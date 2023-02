Češi mohou završit triumf v neděli hned v úvodní čtyřhře, která je na programu od 16:00 SEČ. Navrátil do ní nominoval Macháče s Adamem Pavláskem, kteří by měli čelit dvojici Francisco Cabral, Borges. Složení se ale může měnit. V dalších dvouhrách by se měli podle vývoje utkat Lehečka se Sousou a Macháč s Borgesem. Češi si mohou zajistit postup do elitní části po dvou letech.

Problémy se zimou či faktor Lehečka. Tenisty čeká bitva o vše s Portugalci

Čtvrtfinalista Australian Open Lehečka potvrdil proti Borgesovi roli favorita a připsal si v Davis Cupu třetí vítězství za sebou. Utkání se 105. hráčem světa zvládl za hodinu a 38 minut.

„Tohle vítězství je strašně důležité. Každá výhra se počítá, ale téhle si cením o to víc, že jsem nehrál svůj nejlepší tenis. Pro mě je důležité vyhrávat, i když se necítím úplně dobře, a to se mi dnes povedlo," řekl Lehečka. „Nebylo to jednoduché, soupeř hrál nepříjemně, ale naštěstí jsem se v hlavě dokázal zkoncentrovat na důležité body, které jsem vyhrál."

Dvacet minut a dvanáct shod

Dvaadvacetiletý Macháč nevstoupil do utkání se Sousou dobře a prohrával 0:3. Brzy ale dokázal soupeři brejk oplatit a v závěru odvrátil při vlastním podání setbol. Podobná situace se opakovala i ve zkrácené hře, protože Sousa servíroval za stavu 6:5 na zisk první sady. Macháč těžké chvíle ustál a díky třem získaným míčkům za sebou vývoj otočil.

Ve druhém setu se Sousa zlepšil a Macháč udržel jen jedno z pěti podání. Portugalec díky čtyřem prolomeným servisům za sebou duel vyrovnal. V rozhodující sadě Macháč získal důležitý náskok díky brejku ve třetí hře, která trvala dvacet minut a šla přes dvanáct shod. Rodák z Berouna naopak nenabídl Sousovi ani jeden brejkbol, za stavu 4:2 prolomil soupeřův servis ještě jednou a vzápětí dotáhl takřka tříhodinový duel k vítězství. V utkání zahrál 40 vítězných míčů.

Vítězný tým postoupí do finálového turnaje Davis Cupu pro šestnáct nejlepších, který se odehraje od 12. do 17. září. Vyřazovací fáze je na programu od 22. do 26. listopadu v Málaze. Poražený celek čeká baráž.