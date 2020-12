Adventní čas mají mnozí z vás spojený s vánočními koncerty loketské kapely Roháči. I letos jich byly v plánu na dvě desítky, doba však ani Roháče za posluchači nepustí. Alespoň pár koncertů si ale můžete poslechnout on-line.

„Někteří pořadatelé, kteří mají tu možnost, se snaží atmosféru adventních koncertů přenést svým abonentům až do jejich domovů prostřednictvím streamů. Oslovili nás a my tento způsob koncertů vítáme,“ vzkazuje příznivcům kapelník Ríša Melichar. Tou nejbližší příležitostí bude vánoční koncert z balkonu Hornického domu v Sokolově. V neděli 13. prosince si můžete Roháče poslechnout od 17 do 18 hodin živě na facebooku a YouTube MDK Sokolov.

Do on-line koncertů se pustila i ZUŠ Horní Slavkov. Loketské Roháče pozvala do Pluhova domu v úterý 15. prosince. Koncert začíná v 18.30 na facebooku ZUŠ a západ.cz. Už tradičním hostem kapely měl být kytarový virtuos Štěpán Rak. Ten však ze zdravotních důvodů musel tentokrát Roháčům odříct.

Plzeňský kraj

V betlémech se dá najít i peklo

KDE: Plzeň, Sušice, Nepomuk, Příchovice, Domažlice



I přes podivnou dobu se letos mohou lidé kochat v kraji betlémy, bez nichž se asi adventní doba ani obejít nemůže. Každý den od 10 do 16 hodin bude až do 8. ledna vystaven jeden z nich v mázhauzu plzeňské radnice. „Instalace plzeňského betlému nám trvala čtyři hodiny. Vždyť za dvě desítky let se v něm nashromáždilo na osm stovek figurek,“ uvedl Zdeněk Zajíček z Muzea strašidel, které se o plzeňský betlém stará. A když zbude čas můžete se pak o kousek dál podívat na betlém, který je součástí adventních trhů na náměstí.



V sušickém muzeu je v jeho otvírací době už přístupný oblíbený mechanický betlém, letos se však nerozpohybuje. „Vzhledem k hygienickým předpisům by v místnosti s betlémem mohli být maximálně čtyři návštěvníci. A pouštět betlém jen pro čtyři jednou za hodinu opravdu není možné. Moc nás to v muzeu všechny mrzí a věříme, že nás v této nelehké době pochopíte,“ uvedla ředitelka muzea Zdeňka Řezníčková.



Výstava více než stovky betlémů ze sbírky Milana Baše je pak součástí prohlídky muzea v Nepomuku, kde potrvá až do 1. 2. 2021. Tradičně svoji vánoční výstavu připravilo také Muzeum Chodska v Domažlicích.



Betlém vystavuje každoročně na zahradě svého domu řezbářka Jiřina Andrlíková v Příchovicích na jižním Plzeňsku. Její dílo se 150 postavičkami je ojedinělé tím, že součástí betlému je i peklo. Zájemci se mohou přijet podívat až do Tří králů každý den od 10 do 19 hodin.



A díky internetu si můžete prohlédnout také výstavu v bavorském Schwandorfu, která kvůli koronaviru není přístupná. Jsou na ní vystaveny historické a tematické betlémy ze Schwandorfu, Straubingu, Wunsiedelu, Chebu, Domažlic a Jindřichova Hradce.Filmová prohlídka v německém jazyce s českými titulky je přístupná na stránkách Centra Bavaria Bohemia www.bbkult.net.

Ústecký kraj

Arktický festival 2020

KDY: sobota 12. prosince od 9 hodin

KDE: Muzeum města Ústí nad Labem

ZA KOLIK: základní 50 Kč, snížené 30 Kč



Arktický festival je tradiční festival české a arktické vědy a kultury. Vyrazte tedy do muzea a zjistěte více o práci českých a severských vědců v arktickém výzkumu. Dozvíte se například o kultuře a historii arktických národů a budete si moci vychutnat jedinečnou kulturu z různých částí dalekého Severu. Mezi to patří třeba sbírka inuitských pověstí včetně ilustrací, krajina kanadské Arktidy objektivem kanadských fotografů a mnoho dalšího.

Liberecký kraj

Vánoční koncert Big O Bandu

KDY: neděle 13. prosince v 19 hodin

KDE: facebook Kultura z. s.

ZA KOLIK: akci můžete podpořit na www.evstupenka.cz



Nedělní koncerty regionálních kapel v rámci projektu #kulturaprezije budou pokračovat i během prosince. Třetí adventní neděle bude patřit oblíbené liberecké formaci Big’O’Band. Pořadatelé o koncertě tvrdí, že proběhne, i kdyby se měl konat korespondenčně.



Odkazy na koncerty najdete na facebooku pořádajícího spolku Kultura z.s. Podpořit umělce budete moci na portálu e-vstupenka, kde si zakoupíte virtuální vstupenku a poděkujete tak interpretům.

Královéhradecký kraj

Hořické muzeum vystavuje ojedinělý perníkový betlém

KDY: do neděle 31. ledna 2021

KDE: Městské muzeum v Hořicích

ZA KOLIK: základní 30 Kč



Řezbář a perníkář Aleš Vostřez zhotovil podle ilustrací Karla Svolinského z knihy Český rok nový perníkový figurkový betlém. Tento betlém obsahuje 26 různých figur a je možné si ho prohlédnout v Městském muzeu v Hořicích. Vyčerpávající informace a spoustu fotografií tohoto betlému naleznete na nově spuštěném webu www.betlem-podle-karla.cz.

Praha

Zimní Dyzajn market

KDY: sobota 12. a neděle 13. prosince, vždy od 9 hodin

KDE: Výstaviště Holešovice, Praha 7

ZA KOLIK: zdarma



Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby, těší se na vás téměř dvě stovky lokálních dyzajnérů. Prohlížet i nakupovat můžete originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Pardubický kraj

Advent na pardubickém zámku

KDY: během adventu

KDE: zámek Pardubice



Víte, jak se naladit na adventní atmosféru a těšení na Vánoce za současných protiepidemických opatření? Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo na nádvoří zámku rozsvícený vánoční strom a obří historické vánoční pohlednice, jejichž součástí se může stát každý návštěvník.



Současně za příznivého počasí zpřístupňuje o adventních nedělích zámecké valy až do 20. hodiny večer. Zároveň zve muzeum návštěvníky do nové velké výstavy Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea. Přístupná je i nová expozice S.K.L.E.M., expozice historie města Pardubic a expozice archeologie. Kapacita je omezena na čtvrtinu, návštěvníky o naplněnosti muzeum informuje na pokladně.

Středočeský kraj

Přijďte obdivovat betlémy

KDY: do 6. ledna 2021

KDE: Hrnčířský dvůr, Zvířetice, Bakov nad Jizerou

ZA KOLIK: základní 75 Kč, snížené 50 Kč



Hrnčířský dvůr ve Zvířeticích s velkou radostí zve na Vánoce na Hrnčířském dvoře a otevírá svou vyhlášenou vánoční výstavu betlémů. Návštěvníci se mohou těšit na více jak 150 betlémů a vánočních dekorací, ukázky uměleckých řemesel a rukodělných dovedností, jako jsou paličkování krajky, výroba ozdob z korálků, výroba textilních hraček, pletení ze slámy, broušení skla, drátování, tkaní na stavu a další, oblíbený víkendový fotoateliér a chutné občerstvení.



Výstava bude otevřena do 23. 12. od 10 do 18 hodin a mezi 26. 12. a 6. 1. od 13 do 17 hodin. Aktuální informace jsou k dispozici na webu nebo facebooku Hrnčířského dvora.

Jihočeský kraj

Dárečky koupíte v Třeboni na trhu

KDY: sobota 12. prosince od 9 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Třeboni



V sobotu 12. prosince můžete zajít nakoupit vánoční dárečky na třeboňském Masarykově náměstí. Koná se zde totiž mezi 9. a 17. hodinou adventní trh. Konat se bude za zpřísněných hygienických opatření. „Žádáme proto návštěvníky, aby měli na tržišti po celou dobu nasazenou ochranu dýchacích cest, dodržovali rozestupy a nekonzumovali zakoupené jídlo a pití na místě. Děkujeme a věříme, že se všichni budou chovat zodpovědně,“ vyzývají pořadatelé. V 11 hodin vystoupí žesťový soubor Třeboňské dvanáctky a zatroubí z věže staré radnice.

Vysočina

Betlémská cesta v Třešti letos virtuálně

KDY: během adventu

KDE: on-line na facebooku

ZA KOLIK: zdarma



Krásu betlémů starých i několik set let mohou zájemci v předvánočním čase obdivovat i letos. Kvůli koronavirovým opatřením bude ale možné některé betlémy vidět pouze virtuálně. Vydat se ale lidé mohou třeba do znovuotevřených muzeí, kde jsou betlémy ve stálých expozicích.



Kvůli koronaviru letos nebude možné projít betlémskou cestu a navštívit betlémy v rodinách v Třešti na Jihlavsku. Cestu za více než dvě stě let starou tradicí betlémářství ale budou moci zájemci absolvovat alespoň virtuálně na facebookové stránce Betlémská cesta Třešť.



Snímky všech sedmnácti betlémů tam postupně vkládá místostarostka Eva Požárová. Přístupná ale bude alespoň výstava betlémů v prostorách Schumpeterova domu. „Jedná se o dvě expozice. V muzeu v patře domu jsou k vidění čtyři betlémy a expozice spolku přátel betlémů je v Schumpeterově domě v přízemí. Betlémy jsou přestavené, mají nový mech. Nové figurky bohužel letos kvůli koronavirovým omezením nevznikly,“ řekla Kateřina Sommerová z infocetra v Třešťi.



Od 26. do 31. prosince bude zpřístupněn také betlém v kostele Svaté Kateřiny. Velký třešťský betlém je k vidění nepřetržitě v areálu firmy Podzimek a synové ve výkladu za vrátnicí, kde je volný vstup.

Jihomoravský kraj

Papouščí zoo v Bošovicích

KDY: sobota 12. a neděle 13. prosince, vždy od 13 hodin

KDE: Bošovice

ZA KOLIK: základní 120 Kč, snížené 60 Kč



Rodinný výlet si mohou o víkendu naplánovat milovníci exotického ptactva. Již tradičně bude tento víkend, 12. - 13. prosince otevřená Papouščí zoo v Bošovicích. Příchozí se mohou těšit na komentované prohlídky spojené s krmením a povídáním si nejen o papoušcích. Děti obdrží drobnou nadílku. Poslední letošní návštěva zoo je příležitostí i k zakoupení stolního kalendáře na rok 2021 s papoušky nebo k pořízení drobných vánočních dárků, darovat lze třeba i dárkový poukaz k návštěvě zoo.

Zlínský kraj

Zlínský zámek znovu otevírá své výstavy

KDY: denně od 10 do 17 hodin

KDE: zámek ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč za jednu výstavu



Od čtvrtka 3. prosince jsou v návaznosti na uvolnění epidemiologických opatření pro návštěvníky přístupné expozice ve výstavních sálech Zlínského zámku. V Galerii Václava Chada v prvním poschodí probíhá výstava, kterou sestavil zlínský grafik Zdeněk Macháček u příležitosti svých 60. narozenin.



Pojal ji jako svůj osobní projekt - poctu autorům, kteří se zabývali monochromií. Zastoupena jsou zde díla významných výtvarných umělců jako Bohuslava Reynka, Adrieny Šimotové, Jiřího Lindovského, umělců Zlínského okruhu, skupiny Tvrdohlaví a dalších. „Ke každému vystavenému dílu se váže osobní příběh. Příběhy to jsou velmi různé – od krátkých setkání až po mnohaletá přátelství,“ uvedl autor výstavy Zdeněk Macháček. Výběr prací je pak ovlivněn místem, kde Macháček dlouhodobě žije – páteří výstavy jsou umělci ze zlínského regionu (Zlínský okruh). Výstava byla prodloužena až do 10. ledna 2021.



Ve výstavních sálech Hedvika v prvním poschodí se otevírá nová výstava obrazů malíře Michala Poláka. Je věnována krajinám, zejména z oblasti Bílých Karpat, kterým autor podle svých slov propadl: „Krajina je jako cesta k sobě samému – tam všude je i můj ateliér.“ Výstava potrvá do 31. prosince 2020. Galerie Václava Chada navíc přináší i tip na zajímavý vánoční dárek pro milovníky umění. V prodeji má publikaci malíře Otakara Hudečka (1924-2007).

Olomoucký kraj

Vánoční prohlídky na zámku Plumlov

KDY: sobota 12. a neděle 13. prosince, vždy od 11 do 16 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: základní 80 Kč, snížené 50 Kč



Zavítejte v předvánočním čase na plumlovský zámek a vychutnejte si jeho vánoční výzdobu i prohlídku s výkladem o historii, ale i o vánočních tradicích a zvycích. Na prohlídky je lepší si rezervovat místo na telefonním čísle 774 302 165. Prohlídky vychází každých 30 minut, poslední pak v 15 hodin.



V sobotu večer si také můžete vychutnat magickou večerní atmosféru stovek rozsvícených svíček v oknech zámku. Můžete k tomu přispět i vy sami, když na pokladně zámku nějakou svíčku (co máte doma třeba navíc) zanecháte. Nenechte si ujít tento neopakovatelný zážitek!

Moravskloslezský kraj

Víkendová dobrodružství se skřítkem Centrumáčkem

KDY: neděle 13. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: CVČ Kravaře



Každou neděli až do Vánoc je pro zájemce připravena trasa plná úkolů, v jejímž cíli na soutěžící bude čekat skřítek Centrumáček. Cesta ke skřítkovi nebude jednoduchá. Musíte se umět orientovat v mapě a neztratit se. Trasy každý adventní víkend povedou někam jinam, ale cíl bude vždy stejný – najít skřítka Centrumáčka, vyfotit se s ním a fotografii poslat na email nebo vložit na náš Facebook pod video s ukázkou.



Začátek bude vždy u CVČ Kravaře, kde ve výloze bude vyvěšena aktuální mapa s pokyny a také zde naleznete vytištěné mapy umístěné na dveřích, z nichž si jednu vezmete na cestu za skřítkem Centrumáčkem. S sebou potřebujete jen tužku, mobil s foťákem nebo foťák. Pět nejšikovnějších hledačů, kteří budou mít před Vánocemi nejvíce fotek s nalezenými skřítky, budou odměněni batůžkem a všichni ostatní hledači obdrží drobnou cenu.