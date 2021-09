Čtyřnásobná grandslamová šampionka, kterou trápí psychické problémy, oznámila, že se v brzké době znovu vrátí k tenisu. „Vím, že budu znovu hrát. Pravděpodobně to bude brzy,“ svěřila se třiadvacetiletá Japonka v pořadu televize HBO The Shop.

Bývalá světová jednička po svém prvním grandslamovém titulu na US Open v roce 2018 prodělala dlouhé záchvaty deprese. Její psychické problémy vygradovaly v letošní sezoně. Nejprve odstoupila z Roland Garros poté, co odmítla mluvit s médii. Následně vynechala Wimbledon. Po vyřazení na US Open osmnáctiletou Kanaďankou Leylah Fernandezovou přiznala, že neví, kudy kam.

On HBO’s “The Shop,” tennis star Naomi Osaka hinted that she may be ready to come back to the court. @janai has the details.https://t.co/rYMkqyrIY9 pic.twitter.com/KXDcRPnqKs — Good Morning America (@GMA) September 26, 2021

„Mám pocit, že jsem přesně v tom bodě, kdy se snažím přijít na to, co chci vlastně dělat,“ brečela Ósakaová. „Když vyhraju, nemám z toho radost, cítím spíš úlevu. A když prohraju, jsem z toho hodně skleslá, myslím, že to není normální.“

Rodačka z Ósaky si dříve zápasy užívala. Jenže pak nadšení pominulo. „Zápasy jsem milovala, byla jsem soutěživá. Čím delší zápasy jsem hrála, tím větší zábava to pro mě byla. Nedávno jsem ale začala cítit, že jsem z toho vystresovaná. Potřebovala jsem pauzu, abych mohla jít do hloubky sebe sama.“

Teď se zdá, že Ósakaová našla cestu zpátky. Zase má z tenisu radost. „Zase cítím to svědění. Je mi jedno, jestli vyhraju, nebo prohraju. Prostě si chci užívat to, že budu zpátky na kurtu.“