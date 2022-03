I když – zase až tak velké překvapení to není. Skromná tenista se nikdy netajila tím, že náročný život profesionálního sportovce není pro ni. Bartyová trpěla psychickými problémy. Kvůli depresím dokonce už jednou kariéru v roce 2014 přerušila.

„Přišel čas užít si to, co má ráda Ash Bartyová jako člověk a ne Ash Bartyová jako sportovec,“ svěřila se Bartyová, která strávila na okruhu téměř dvanáct let.

Za tu dobu si získala mezi soupeřkami plno kamarádek. Byla oblíbená. To dokazují i reakce tenisového světa na její konec.

„Ash, co na to říct, víš, že jsi mě rozbrečela. Kamarádko, budeš mi chybět. Byla jsi jiná, výjimečná a zažily jsme spolu skvělé chvíle,“ vzkázala dojatá bývalá světová jednička Simona Halepová. „Co teď budeš dělat? Vyhraješ grandslam v golfu?“

Madison Keysová si Bartyové váží díky jejímu charakteru. „Skvělá tenistka, ale hlavně – a to je důležitější, jeden z nejhodnějších lidí na okruhu,“ upozornila.

Odchod sympatické Australanky zarmoutil i Petru Kvitovou. „Nemám slov… Jsem pyšná, že jsem s tebou mohla hrát. Tenis bez tebe už nebude nikdy stejný. Vážím si tě jako hráčky i jako člověka,“ napsala dvojnásobná královna Wimbledonu.

„Ash, hrát s tebou bylo privilegium. Budeš nám chybět,“ přidala se Karolína Plíšková.

Někdejší světová jednička s Bartyovou prohrála ve finále loňského Wimbledonu. A právě vítězství na trávě v All England Clubu sehrálo zásadní roli v jejím rozhodování uzavřít tenisovou kariéru. „Vyhrát Wimbledon byl můj jediný opravdový sen. Po něm se můj pohled na tenis změnil,“ prozradila.

