1. Základní ustanovení

1.1. Soutěže "Tip liga" (dále též jen "Soutěže") jsou vědomostní soutěže pořádané za účelem podpory nižších fotbalových soutěží na území celé České republiky.

1.2 Soutěže nejsou hazardními hrami ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, neboť postrádají prvek vkladu sázky, jejíž návratnost se nezaručuje, ve smyslu ustanovení zákona o hazardních hrách.

1.3. Organizátorem Soutěží je vydavatel deníku společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO 01440578 (dále též jen "Organizátor").

1.4. Účast na Soutěžích je dobrovolná.

1.5. Jedna a táž osoba se může zúčastnit více Soutěží.

2. Průběh Soutěží



2.1. Soutěže jsou souběžně pořádány v návaznosti na vydávání každého z těchto regionálních deníků:

Název deníku Zápis v evidenci MK ČR

BRUNTÁLSKÝ A KRNOVSKÝ DENÍK E 16952

NOVOJIČÍNKSKÝ DENÍK E 16953

FRÝDECKOMÍSTECKÝ A TŘINECKÝ DENÍK E 16954

KARVINSKÝ DENÍK E 16950

HAVÍŘOVSKÝ DENÍK E 16951

RYCHNOVSKÝ DENÍK E 16983

SVITAVSKÝ DENÍK E 16982

NÁCHODSKÝ DENÍK E 16986

ORLICKÝ DENÍK E 16985

PARDUBICKÝ DENÍK E 16984

CHRUDIMSKÝ DENÍK E 16989

JIČÍNSKÝ DENÍK E 16988

KRKONOŠSKÝ DENÍK E 16987

HRADECKÝ DENÍK E 16990

HAVLÍČKOBRODSKÝ DENÍK E 16991

ŽĎÁRSKÝ DENÍK E 16993

TŘEBÍČSKÝ DENÍK E 16994

JIHLAVSKÝ DENÍK E 16995

PELHŘIMOVSKÝ DENÍK E 16992

PRAŽSKÝ DENÍK E 16886

BENEŠOVSKÝ DENÍK E 10795

NYMBURSKÝ DENÍK E 12694

BLANENSKÝ DENÍK E 16946

ZNOJEMSKÝ DENÍK E 16948

VYŠKOVSKÝ DENÍK E 16943

HODONÍNSKÝ DENÍK E 16944

BŘECLAVSKÝ DENÍK E 16945

BRNĚNSKÝ DENÍK E 16947

MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK E 13731

BEROUNSKÝ DENÍK E 6566

BOLESLAVSKÝ DENÍK E 10405

PŘÍBRAMSKÝ DENÍK E 6556

MĚLNICKÝ DENÍK E 10692

KLADENSKÝ DENÍK E 10581

KOLÍNSKÝ DENÍK E 10644

RAKOVNICKÝ DENÍK E 10724

KUTNOHORSKÝ DENÍK E 10520

ŽATECKÝ A LOUNSKÝ DENÍK E 16966

JABLONECKÝ DENÍK E 16964

LIBERECKÝ DENÍK E 16963

DĚČÍNSKÝ DENÍK E 16967

MOSTECKÝ DENÍK E 16969

LITOMĚŘICKÝ DENÍK E 16972

TEPLICKÝ DENÍK E 16971

CHOMUTOVSKÝ DENÍK E 16970

ČESKOLIPSKÝ DENÍK E 16973

ÚSTECKÝ DENÍK E 16968

ZLÍNSKÝ DENÍK E 16767

KROMĚŘÍŽSKÝ DENÍK E 16766

OLOMOUCKÝ DENÍK E 16770

VALAŠSKÝ DENÍK E 16768

PŘEROVSKÝ A HRANICKÝ DENÍK E 16765

ŠUMPERSKÝ A JESENICKÝ DENÍK E 16773

PROSTĚJOVSKÝ DENÍK E 16772

SLOVÁCKÝ DENÍK E 16769

PÍSECKÝ DENÍK E 16959

PRACHATICKÝ DENÍK E 16958

STRAKONICKÝ DENÍK E 16957

ČESKOBUDĚJOVICKÝ DENÍK E 16962

ČESKOKRUMLOVSKÝ DENÍK E 16961

JINDŘICHOHRADECKÝ DENÍKE E 16960

TÁBORSKÝ DENÍK E 16956

CHEBSKÝ DENÍKE E 6426

SOKOLOVSKÝ DENÍK E 16980

KLATOVSKÝ DENÍK E 16977

DOMAŽLICKÝ DENÍK E 16974

KARLOVARSKÝ DENÍK E 16976

CHEBSKÝ DENÍK E 16975

ROKYCANSKÝ DENÍK E 16979

PLZEŇSKÝ DENÍK E 16978

TACHOVSKÝ DENÍK E 16981

OPAVSKÝ A HLUČÍNSKÝ DENÍK E 16955

(jednotlivě dále též jen „Deník" a „Soutěž").

2.2. Soutěže probíhají během fotbalové sezóny – a v každém kalendářním roce se dělí dvě samostatné části: na jaro a na podzim.

2.3. Každá Soutěž probíhá v několika týdenních a jednom hlavním kole (dále též jen "Týdenní kolo" a "Hlavní kolo"); počet Týdenních kol Soutěže je určen podle počtu soutěžních kol nižších fotbalových soutěží pořádaných v regionu, v němž vychází příslušný Deník; počet Týdenních kol Soutěže je uveřejněn v příslušném Deníku a současně v internetové verzi příslušného Deníku.

2.4. Týdenní kola každé Soutěže probíhají v těchto fázích: 1. pondělí běžného týdne až pátek běžného týdne - uveřejňování vybraných fotbalových utkání a doručování vyplněných soutěžních kupónů; 2. sobota běžného týdne až úterý prvního následujícího týdne – vyhodnocování Týdenního kola; 3. středa prvního následujícího týdne – uveřejnění výsledků Týdenního kola; 4. čtvrtek prvního následujícího týdne až pátek druhého následujícího týdne – předání Výhry Týdenního kola.

2.5. Hlavní kolo každé Soutěže probíhá souběžně s Týdenními koly v těchto fázích:

1. pondělí týdne, v němž začíná první Týdenní kolo až pátek týdne, v němž začíná poslední Týdenní kolo - doručování soutěžních kupónů; 2. sobota týdne, v němž začíná poslední Týdenní kolo až úterý prvního následujícího týdne - vyhodnocování výsledků Hlavního kola;3. středa prvního následujícího týdne – uveřejnění výsledků Hlavního kola; 4. čtvrtek prvního následujícího týdne až pátek třetího následujícího týdny - dodatečná předání výhry Hlavního kola.

3. Účast na Týdenním kole



3.1. V rámci každého Týdenního kola každé Soutěže uveřejní Organizátor seznam nejméně deseti vybraných fotbalových utkání nižších fotbalových soutěží (okresní přebor a nižší soutěže) hraných v regionu, v němž příslušný Deník vychází, v týdnu, v němž příslušné Týdenní kolo Soutěže začíná.

3.2. Seznam vybraných utkání (s uvedením, které mužstvo bude mít při utkání postavení domácích a které hostů) bude organizátor uveřejňovat jako součást soutěžního kupónu (dále též jen "Soutěžní kupón") v příslušném Deníku a současně též (ke stažení zdarma) v internetové verzi příslušného Deníku; Soutěžní kupón bude vždy též zdarma k dispozici u sběrné schránky Soutěže v redakcích příslušného Deníku.

3.3. Soutěžní kupón bude umožňovat - u každého z vybraných fotbalových utkání - vyznačení odpovědi na soutěžní otázku, zda utkání skončí vítězstvím domácích, remízou či vítězstvím hostů (dále též jen "Soutěžní otázka") a současně uvedení odpovědi na doplňující soutěžní otázku, kolik bude ve fotbalových utkáních vybraných v příslušném Týdenním kole celkem vstřeleno branek (dále též jen "Doplňující otázka". Otázky lze zodpovědět, případně odpovědi na ně kvalifikovaně odhadnout na základě znalostí o nižších fotbalových soutěžích; podrobné informace o těchto soutěžích (včetně statistických) lze získat zejména na internetových zpravodajských serverech obecně (též např. na www.denik.cz) anebo na internetových serverech zabývajících fotbalem (též např. na www.fotbal.cz). Soutěžní kupón v tištěném Deníku současně bude v každém Týdenním kole obsahovat i unikátní kód složený z kombinace šesti číslic. Kombinaci číslic určuje redakce a tato kombinace je vždy jiná pro každé Týdenní kolo. Každý hráč, který v příslušném Týdenním kole odevzdá Soutěžní kupón s tímto unikátním kódem, má v tomto Týdenním kole nárok na dva bonusové body.

3.4. Týdenního kola Soutěže se zúčastní: a) fyzická osoba, která b) dosáhla věku 18ti let a c) má trvalé bydliště na území České republiky a d) není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a není ani osobou blízkou osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a (dále též jen „Účastník").

3.5. Účastník musí v Soutěžním kupónu úplně a srozumitelně vyplnit:

a) své jméno, adresu a telefonní číslo, případně též svou e-mailovou adresu;

b) své startovní číslo, bylo-li mu již přiděleno;

c) své heslo;

d) jednoznačnou odpověď na Soutěžní otázku u každého z vybraných fotbalových utkání

e) jednoznačnou odpověď na Doplňující otázku.



3.6. Soutěžní kupón se Organizátorovi doručuje, jde-li o papírový Soutěžní kupón:

a) poštou na adresu redakce uvedenou v tištěné verzi příslušného Deníku

b) osobně do redakce příslušného Deníku

c) do sběrných schránek na vybraných místech (umístění těchto sběrných schránek bude uveřejněno v tištěné i internetové verzi příslušného Deníku)

Obálku se Soutěžním kupónem je nutno zřetelně označit slovy "TIP liga".

Elektronický kupon doručuje soutěžící pomocí internetových stránek Soutěže.



3.7. Soutěžní kupón musí být Organizátorovi doručen nejpozději do 16:00 hodin v pátek týdne, v němž příslušné Týdenní kolo začalo; v pochybnostech se má za to, že Soutěžní kupón nebyl doručen včas.



3.8. Startovní číslo přiděluje Účastníkovi Soutěže Organizátor po řádném a včasném doručení prvního Soutěžního kupónu Účastníkem (v prvním doručovaném Soutěžním kupónu Účastník startovní číslo neuvádí); své startovní číslo zjistí Účastník z průběžných výsledků Hlavního kola uveřejňovaných Organizátorem podle odst. 2.5. pododst. 1 těchto Pravidel.



3.9. Heslo - kombinaci čtyř číslic od 0 do 9 - volí Účastník sám; toto heslo - stejné pro celou Soutěž - je Účastník povinen uchovávat v tajnosti.



3.10. Na Soutěžní otázku odpovídá Účastník uvedením jedné ze tří číslic 0, 1 a 2 takto:

a) odhaduje-li, že fotbalové utkání skončí vítězstvím domácích, uvede v Soutěžním kupónu u tohoto utkání číslici 1;

b) odhaduje-li, že fotbalové utkání skončí vítězstvím hostů, uvede v Soutěžním kupónu u tohoto utkání číslici 2;

c) odhaduje-li, že fotbalové utkání skončí remízou, uvede v Soutěžním kupónu u tohoto utkání číslici 0.

d) každý nevyplněný tip na zápas znamená dva mínusové body

Za správný tip si soutěžící připisuje 2 body, za každý chybný tip se mu odečítá 1 bod a za každý nevyplněný tip na zápas se mu odečítají 2 body.



3.11. Na Doplňující otázku odpovídá Účastník uvedením číslice.



3.12. Jedna a táž osoba se může jednoho a téhož Týdenního kola zúčastnit jen jednou; doručí-li jedna a táž osoba v rámci jednoho a téhož Týdenního kola Organizátorovi více Soutěžních kupónů, vezme Organizátor v úvahu jen první doručený Soutěžní kupón; doručí-li jedna a táž osoba v rámci jednoho a téhož Týdenního kola Organizátorovi více Soutěžních kupónů současně, nevezme Organizátor v úvahu žádný z nich.



3.13. Jedna a táž osoba se může zúčastnit každého Týdenního kola Soutěže; účastí ve více nebo ve všech Týdenních kolech Soutěže Účastník Soutěže zvyšuje svou šanci na výhru v Hlavním kole Soutěže.



4. Výherci a výhry Týdenních kol



4.1. Výsledky Týdenního kola Soutěže (zejména též jméno, příjmení a startovní číslo výherce Týdenního kola) bude Organizátor uveřejňovat podle odst. 2.4. pododst. 3. těchto Pravidel v příslušném Deníku.



4.2. Výherci Týdenního kola Soutěže se stanou Účastníci, kteří (v řádně a včas doručeném Soutěžním kupónu) správně odpoví na Soutěžní otázku u největšího počtu fotbalových utkání vybraných v příslušném Týdenním kole.



4.3. Zodpoví-li Soutěžní otázku u největšího počtu fotbalových utkání vybraných v příslušném Týdenním kole (v řádně a včas doručeném Soutěžním kupónu) více Účastníků, než je uvedeno v bodě 4.2, stane se dalším Výhercem Týdenního kola Soutěže navíc ten z nich, který správně zodpoví Doplňující otázku, a nezodpověděl-li Doplňující otázku správně žádný z takových Účastníků, pak ten z nich, jehož odpověď se správné odpovědi nejvíce blížila.



4.4. Pokud se ani postupem podle odst. 4.2. a 4.3. těchto Pravidel nerozhodne o výherci Týdenního kola Soutěže, určí výherce los.



4.5. Každému výherci Týdenního kola přísluší výhra dle pravidel vydaných jednotlivými redakcemi Deníků přímo v okresech. Zde také získáte informaci o jednotlivých týdenních cenách za lokální soutěže.



4.6. Bez zbytečného odkladu po určení výherců Týdenního kola Organizátor telefonicky - na telefonní číslo uvedené v Soutěžním kupónu - případně písemně - poštou na adresu uvedenou v Soutěžním kupónu - uvědomí výherce Týdenního kola o tom, že se stali výherci, a vyzve je k převzetí výhry v místě, v termínu a způsobem ve výzvě uvedeném. Pro ověření totožnosti je výherce při převzetí výhry povinen předložit Organizátorovi průkaz totožnosti.

4.7. Nepodaří-li se Organizátorovi výherce Týdenního kola vyzvat k převzetí výhry (z důvodů nikoli na straně Organizátora, zejména proto, že se výherce na telefonním čísle uvedeném na Soutěžním kupónu nehlásí a na adrese uvedené v Soutěžním kupónu nezdržuje či zde nepřebírá poštu) do 15 (patnácti) dnů od uveřejnění výsledků Týdenního kola podle odst. 4.1. těchto Pravidel anebo nepřevezme-li výherce výhru v souladu s výzvou podle odst. 4.6. těchto Pravidel, jeho nárok na výhru zaniká. Organizátor může v takovém případě způsobem popsaným v odst. 4.2. a 4.3. těchto Pravidel určit náhradního výherce Týdenního kola; ve vztahu k náhradnímu výherci Týdenního kola pak postupuje podle těchto Pravidel přiměřeně.



4.8. Nárok na výhru zaniká též výherci Týdenního kola, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Organizátor podle odst. 7.6. těchto Pravidel.



4.9. O výherci Týdenního kola a o předávání výhry výherci Týdenního kola může Organizátor se souhlasem výherce v příslušném regionálním vydání Deníku zpracovat a uveřejnit obrazovou reportáž.

4.10. Veškeré výhry si musí vítěz vyzvednout do třiceti dnů, jinak cena propadá.

4. 11. Je-li výhrou voucher (poukaz) na slevu na předplatné titulů, je tento voucher možno použít jen na koupi nového předplatného (novou objednávku) libovolného titulu nebo více titulů a to předplatného bez uvítacího dárku. Není-li na voucheru uvedeno jinak, nelze jej využít ke koupi předplatného s uvítacím dárkem.

4.12. Není-li na voucheru uvedeno jinak, je voucher nepřenosný a využít jej může jen výherce. Voucher lze využít pro nákup předplatného na odlišnou doručovací adresu (darované předplatné).

4.13. Voucher lze uplatnit maximálně do výše hodnoty uvedené na voucheru. Je-li objednané předplatné dražší, nežli je hodnota voucheru, musí zákazník rozdíl ceny uhradit. Hodnota voucheru se uplatňuje na cenu předplatného s DPH.

4.14. Platnost voucheru je časově omezena a je vyznačena na voucheru. Není-li voucher uplatněn do konce doby platnosti, propadá bez náhrady.

4.15. Voucher nelze vyměnit za peníze a v případě nedočerpání celé hodnoty voucheru (objednané předplatné je za nižší cenu, nežli je hodnota voucheru) nevyužitá část voucheru propadá bez náhrady.

4.16. Není-li na voucheru uvedeno jinak, nelze voucher využít k nákupu jiných produktů či služeb společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s, tedy k úhradě nebo částečné úhradě zboží, inzerce nebo přístupu k online obsahu.

5. Účast na Hlavním kole



5.1. Účast na Týdenním kole Soutěže zakládá současně též účast na Hlavním kole Soutěže.



5.2. Jedna a táž osoba se účastní Hlavního kola Soutěže jen jednou.



6. Výherce a výhra Hlavního kola



6.1. Každou středu v době od týdne, v němž začíná druhé Týdenní kolo Soutěže do týdne, v němž začíná poslední Týdenní kolo Soutěže, bude Organizátor v příslušném Deníku uveřejňovat průběžné výsledky Hlavního kola Soutěže (zejména též jméno, příjmení a startovní číslo každého Účastníka a jeho průběžné pořadí v Hlavním kole).



6.2. Výsledky Hlavního kola Soutěže (zejména též jméno, příjmení, obec a startovní číslo výherce Hlavního kola) uveřejní Organizátor podle odst. 2.5. pododst. 3. těchto Pravidel v příslušném Deníku.



6.3. Výhercem Hlavního kola Soutěže se stane Účastník, který (v řádně a včas doručených Soutěžních kupónech) správně zodpoví Soutěžní otázku u největšího počtu fotbalových utkání vybraných ve všech Týdenních kolech Soutěže (viz odstavec 3.10).



6.4. Zodpoví-li Soutěžní otázku u největšího počtu fotbalových utkání vybraných ve všech Týdenních kolech Soutěže (v řádně a včas doručených Soutěžních kupónech) Více Účastníků, stane se Výhercem Hlavního kola Soutěže ten z nich, u něhož bude součet jeho odpovědí na Doplňující otázky ve všech Týdenních kolech Soutěže zcela odpovídat počtu branek vstřelených celkem ve fotbalových utkáních vybraných ve všech Týdenních kolech soutěže, a nebude-li žádného takového Účastníka, pak ten z nich, u něhož se bude součet jeho odpovědí na Doplňující otázky ve všech Týdenních kolech Soutěže počtu branek vstřelených celkem ve fotbalových utkáních vybraných ve všech Týdenních kolech soutěže nejvíce blížit.



6.5. Pokud se ani postupem podle odst. 6.3. a 6.4. těchto Pravidel nerozhodne o výherci Hlavního kola Soutěže, určí výherce los.



6.6. Bez zbytečného odkladu po určení výherce Hlavního kola Organizátor telefonicky - na telefonní číslo uvedené v Soutěžním kupónu - případně písemně - poštou na adresu uvedenou v Soutěžním kupónu - uvědomí výherce Hlavního kola o tom, že se stal výhercem, a vyzve jej k převzetí výhry v místě, v termínu a způsobem ve výzvě uvedeném. Pro ověření totožnosti je výherce při převzetí výhry povinen předložit Organizátorovi průkaz totožnosti.



6.7. Nepodaří-li se Organizátorovi výherce Hlavního kola vyzvat k převzetí výhry (z důvodů nikoli na straně Organizátora, zejména proto, že se výherce na telefonním čísle uvedeném na Soutěžním kupónu nehlásí a na adrese uvedené v Soutěžním kupónu nezdržuje či zde nepřebírá poštu) do 15 (patnácti) dnů od uveřejnění výsledků Hlavního kola podle odst. 6.2. těchto Pravidel anebo nepřevezme-li výherce výhru v souladu s výzvou podle odst. 4.6. těchto Pravidel, jeho nárok na výhru zaniká. Organizátor může v takovém případě způsobem popsaným v odst. 6.3. a 6.4. těchto Pravidel určit náhradního výherce Hlavního kola; ve vztahu k náhradnímu výherci Hlavního kola pak postupuje podle těchto Pravidel přiměřeně.



6.8. Nárok na výhru zaniká též výherci Týdenního kola, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Organizátor podle odst. 7.6. těchto Pravidel.



6.9. O výherci Týdenního kola a o předávání výhry výherci Týdenního kola může Organizátor v příslušném Deníku a na sociální síti zpracovat a uveřejnit obrazovou reportáž.



7. Další ustanovení



7.1. Soutěž se dále řídí též příslušnými právními předpisy, zejména § 2873 a následujícími občanského zákoníku. Další podmínky Soutěže mohou být specifikovány v příslušném regionálním vydání Deníku a též v internetové verzi příslušného Deníku.



7.2. Tato pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese www.denik.cz/tipliga.



7.3. Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat způsobem neměnícím jejich podstatu.



7.4. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.



7.5. Soutěže se fyzická osoba - podnikatel nemůže zúčastnit v souvislosti se svou podnikatelskou činností.



7.6. Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím Organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.



7.7. Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.



7.8. Organizátor zpracovává a chrání osobní údaje účastníků soutěže získané v rámci jejich účasti v soutěži Tip liga, v souladu se zákonem a v souladu s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679). Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů soutěžících účastníků a o jejich právech vůči Organizátorovi vyplývajících ze zpracování osobních údajů jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů na www.vlmedia.cz. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@vlmedia.cz.



7.9. V souvislosti se Soutěží lze Organizátora kontaktovat e-mailem na adrese příslušné redakce Deníku nebo telefonicky na tel. čísle uvedených na www.denik.cz.

7.10. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.