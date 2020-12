"Pan Muzeum" zve na Svatý Linhart

KDY: do 28. února 2021

KDE: Svatý Linhart Karlovy Vary

ZA KOLIK: zdarma

Muzeum Karlovy Vary připravilo výstavu „Pan Muzeum“ k sedmdesátinám PhDr. Stanislava Burachoviče, který je s Muzeem Karlovy Vary natolik spjat, že se jeho jméno stalo pro instituci takřka synonymem. Výstava ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlovy Vary je netradičně instalována pod širým nebem na Svatém Linhartu.

„Stanislav Burachovič byl v muzeu zaměstnán od roku 1976 jako odborný pracovník, historik, až do konce roku 2017. Pracoval na desítkách úspěšných výstav a knih a napsal nepočítaně odborných i popularizačních článků. Vždy ochotně a zapáleně sděloval informace o Karlových Varech a celém jeho rodném kraji všem, kdo chtěli naslouchat. Zasloužil se také o vznik tradičního Historického semináře Karla Nejdla,“ přiblížil oslavence Lev Havlíček. „Muzeum Karlovy Vary chce Stanislavu Burachovičovi při příležitosti jeho 70. narozenin formou výstavy alespoň symbolicky veřejně poděkovat. Návštěvníky výstavy nečeká výčet všech oslavencových nehynoucích zásluh, Standu muzeum představuje očima jeho přátel a spolupracovníků,“ doplnil Havlíček.

A když už budete na Svatém Linhartu, je otevřený denně. Goethova vyhlídka od pátku do neděle od 10 do 16 hodin. Kavárny budou od 18. prosince otevřené pouze přes výdejní okénko, v němž můžete zakoupit med vlastní výroby, domácí perníčky, bio medovinu či švédská kamna ke zpříjemnění předvánoční atmosféry. Výstava Pan Muzeum potrvá do 28. února.

Plzeňský kraj

Zavřená Alfa bude mít premiéru

KDY: sobota 19. prosince od 17 hodin

KDE: youtube kanál Alfa zírá

ZA KOLIK: zdarma



I přesto, že diváci do hledišť nesmí, rozhodlo se Divadlo Alfa zítra od 17 hodin uvést premiéru nového představení Putování dobrého Hanse Böhma Evropou v přímém přenosu na svém youtube kanále. Autorská inscenace pod vedením nového uměleckého šéfa Alfy Tomsy Legierského je inspirovaná skutečným příběhem německého mladíka z malé sudetské obce Holýšov a jeho putováním válečnou střední Evropou. V titulní roli Hanse Böhma se představí nový člen souboru Dan Horečný.



„Online premiéru bereme pouze jako ochutnávku naší novinky, přímý přenos nemůže nahradit skutečný divadelní zážitek. Inscenace je připravená a hned po otevření divadel plánujeme premiéru před diváky,“ říká ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.



Inscenace Putování dobrého Hanse Böhma Evropou vznikala na základě neuvěřitelného příběhu mladého sudetského Němce Huberta Otta, jemuž v kolotoči druhé světové války zachrání život jeho pohotovost, schopnost rychle se adaptovat a znalost jazyků – především češtiny. „Cesta původního hrdiny druhou světovou válkou byla velmi spletitá, v divadelní adaptaci jsme příběh zjednodušili a vyprávíme naši verzi. Proto se také hrdina jmenuje jinak, symbolicky Hans Böhm, protože je böhmisch – tedy český Němec,“ vysvětluje Tomsa Legierski.

Ústecký kraj

Adventní dobrotrh

KDY: neděle 20. prosince od 15 hodin

KDE: Vrchlického sady (park na Hvězdě) na Klíši

ZA KOLIK: zdarma



Zajděte čtvrtou adventní neděli na vánoční dobrotrh na Klíši. Několik lokálních výrobců, zde bude prezentovat své výrobky, takže budete mít šanci nakoupit poslední vánoční dárky. Navíc zde i proběhne sbírka pro Spolek u pejska a kočičky. Děti zde budou moci navíc poslat své dopisy, jelikož zde bude i pobočka Ježíškovy pošty.

Liberecký kraj

Hravé putování ještědským lesem

KDE: Ještěd



Naučná a prožitková stezka Hravé putování ještědským lesem začíná Na Výpřeži v Tetřevím sedle pod Ještědem. Cesta dlouhá kolem šesti kilometrů vede převážně z kopce, což uvítají zejména rodiny s dětmi. Stezku, určenou především pro dětské návštěvníky, zpestřili její tvůrci pestrými malůvkami a nejrůznějšími hejblátky na hraní ze dřeva, které nás seznámí se životem lesa.



Při tvorbě stezky autoři spojili nápaditost a výtvarný um s nadšením pro přírodu a hravost. Ve všední dny jede v 8 hodin ráno autobus z autobusového nádraží v Liberci, takže je stezka dostupná pro všechny mateřské a základní školy. Z Ostašova, kde stezka končí, je možno nasednout na vlak či městskou hromadnou dopravu (bus č. 16). (pokud půjdete z Výpřeže až k MHD, počítejte s délkou 7 km). Na cestu hravou stezkou se mohou vydat i maminky s kočárky či pohybově handicapované osoby.

Královéhradecký kraj

Zvířátka se těší na vánoční nadílku

KDY: sobota 19. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: přírodní rezervace Dubno Kleny u České Skalice

ZA KOLIK: záleží na každém z vás



Přijďte se i letos v čase předvánočním projít, podívat na statek a podpořit farmáře i zdejší zvířata v této nelehké době. Zvířátka letos bohužel nemohla naplno pomáhat a dělat radost všem jako roky předtím. Vzhledem k omezením a nařízením nebylo možné na farmu docházet jako obvykle. Tím se, ale jejich potřeby ani spotřeba nijak nezměnily.



Těší se zde na vás koně, kočky, kozy, oslíci, telátka, pštrosi, psi, prasátka, králíci, morčata, lišák, papoušci, hadi, ještěři a další zvířata. Udělejte jim radost tím, že jim donesete pod vánoční stromeček drobný dárek nebo příspěvek. Všechna zdejší zvířátka si nadílku určitě zaslouží, protože pomáhají a dělají radost nejen dětem, ale i dospělým při vyjížďkách, procházkách a výukových programech. Koníci pravidelně celý rok vozí děti, dospělé i klienty stacionářů a kroužků. Ti všichni se učí, jak se o ně starat, jak se správně chovat, jezdit na nich a dělají jim společníky při vycházkách. Ostatní zvířátka se těší na léto, kdy jsou společníky na dětských pobytových a příměstských táborech nebo navštěvovány při procházkách přírodní rezervací Dubno.

Praha

Advent po síti: Sváteční rozjímání

KDY: neděle 20. prosince od 18 hodin

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční atmosféru adventních nedělí vám naladí večery nazvané Sváteční rozjímání. "S nejrůznějšími odborníky si budeme povídat o Vánocích, jejich tradicích, historii a duchovním odkazu. V současných napjatých chvílích bude takové zahloubání ve starých časech, navíc spojené s dávkou krásné hudby, příjemným pohlazením na duši," zvou členové Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

Pardubický kraj

Půvabné betlémy Vojtěcha Kubašty

KDY: kdykoliv

KDE: www.cbmpolicka.cz

ZA KOLIK: zdarma



Poličské muzeum nabízí výběr virtuálních prohlídek, které návštěvníkům přiblíží aktuální i ukončené výstavy. Prohlédněte si na www.cbmpolicka.cz výstavy Papírové betlémy a rozkládací knihy Vojtěcha Kubašty, 73. umělecký salon – 13 v Poličce, Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla bratří Formanů a jejich přátel a výstavu ateliérových prací FA VUT Brno inspirovaných Poličkou.

Středočeský kraj

Modelářskou výstavu si lidé prohlédnou na internetu

KDY: víkend 19. - 20. prosince

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Nové Strašecí hostí modelářskou výstavu, která je ovšem veřejnosti přístupná také na internetu, a to díky videu na webových stránkách muzea T. G. Masaryka. Diváci zde mohou sledovat nejen železniční modely, ale i například modely budov, bojové techniky, letadel a podobně. „Mezi nejzajímavější modely patří například model motorové jednotky M494.0 – Modrý blesk, modely chladících vozů vzniklých přestavbou továrních modelů a opatřených patinou, nebo modely budov sestavených z laserem vyřezávaných stavebnic," uvádí muzeum. Video si lze pustit také přímo na YouTube Muzeum T. G. M. Rakovník.

Jihočeský kraj

Pavel Šporcl koncertuje z katedrály

KDY: neděle 20. prosince od 18 hodin

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Poslední adventní neděli se těšte na on-line vánoční koncert Pavla Šporcla z českobudějovické Katedrály sv. Mikuláše. Od 18 hodin uslyšíte koledy jako Tichá noc, Rolničky, Narodil se Kristus Pán a také skladbu Modlitba, kterou složil Pavel Šporcl na své vánoční album. I následující dny, po 20. prosinci, si budete moci koncert pustit zdarma.

Vysočina

Lidem zahraje Horácká muzika i filharmonici. On-line

KDY: víkend 19. - 20. prosince

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Poslední adventní víkend bude ve znamení předvánočního rozjímání. Slavnostní náladu při koncertech si zájemci mohou užít on-line z pohodlí domova. Při koncertě ve Žďáře nad Sázavou si zazpívají vánoční melodie společně s Horáckou muzikou. Filharmonie Gustava Mahlera připravila tradiční koncert, na kterém zazní skladby slavných hudebních skladatelů inspirované adventním a vánočním časem, nebo si lidé poslechnou čtvrtý adventní koncert na webu moravskobudějovické Besedy.



O společný zpěv vánočních melodií lidé ve Žďáře nepřijdou. Horácká muzika totiž vystoupí ve vánočně vyzdobené kapli svaté Barbory. Prostřednictvím televize Vysočina se pak koncert dostane do žďárských i mimožďárských domácností. „Díky technickému zabezpečení a podpoře správy žďárské farnosti svatého Prokopa se v pátek večer uskuteční přímý přenos živého koncertu Horácké muziky přímo z kaple svaté Barbory,“ potvrdil Stanislav Růžička z Horácké muziky. Začátek je v sedm hodin večer.



Lidé se pak doma mohou k hudbě připojit svým zpěvem. Na webových stránkách Horácké muziky bude pro tuto příležitost připravený zpěvník všech uváděných písní. „ Příznivci lidové muziky se tak budou moci připojit k živému koncert přímo ve svých domácnostech,“ vzkázal Růžička.



Zazní výběr lidových písní, které doplní několik dalších skladeb z letošního premiérového pořadu kapely s názvem Pocta svatému Janu Nepomuckému. „Pořadem bude provázet Jana Rosecká, vedoucí folklorního souboru Kamínek. Diváky provede adventním časem a představí tradiční adventní zvyky,“ doplnil Růžička.

Jihomoravský kraj

Cesta za královnou Severu

KDY: denně, do 3. ledna 2021

KDE: centrum Brna

ZA KOLIK: zdarma, lze zakoupit dobrovolnou vstupenku za 90 až 300 korun



Na putování za královnou Severu a vánoční hvězdou, která umí plnit přání, se vydají děti s rodiči v Brně. Interaktivní procházku, s příběhem inspirovaným lotyšskými bájemi, si lidé užijí v brněnských ulicích díky Divadlu Polárka, které cestu nachystalo. Trasa má sedm zastavení s úkoly. Na to, aby se na dobrodružnou procházku brněnskými ulicemi lidé vypravili, jim stačí napsat e-mail na adresu kralovnaseveru@divadlopolarka.cz s heslem Pluji za královnou Severu. Následně jim jako odpověď přijdou instrukce, i s udaným výchozím bodem trasy. Aby nadšenci splnili přichystaných sedm úkolů na zhruba tříkilometrové a dostali se až ke královně Severu, musí mít chytrý telefon s aplikací na čtení QR kódů.

Zlínský kraj

Vánoční jarmark v Uherském Hradišti

KDY: sobota 19. prosince

KDE: Uherské Hradiště



Tradiční vánoční jarmark v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí se letos koná do 22. prosince. Zároveň budou otevřeny také celodřevěné stánky, které lemují plochu náměstí. Oproti jiným letům bude ale prodej na jarmarku i ve stáncích omezen podle aktuálně platných hygienických a bezpečnostních opatření. Lidé si zde mohou koupit zejména rukodělné výrobky lidových tvůrců.



Najdete tam také stánky s potravinami, které nejsou určeny k okamžité spotřebě – například sýry (ale nikoliv např. teplé oštěpky na grilu), salámy a klobásy (pouze studené, určeno ke konzumaci doma), nápoje a alkohol (například medovina, víno – pouze zabalené, nikoliv rozlévané), balené čaje, med, vánoční cukroví, ořechy, koření, turecký med a perníčky apod.

Olomoucký kraj

Československý jazzový festival

KDY: od neděle 20. do úterý 22. prosince vždy od 20 hodin

KDE: on-line zde

Festivalové koncerty, které se uskuteční v Městském domě bez diváků, můžete sledovat prostřednictvím místní kabelové Televize Přerov. Přijměte pozvánku na chvíle oddechu v předvánočním shonu díky třem večerům netradičně pojatého jazzového festivalu v Přerově. Svou účast přislíbili na zlatou neděli Rhythm Desperados a Top Dream Company.

V pondělí 21. prosince se na pódiu představí Československý quartet, na piano bude hrát Emil Viklický a po jeho boku se objeví trumpetista Juraj Bartoš nebo kontrabasista František Uhlíř. Projekt Tribute To Headhunters, který zaplní druhou část večera, vzdává hold fenomenálnímu skladateli a geniálnímu klávesistovi Herbiemu Hancockovi.

Poslední den on-line jazzového festivalu zahájí v úterý 22. prosince klávesista Ondřej Pivec, pražský rodák žijící v New Yorku. Je skladatelem a producentem, spolupracujícím s řadou zahraničních i domácích hudebních hvězd. O hudební tečku festivalu se pak postará český zpěvák, kytarista a bubeník David Koller.

Moravskoslezský kraj

Vánoční jarmark

KDY: pátek 18. a sobota 19. prosince od 10 do 17 hodin

KDE: sady E. Beneše v Kopřivnici



Přestože podobu vánočních jarmarků letos nepříznivě ovlivňuje epidemická situace, kopřivnický bude mít více sváteční atmosféru než v předchozích letech. Přesune se totiž do krásného prostředí sadu E. Beneše, kde je letos rovněž vánoční strom, a pulty s různorodým zbožím nahradí nabídka typicky jarmareční. Dřevěné dobové stánky zaplní například ručně vyráběné šperky, keramika, výrobky ze dřeva nebo přírodní kosmetika. Konání jarmarku bude závislé na aktuální epidemické situaci a souvisejících opatřeních. Na akci budou pořadatelé dbát na dodržování všech nařízení, včetně zákazu pití alkoholu na veřejnosti. Lidé si však budou moci koupit něco dobrého domů a bude z čeho vybírat i pokud jde o vánoční dárky.