Zverev i přes vyšetřování nastoupí během tohoto týdne na turnaji Masters v Indian Wells, kde budou obhajovat důležité body do žebříčku.

Ruska Olga Šarypovová v sérii rozhovorů uvedla několik momentů, kdy ji měl rodák z Hamburku fyzicky i psychicky ubližovat. Šlo o US Open v roce 2019, kdy měl čtyřiadvacetiletý Zverev svoji přítelkyni přidušovat polštářem, ženevského turnaje z roku 2020 a na turnaje Masters v Šanghaji, kde se měla Šarypovová pokusit o sebevraždu.

„Obvinění vznesená proti Alexanderu Zverevovi jsou vážná a my jsme zodpovědní za jejich řešení. Doufáme, že nám naše vyšetřování umožní zjistit fakta a určit vhodná následná opatření,“ stojí v oficiálním prohlášení generálního ředitele ATP Massima Calvelliho.

