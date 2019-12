Barbora Strýcová prožila extrémně povedený rok. Zakončila jej jako deblová světová jednička, v singlu jí na okruhu WTA patří 33. příčka. Rodačka z Plzně vybojovala čtyři turnajové tituly ve čtyřhře včetně toho wimbledonského. Na nejslavnějším grandslamu navíc hrála o finále dvouhry.

V přerovské tenisové hale tak po zásluze převzala Zlatého kanára pro absolutního vítěze ankety, i když tentokrát se očekával hodně vyrovnaný boj.

„Já si toho moc vážím a moc si téhle trofeje cením. Je nás tolik skvělých tenistek, co měly úžasnou sezonu. Chtěla bych poděkovat všem, co pro mě hlasovali. Jsem opravdu šťastná,“ řekla po vyhlášení čerstvá královna českého tenisu.

„Letos mám poprvé pocit, že anketa vyšla tenisově spravedlivě. Byly dvě kandidátky na celkového vítěze. Pořád jsem si myslel, že bude mezi oběma hráčkami menší rozdíl, nakonec ale Barbora Strýcová zvítězila docela jasně,“ řekl na tiskové konferenci šéfredaktor magazínu tenis František Kreuz.

Strýcová získala od 176 hlasujících osobností, funkcionářů, trenérů a novinářů nakonec 84 hlasů, Plíšková o 31 méně. Také Karolína Plíšková však má za sebou vydařenou sezonu. Ke čtyřem titulům v singlu přidala semifinálovou účast na Australian Open a Turnaji mistryň. Rok zakončila jako druhá hráčka světa. Dočkala se tak ocenění za nejlepší českou hráčku.

Berdych naposledy nejlepším tenistou

Zdravotní komplikace povolily Tomáši Berdychovi odehrát pouze o dva zápasy více než vloni, tedy čtyřiadvacet, v lednu ale Berdych ještě ve finále bojoval o titul v Dauhá či s Rafaelem Nadalem v osmifinále Autsralian Open.

Pozice nejlepšího českého hráče za rok 2019 tak i symbolicky vzhledem k loučení s hráčskou kariérou patřila jemu. V kariéře již počtrnácté. Zlatého kanára Berdych navštívil poprvé od roku 2010, kdy v Přerově přebíral hned tři ocenění. Navíc po boku svých nejbližších.

„Je to krásné. Dnes to bylo těmi okolnostmi výjimečné. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Teď je čas otočit list, jde se dál,“ řekl Tomáš Berdych.

Cenu za nejvýraznější postup na žebříčku ATP získal Jonáš Forejtek. Teprve 18letý tenista ovládl juniorské US Open, ve čtyřhře zase mezi juniory dominoval s Jířím Lehečkou v All England Clubu. Mezi muži má za sebou i první úspěšné bitvy v Davis Cupu a patří mu 534. pozice na okruhu ATP.

Mezi ženami udělala nejvýznamnější posun olomoucká tenistka Karolína Muchová. Hráčka, která tenisově vyrůstala také v Přerově, byla ještě před rokem na 145. místě okruhu WTA. Aktuálně jí patří 21. pozice a v roce 2019 nejen, že vyhrála svůj první velký turnaj v Soulu, zahrála si i čtvrtfinále Wimbledonu.

Nejlepší deblistkou nemohl být vyhlášen nikdo jiný než Barbora Strýcová. Deblový párem roku se staly Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. „Tam visela také otázka. Výborně se letos prezentovaly také juniorské debly. Siniaková s Krejčíkovou ale vyhrály velké turnaje, což se spravedlivě a asi po zásluze projevilo, i když spousta lidí hlasovala pro juniory,“ zmínil František Kreuz.

Letos nenominovaly týmy

Výjimečně letos anketa nebyla o velkém týmovém úspěchu. Česko ale má své úspěšné zastoupení mezi mládeží. Týmem roku se stala dívčí reprezentace do 14 let. Nejlepším tenistou na vozíku byl vyhlášen brněnský Michal Stefanu.

Své ocenění tradičně předal také prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Ocenil šéfa pražské Štvanice Vladislava Šavrdu, jednoho z nejdéle sloužících funcionářů ČTS a otce úspěšného trenéra z Přerova Tomáše Krupy Mojmíra Krupu a předsedu Středočeského tenisového svazu Leoše Fialu.

Celý podvečer z haly TJ Spartak Přerov vysílala živě stanice Nova Sport. Stovky Přerovanů přímo v hale mohli kromě plejády tenisových hvězd vidět také vystoupení kapely Slza, slovenské zpěvačky Andrey Zimányiové či imitátora Vladimíra Hrona.

O moderování se postarala manželská dvojice Petr Suchoň a Klára Suchoňová, bývalá úspěšná fedcupová reprezentantka (ještě pod jménem Koukalová).

Výsledky ankety

Zlatý kanár: Barbora Strýcová (TK Sparta Praha)

Nejlepší český hráč: Tomáš Berdych (TK Agrofert Prostějov)

Nejlepší česká hráčka: Karolína Plíšková (TK Sparta Praha)

Postup na žebříčku ATP: Jonáš Forejtek (TK Škoda Plzeň)

Postup na žebříčku WTA: Karolína Muchová (I. ČLTK Praha)

Talent roku – chlapci: Vojtěch Petr (TK Na Dolině)

Talent roku – dívky: Linda Fruhvirtová (TK Sparta Praha)

Deblistka roku: Barbora Strýcová

Deblový pár roku: Barbora Krejčíková (TK Precheza Přerov) a Kateřina Siniaková (TK Sparta Praha)

Tým roku: Tým ČR do 14 let (Linda a Brenda Fruhvirtovy, Nikola Bartůňková, kapitán Tomáš Josefus)

Nejlepší tenista na vozíčku: Michal Stefanu

Ceny prezidenta ČTS: Vladislav Šavrda, Mojmír Krupa, Leoš Fiala

Cena Nova Sport: Barbora Strýcová.