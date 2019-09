Čtrnáctiletá Linda Fruhvirtová si v letošním roce splnila hned několik snů. Premiérově si zatrénovala s českém fedcupovým týmem, vybojovala zlato na mistrovství světa družstev do 14 let a stala se nejmladší vítězkou v historii Pardubické juniorky. Navrch přidala bronz z mistrovství Evropy do 18 let.

Teprve dvanáctiletá Brenda jde ve stopách starší sestry snad ještě dynamičtěji. Triumf na srpnovém prostějovském mistrovství světa týmů nesl její výrazný podpis. Věkovému deficitu navzdory. „Můj cíl je být světová jednička a vyhrát grandslamy. A pokud bych byla ve světové špičce i s Lindou, tak to by byla bomba,“ zasnila se Brenda. Sebevědomí a cílevědomost blonďatým sestrám nechybí.

V Česku jsou tak trochu unikátem. Tréninkové zázemí mají na pražské Spartě, čas od času ale odcestují do akademie Patricka Mouratogloua, trenéra Sereny Williamsové, na Azurové pobřeží. Perfektní servis a komfort sestrám zajišťují především rodiče, kteří kariéře svých dětí obětovali prakticky vše.

„Všechny nás to ale baví,“ potvrdil po zlatém triumfu na MS Hynek Fruhvirt, který se kvůli rodinnému tenisovému projektu vzdal své firmy na zařizování bytových interiérů. Teď je zčásti tenisový kouč, manažer, psycholog i nejvěrnější fanoušek.

Škola po obědě

Jak vypadá běžný den Fruhvirtových, když zrovna sestry odděleně nebojují na turnajích?

„Začíná kvalitní půlhodinovou rozcvičkou, následuje trénink nebo tréninkový zápas s hráčkami nebo hráči, které si sami zajistíme. Poté máme oběd, který jsme ráno uvařili a přepravili v termohrncích. Následuje odpočinek, během kterého se v průběhu školního roku učíme do školy, poté následuje cvičení fitness nebo kompenzační cvičení, pak odpolední trénink nebo sparing a cvičení, strečink,“ popsal Hynek Fruhvirt pro Respekt. „Několikrát týdně děláme něco pro regeneraci.“

Ne, tady žádné podcenění jakéhokoliv detailu nehrozí. Tenisový kolotoč pochopitelně spolyká obrovské množství kapitálu. V to, že se investice královsky vyplatí, věří i tenisový boss Miroslav Černošek, který má s oběma sestrami podepsán dlouholetý marketingový kontrakt.

Soutěživé jen na kurtu

Vlivný sportovní manažer se zaujetím sledoval srpnovou jízdu českých děvčat za titulem z mistrovství světa. A to se Linda v Prostějově potýkala se zraněním, větší porci zápasů tak musela odehrát Brenda, která o dva roky starší soupeřky doslova drtila. Leckdo byl šokován, že dvanáctiletá hráčka rozdává kanáry čtrnáctiletým sokyním, navíc na světové scéně. „Hrát s o dva roky staršími je pro mě ale normální. Hrávám i se soupeřkami do osmnácti let,“ nedělala Brenda velkou vědu ze svých výsledků.

„Smazala věkový rozdíl. Ve čtyřhře dokázala pomoct své starší sestře,“ glosoval její vystoupení kapitán českého týmu Tomáš Josefus. Odměnou oběma sestrám byla první velká medaile. „Na sestru jsem pyšná,“ prohlásila starší Linda. Obě se na turnajích míjí, spojení v jednom týmu je hnalo za zlatým snem. „Je to super, že se to povedlo s mojí ségrou v týmu, to se cení úplně nejvíc,“ vyprávěla Brenda.

Mezi sebou mají velice silné pouto. „Obě spolu soutěží, ale jen na kurtu. Když jsou mimo něj, navzájem se motivují a podporují,“ poukázal Hynek Fruhvirt na webu ITF. Linda se prezentuje strojově přesnou a agresivní hrou. Nejen svými gesty připomíná Marii Šarapovovou. „Během zápasů působí jako pitbul,“ našel zajímavý příměr trenér Josefus.

To Brenda starší soupeřky přehrává chytrostí. „Je naprosto vyspělá hráčka a ve svých dvanácti letech se dokáže fantasticky vyrovnat s fyzickou přesilou. Má výborný švih. Ve dvanácti letech je to fantastická tenistka,“ ocenila Petra Černošková, ředitelka zmiňovaného mistrovství světa.

A nemyslete si… Prostějovským šampionátem prošla řada světových hráčů. Obě sestry svými výkony nechaly vzpomenout na švýcarskou hvězdu Martinu Hingisovou. „Musím říct, že ta byla ještě o trošku dál. U obou holek je ale potenciál opravdu veliký, jsou moc šikovné a talentované. Kladou si jen nejvyšší mety,“ dodala Černošková.

Zkušená tenisová funkcionářka jedním dechem připomněla, že zásadní pro kariéry obou tenistek bude vyhnout se zraněním. Souhlasí také Josefus: „Bude to pro ně ještě dlouhá cesta.“ V tomhle směru stojí obě mladé slečny nohama na zemi. „Jsme ještě na začátku, víme to. Snad se nám povede dostat se nahoru,“ prohlásila Brenda Fruhvirtová.

Jako Strýcová nebo Šafářová

Linda a Brenda Fruhvirtovy a Nikola Bartůňková, které letos opanovaly MS hráček do čtrnácti let, nejsou zdaleka prvními mladými dámami z Česka, kterým se to povedlo. Dokázaly to i pozdější hvězdy.



„Tady to je malá Barča Strýcová, tady Nicole Vaidišová a tyhle dvě princezny jsou Lucka Šafářová a Petra Cetkovská,“ ukazoval šéf tenisového svazu Ivo Kaderka staré fotky někdejších šampionek na nedávné tiskovce.



Vzpomínaly na to i samy hráčky. „Já jsem byla ta, co rozdávala svačinky,“ řekla před časem Strýcová. Na nejmladší Šafářovou si prý spoluhráčky v týmu trochu zasedly. „Vždycky mě někde nechaly a řekly, že jdou jinam, musela jsem nosit vody,“ smála se Šafářová.