Příspěvek záhy zmizel a na dlouhé týdny se vytratila i sama Pcheng Šuaj. Svět v čele s ženskou tenisovou organizací WTA se začal silně zajímat o to, co s ní je.

Hráčka se pak objevila v několika videích, pochybnosti o jejím osudu však přetrvávají. Skutečně může svobodně rozhodovat o svém osudu? Vedení WTA je přesvědčeno o opaku a dokonce zrušilo všechny své (letošní) turnaje na území Číny.

Měsíc do olympijských her. Pekingu hrozí přehlídka skandálů

Heslo „Kde je Pcheng Šuaj?“ se zatím stalo rozšířeným výrazem podpory čínské tenistce. A právě toto heslo bylo na tričkách, jež se nelíbila organizátorům Australian Open. Podle nich jde o porušení jejich předpisu o zákazu otevřeně politických sloganů.

„To je směšné. Vždyť nejde o politické heslo, jde o lidská práva,“ vrtí hlavou Navrátilová. A není zdaleka jediná, například francouzský tenista Nicolas Mahut považuje chování Australanů za vynucené poklonkování před významnými sponzory původem z Číny. „Takový nedostatek odvahy,“ zlobil se Mahut.

Mezi hlavní sponzory Australian Open patří mj. významný producent tradičních čínských likérů a velký výrobce matrací rovněž z Číny.

Faktem je, že většina velkých sportovních (zdaleka nejen tenisových) turnajů a akcí mívá v pravidlech zanesen zákaz otevřeně politických prohlášení. Záleží na úsudku pořadatelů a rovněž na jejich schopnosti nepodlehnout tlaku významných sponzorů či dalších nátlakových skupin. V případě Melbourne a Pcheng Šuaj se to příliš nepovedlo…