Během prvního adventního víkendu se ve většině měst v západních Čechách rozsvítí vánoční stromy. Letos se však tradiční událost kvůli současným vládním nařízením uskuteční bez přítomnosti veřejnosti. V Plzni se jedle bělokorá rozzáří v neděli 29. listopadu. Rozsvícení budou moci lidé sledovat na facebooku a internetových stránkách města od 17 hodin.

On-line stream rozzáření vánočního stromu zajistí v neděli od 18 hodin také Klatovy. Tachovský strom se rozsvítí v neděli v 16 hodin, akce bude městské kulturní středisko vysílat na youtube kanálu. Ne všude ale živé přenosy plánují. V Rokycanech i Domažlicích rozsvítí strom v sobotu, přesné časy však města neuveřejnila.

Karlovarští mohou tradiční ceremoniál sledovat v neděli od 18 hodin na facebooku města, dále na facebookovém profilu Vánočních trhů Karlovy Vary nebo na instagramu Vanocnivary. První adventní neděli zazpívá v Sokolově Irena Budweisserová s kytaristou Štěpánem Rakem. V 18 hodin se rozsvítí strom na náměstí Budovatelů za doprovodu písně Vánoční v podání Karla Gotta. Poslechnout si vše je možné z přilehlého okolí nebo na facebooku Městského kulturního domu Sokolov, či youtube kanálu. V Chebu se letos slavnostní rozsvícení nekoná, město pořídí videozáznam, který poté umístí na web.

Plzeňský kraj

Noc vědců zakončí výroba člověka

KDE: web Noc vědců



Zajímavou on-line podívanou nabídne v pátek 27. listopadu od 18 hodin na svém youtube kanálu Západočeská univerzita pro žáky základních a středních škol i všechny fanoušky vědeckých hrátek. Dvouapůlhodinový program, který je součástí Noci vědců přinese ukázky experimentů, přednášky i soutěže. Už během týdne navíc univerzita na kanálu uvedla několik videí, například s ukázkou továrny sestavené ze stavebnice.



Do programu se zapojila většina fakult ZČU. Díky Fakultě aplikovaných věd tu diváci poznají oblíbený projekt Smart Train, což je model vláčku, který lze rozpohybovat silou myšlenky. V programu Kybernetika hrou uvidí nejrůznější zručné roboty a společně s pilotem univerzitní formule zase zažijí Virtuální jízdu po okruhu známém ze seriálu F1. Při Experimentech s transformátory Fakulty pedagogické se pak protne minulost se současností, když se diváci seznámí s transformátorem slavného vynálezce Nikoly Tesly a virtuálně nahlédnou pod pokličku dnešních transformátorů a uvidí, jaké experimenty s nimi lze provádět.



Program zpestří vědecko-kulinářská show Vaříme kometu. „Marek Česal z České astronomické společnosti představí recept na jedlou kometu a poupraví mylné představy, že komety jsou žhavá zářící tělesa. Při jeho vystoupení si může každý dělat poznámky, a ačkoliv výsledek sice nebude estetický, bude k nakousnutí,“ slibuje marketingový specialista ZČU Jiří Chroust.



Program budou doplňovat rozhovory, vysílané z vedlejší scény ve studiu studentského rádia. „Celý přenos zakončí videomapping na budově Sutnarky, která se díky projekci změní v továrnu vyrábějící člověka,“ popisuje Jiří Chroust.



Sérii videí na univerzitním YouTube kanálu obohatí také LogIQ klub nadaných dětí Klatovy, který se letos do Noci vědců zapojil. Videa klubu LogIQ vysvětlí, jak motýl Morpho inspiroval vědce k vytvoření čárového kódu nebo zavedou diváky do vloni zrekonstruovaných prostor refektáře jezuitské koleje v Klatovech. Kromě toho klub připravil pro účastníky Noci vědců vesmírnou online únikovku, která je zveřejněná na webu akce.



Do Noci vědců se zapojily vědecké instituce, univerzity, gymnázia či hvězdárny po celé České republice, celý program najdete na nocvedcu.cz.

Ústecký kraj

Ústecké Vánoce na Lidickém náměstí

KDY: od neděle 29. listopadu do středy 23. prosince

KDE: Lidické náměstí v Ústí nad Labem



Ústecké Vánoce budou. Tradiční vánoční trhy na Lidickém náměstí ale budou jiné, než v minulosti. Budou se totiž řídit podle platných vládních nařízení. Stánky budou umístěny čtyři metry od sebe. Jídlo a nápoje se budou prodávat pouze s sebou v přenosných obalech. Na místě nebudou umístěny žádné stoly ani lavicové sety. Stánky budou mít k dispozici dezinfekce. Trhy začínají v neděli 29. listopadu. V ten samý den bude na Lidickém náměstí také rozsvícen vánoční strom. Doprovodný program bude omezen na reprodukovanou tematickou hudbu. Program i další provoz vánočních trhů bude upravován podle aktuálních opatření.

Liberecký kraj

Rozsvěcení vánočního stromu v Liberci

KDY: neděle 29. listopadu v 17.30

KDE: facebook města Liberec

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek na www.evstupenka.cz



Tentokrát bohužel nemůžeme společně rozsvítit liberecký vánoční strom přímo na náměstí před radnicí. Ale město chce tuto událost nabídnout svým občanům alespoň vzdáleně. Připravilo pro vás krátký hudební program z ochozu liberecké radnice. Vystoupí Liberečtí vánoční trubadúři a sopranistka Iveta Hejduková.



Po skončení hudebního programu rozsvítí primátor města Jaroslav Zámečník spolu s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou a arciděkanem Radkem Jurnečkou liberecký vánoční strom. Celá akce je pojatá jako benefiční, prostřednictvím portálu evstupenka.cz můžete přispět na provoz Hospicu Svaté Zdislavy v Liberci a udělat tak na začátku adventu dobrou věc.

Královéhradecký kraj

Virtuální projekt Advent v Hradci letos nahradí tradiční muzejní adventní trhy

KDY: od neděle 29. listopadu

KDE: www.adventvhradci.cz

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum východních Čech v Hradci Králové se nehodlá smířit s nemožností nabídnout veřejnosti návštěvu muzeem pořádaných tradičních trhů, které jsou na rozdíl od ostatních adventních trhů v krajském městě postaveny téměř výhradně na nositelích lidových tradic napříč krajem a republikou a nabízejí tak jinak nedostupný zážitek nejen adventní, nákupní, ale také etnografický, který je pro muzeum plnící roli krajského etnografického pracoviště zapojeného do národní etnografické sítě obzvlášť důležitý.

Muzeum proto připravilo on-line projekt nazvaný Advent v Hradci, s virtuálními trhy a speciálním adventním kalendářem. Na webové stránce www.adventvhradci.cz naleznete od neděle 29. listopadu řemeslné tržiště, připravené jako symbolická i reálná náhrada za 31. ročník tradičního Muzejního adventního trhu. Trh obsahuje audiovizuální medailony lidových řemeslníků, se zajímavostmi o tradici jejich řemesla v historii. Součástí je také možnost nákupu prostřednictvím muzejního e-shopu, případně je možné se podívat a nakoupit si přímo na webech jednotlivých řemeslníků. Advent v Hradci ale ještě nabídne další kulturní program.

Jedná se od Adventní kulturní kalendář, který vznikl ve spolupráci s hradeckou Filharmonií, Klicperovým divadlem, Divadlem Drak, Galerií moderního umění, Městskou knihovnou a Českým rozhlasem Hradec Králové. V době adventu si každý den můžete odkrýt jedno kulturní okénko s virtuální audiovizuální náplní (moderním uměním, hudbou, mluveným slovem, divadlem, výstavou a dalšími zážitky).

Praha

On-line vánoční loutky v Celetné

KDY: sobota 28. listopadu od 10.30

KDE: divadelní web

ZA KOLIK: zdarma, dobrovolné vstupné na podporu divadla 70/120 Kč



Divadlo v Celetné ve spolupráci s městskou částí Praha 1 uvádí loutkový festival pro děti i dospělé. Čeká vás představení "Zpátky do Betléma", kejklířské představení. "Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka neřekla andělovi ANO, tak by teď asi bylo všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili vánoce, nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil Ježíšek. Setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým panem učitelem u betléma. Po letech si ten prastarý příběh zahrají a prožijí opět společně," lákají herci. Scéna namalována Simonettou Šmídovou, loutky od Jana Růžičky, režie Stanislava Kočvarová.

Pardubický kraj

V pátek bude Noc vědců. Univerzita Pardubice zve na živý přenos

KDY: pátek 27. listopadu od 16 hodin

KDE: web univerzity

ZA KOLIK: zdarma



Připravena budou videa plná pokusů a poučení i ta, kde budou moci sledující nahlédnout do unikátních laboratoří. Ve speciálním nočním studiu se budou moci návštěvníci virtuálně potkat hned s několika vědci. Noc vědců se letos zaměří na téma Člověk a robot. Je robot kamarád nebo nepřítel? Pomocník nebo překážka? Jak robota vnímat? Do Noci vědců se v pátek zapojí Univerzita Pardubice, od 16 do 22 hodin připravila živý stream.

Těšit se můžete na nabitý večerní program, kterým provede moderátor Pavel Cejnar. Připravena budou videa plná pokusů a poučení i ta, kde budou moci sledující nahlédnout do unikátních laboratoří. Ve speciálním nočním studiu se budou moci návštěvníci virtuálně potkat hned s několika vědci, kteří jim v krátkých rozhovorech přiblíží, na čem zrovna pracují a vysvětlí další zákonitosti vědy a techniky. Chybět nebude ani soutěž pro malé virtuální návštěvníky o speciální ceny Noci vědců. Pro detailní program, přenos i soutěž navštivte sociální sítě univerzity nebo speciální web Noc vědců.

Středočeský kraj

Kladno rozsvítí vánoční strom online, můžete to sledovat živě

KDY: sobota 28. listopadu od 18 hodin

KDE: on-line



Zajímá vás, jakým vánočním stromem se bude pyšnit největší středočeské město, tedy Kladno? Pohádkový vánoční strom splněných přání se rozzáří na místním náměstí Starosty Pavla v sobotu 28. listopadu, a to v 18 hodin. Celý slavnostní akt bude možné sledovat online, přenos lidé naleznou na facebookovém profilu Město Kladno.

Jihočeský kraj

Zazpívají z balkónu divadla

KDY: od neděle 29. listopadu od 17 hodin

KDE: před táborským Divadlem Oskara Nedbala

ZA KOLIK: zdarma



Každou adventní neděli zahrají v 17 h z balkonu táborského Divadla Oskara Nedbala muzikanti, aby vánočně naladili posluchače. Ti hudbu uslyší od divadelního betlému Máši Valterové, který bude k vidění ve vstupu do historické budovy divadla. První adventní neděli uslyšíte vánoční lidové písně, koledy Adama Michny z Otradovic a písně Johna Downlanda. Zahrají vám táborští hudebníci. Za klávesy usedne Karel Juráň, zazpívá a na kytaru zahraje Ivan Kubát.

Vysočina

Třebíčský Flerjarmark

KDY: bez omezení

KDE: on-line



Letošní vánoční Třebíčský Flerjarmark se vzhledem k současné situaci přesouvá do virtuální podoby. Umožní tak propojit návštěvníky s prodejci. Zájemci si mohou zakoupit jedinečné a originální dárky a naopak prodejci své krásné a rukodělné výrobky prezentovat. Po zakoupení zboží se mohou domluvit buď na osobním předání nebo zaslání. Zájemci vše najdou na na facebookové stránce.

Jihomoravský kraj

Začátek adventu v Brně



Letošní adventní a vánoční Brno bude jiné, ale více než kdy jindy bude odkazovat k vánočním tradicím, poklidné rodinné atmosféře a pomoci bližním.

Ačkoliv se letošní rozsvícení stromu musí obejít bez doprovodného programu, hlavní poselství zůstává. „U stromu na náměstí Svobody bude po celou dobu adventu kasička pro sbírku Českého červeného kříže, která odkazuje k Těsnohlídkově tradici prvního brněnského vánočního stromu. Pomoc bližním se promítne celým adventem,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Kromě vánočních stromů je na Moravském náměstí oblíbené vánoční vyhlídkové kolo a na Dominikánském náměstí už stojí Halouzkův dřevěný betlém, který má přes stovku figur. „Novým prvkem, kterým chceme rozsvítit a ozvláštnit brněnská náměstí, je putující třímetrová osvětlená a ozvučená vánoční hvězda,“ vysvětlila ředitelka Turistického a informačního centra Brno Jana Janulíková.

Brno má také svou kolekci vánočních dárků, patří k ní pletené svetry, hrnky, typicky brněnské vánoční kuličky, které budou padat z orloje po dobu adventu. Dárky budou k dostání na e-shopu www.darkyzbrna.cz a pokud dojde k rozvolnění pravidel, tak také v infocentrech a na brněnském náměstí Svobody.

Zlínský kraj

Ježíškova dílna aneb Napiš mu dopis

KDY: do úterý 15. prosince

KDE: Uherské Hradiště a okolí



Už vaše děti psaly Ježíškovi? Pokud ne, mají nejvyšší čas. Mohou se zapojit do tradiční akce Dopis Ježíškovi, kterou pořádá DDM Šikula v Uherském Hradišti. Letošní 22. ročník Ježíškovy dílny se bohužel kvůli koronavirové pandemii nemůže uskutečnit naživo v Klubu kultury. To ale nebrání dětem dopis nakreslit nebo napsat z pohodlí domova a pak poslat originál nebo kopii (fotku) na e-mail info@ddmsikula.cz nebo osobně vhodit do schránky u branky DDM. Nejkrásnější dopisy budou 5. ledna 2021 vyhodnoceny a výhercům předány výhry. Více informací na webu DDM Šikula.

Olomoucký kraj

Josef Maršálek: Moje sváteční pečení

KDE: internetová knihkupectví



Rodák z Kyžlířova na Hranicku, Josef Maršálek, je jeden z nejpopulárnějších českých cukrářů. Ve známost vešel především jako porotce soutěže Peče celá země. Dlouhá léta působil ve Velké Británii, kde dosáhl významného postavení ve slavném obchodním domě Harrods a vypracoval se na jednoho z nejrenomovanějších odborníků svého oboru. Pomáhal také zakládat cukrářský podnik v Indii, cestoval a inspiraci hledal po celém světě.

Jeho v pořadí již třetí kniha Moje sváteční pečení vypráví v autobiografii doplněné mnoha fotografiemi i recepty o tom, jak se naučil péct u svých babiček, jak začínal v Bathu, jak žil jako velký šéf neobyčejného provozu či jak narazil po návratu do Čech.

Moravskloslezský kraj

První adventní neděli začínají vánoční trhy v Opavě

KDY: od neděle 29. listopadu

KDE: Dolní a Horní náměstí v Opavě



První adventní neděli rozzáří Opavu vánoční osvětlení jako symbol blížících se svátků. Jejich příchodu tradičně předchází období setkávání na vánočních trzích. V letošním roce musí návštěvníci počítat, že jejich konání je ovlivněno současnou pandemickou situací. Kulturní program sice neproběhne, ale prodej ve stáncích bude zachován. Na Dolním náměstí půjde nakoupit malé dárečky pod stromeček v podobě mýdel, svíček, dřevěných výrobků, domácích marmelád, sýrů, oříšků či ochutnat klobásky, trdelníky nebo třeba punč. Prodej by měl probíhat každý den od neděle 29. listopadu do úterý 22. prosince, vždy v čase od 10 do 18 hodin.



Atmosféru trhů doplní dva dětské kolotoče, jeden na Horním a jeden na Dolním náměstí. Tradiční rozsvícení vánočních stromečků s kulturním programem bohužel neproběhne, nicméně i ony se první adventní neděli rozsvítí. Přestože se vánoční trhy nekonají v podobě, na jakou jsou lidé zvyklí, snahou organizátora je navodit příjemnou náladu. Případné změny v rámci prodeje či organizace vánočních trhů budou zveřejněny na facebooku Vánoční trhy Opava.