Pro Vondroušovou se nevyvíjel příznivě ani jeden ze setů. V úvodní sadě prohrávala 3:5 a čelila trojici setbolů, se všemi si však poradila a set nakonec získala ve svůj prospěch v poměru 7:5. Britská tenistka pak mohla dopodávat druhé dějství, ale to nakonec došlo do zkrácené hry, v níž už kralovala Češka, když soupeřce dovolila pouhé dva body.

Vondroušová tak opět posunula své grandslamové maximum, kterým až do letošního Roland Garros byla osmifinálová účast na US Open v minulém roce. Zároveň je první Češkou od roku 2015, která si zahraje finále dvouhry na French Open. Tehdy se to povedlo Lucii Šafářové.

V souběžně hraném druhém semifinále porazila Australanka Ashleigh Bartyová mladou Američanku Amandu Anisimovou 6:7, 6:3, 6:3.