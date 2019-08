Svět sportu nabízí mnoho příběhů nezměrné vůle. Jedním z nich je i ten mladého korejského tenisty Lee Duck-hee. O tom, že tenhle jednadvacetiletý sportovec vyhrál první zápas na okruhu ATP, by se možná málokdo dozvěděl. Kdyby ovšem Lee Duck-hee nebyl neslyšící…

Duckhee Lee | Foto: Profimedia.cz

Že se po světových kurtech prohání tenhle mladý hráč, dobře ví třeba i bývalá světová jednička Andy Murray. A ačkoliv Lee Duck-hee dosáhl nejvýše do druhé stovky světového žebříčku, skotský tenista jej obdivuje. „Musí to být obrovská nevýhoda,“ zamýšlí se a Korejcův handicap přirovnává k tomu, jako by on sám hrál se sluchátky na uších.