V čem je podstata hry?

Soutěžící tipují od srpna do listopadu každý týden výsledky deseti víkendových fotbalových utkání, které redakce vypíše na tiket a otiskne ho v Deníku. Tipuje se výsledek po 90 minutách hry: 1 – výhra domácích, 0 – remíza nebo 2 – výhra hostů.

O co se v soutěži hraje?

Každý týden vyhlásíme ve vašem Deníku vítěze daného kola a odměníme ho sadou plechovek piva Gambrinus. Takhle rozdáváme šampionům ceny od srpna 2019 jednou týdně až do poloviny listopadu, kdy končí v krajích a okresech fotbalové jaro. A spolu s ukončením sezony pak vyhlásíme i celkového vítěze TIP ligy, který v každé redakci Deníku získá hlavní cenu - 30tilitrový sud piva Gambrinus. Ale to není vše! Skvělou odměnu máme i pro vítěze v každém kraji. Nejlepší krajský tipér získá herní konzoli PlayStation 4.

Jak tikety hodnotíme?

Za každý správně natipovaný zápas připisujeme +2 body, za špatně natipované utkání naopak ubíráme -1 bod. Pokud se některý z vybraných zápasů neodehraje, nedohraje či odehraje již před víkendem, nedostanou za něj hráči žádný bod.

Jak se do hry zapojit?

Každý hráč si pro registraci do soutěže musí nejprve zajistit hrací kupon, který najde ve svém tištěném Deníku vždy od pondělka do středy. Na kuponu vyplní osobní údaje, kupon vystřihne a doručí do pátku do 16:00 hodin do okresní redakce svého deníku nebo nechá na sběrném místě. Seznam sběrných míst ve všech okresech najdete ZDE.

Redakce pak každému novému hráči přidělí startovní číslo, které se hráč dozví ve středečním vydání Deníku, kdy vychází výsledková listina. Od dalšího kola pak toto startovní číslo hráč vepisuje na hrací kupon. Do hry se lze takto zapojit kdykoliv i v průběhu soutěže. Zkuste to tedy i vy! Šanci na hlavní výhru má i ten, kdo se neúčastní prvních kol. To proto, že se body za špatné tipy i odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete hravě dohnat.

TIP ligu lze hrát i zde na webu. Platí ale, že do hry se lze zapojit jen přes papírový kupon, aby vám redakce mohla přidělit startovní číslo. Webový hráč si navíc současně na prvním kuponu musí zvolit čtyřmístný číselný kód, který poté slouží spolu se startovním číslem jako heslo pro přihlášení do webové aplikace ZDE.

Na co nezapomenout

Kromě osobních údajů hráč na tištěném i webovém kuponu zároveň vyplňuje další důležitá pole – Supertrefu a bonusový kód.

Supertrefa je tip na celkový počet vstřelených branek v 10 tipovaných utkáních v každém kole a jde o pomocné kritérium pro určení vítěze v jednotlivých kolech v případě rovnosti bodů (kdo Supertrefu uhodne nebo se jí nejvíc přiblíží, dostává cenu).

Bonusový kód je prémie, díky níž hráč získává dva bonusové body navíc. Jde o kombinaci šesti číslic, kterou zadává na tištěný kupon redakce. Tento kód je v každém kole jiný a mohou jej vložit do svého tiketu i hráči na webu. Pokud tak učiní, i oni mají dva body navíc v každém kole.

Soutěž můžete sdílet, komentovat a lajkovat i na facebookových stránkách vašeho regionálního Deníku. Propagační akce Tip ligy není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.

Kompletní pravidla Tip ligy naleznete ZDE.