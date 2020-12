Tradice díky rozvolnění opatření nebude narušená. Svatý Mikuláš se svou družinou se vydá do kraje zpod hory Krudum, od ruin kostela svatého Mikuláše u obce Hrušková. Potvrdili to za organizátory Vladislav Podracký a Jiří Klsák. „Akce proběhne dle plánu, tedy v pátek 4. prosince na svátek sv. Barbory od 16 hodin v areálu ruin kostela sv. Mikuláše u obce Hrušková,“ uvedli. „A jako obvykle za podpory města Loket, respektive Loketských městských lesů, které na místě připraví horký čaj i oheň na zahřátí,“ doplnili. Jediné, co letos budou muset účastníci oželet, je zpěv loketského sboru Cubitus.

Tradice o svatém Mikuláši z Krudumu se šířila v kraji od 15. do poloviny 20. století. Lidé zde věřili, že právě z této bájné hory, kde i svatý Mikuláš bydlí, roznáší dárky dětem v okolí v předvečer svého svátku. Teprve archeologický výzkum potvrdil, že základem pověsti se stala existence zmizelého kostela. Jeho znovuobjevení stálo na počátku novodobého obnovení této mikulášské tradice, v roce 2005 se tým pracující na archeologickém výzkumu rozhodl oprášit starou legendu o cestě svatého Mikuláše krajem a tuto tradici obnovil

Plzeňský kraj

V Depu vyhlásí ceny za design

KDY: pátek 4. prosince od 15 hodin

KDE: Vimeo, fcb Plzeň Design

ZA KOLIK: zdarma



Tento týden měl v plzeňském areálu DEPO 2015 patřit pátému ročníku přehlídky Plzeň Design Week. I když akce byla přeložena na duben, svůj termín si zachovalo vyhlášení vítězů Národní ceny za studentský design. To se uskuteční dnes od 15 hodin a bude přenášeno on-line na Vimeo a na facebookových stránkách Studentský design a Plzeň Design. Hned po zveřejnění vítězů bude otevřena také výstava všech oceněných prací s názvem Nový (z)boží!. I tu si zájemci budou moci projít virtuálně na www.studentskydesign.cz.



Navzdory nepříznivé situaci dali pořadatelé Plzeň Design Weeku dohromady také program, který má pomoci tvůrcům a designérům. „Rozhodli jsme se pomoci zviditelnit originální české značky a zkusit přilákat více zákazníků do jejich e-shopů kampaní #podpormeceskydesign,“ říká Soňa Rychlíková, hlavní produkční akce Plzeň Design Week.



Na stránkách www.plzendesign.cz proto vzniklo online tržiště, kde se zájemci mohou seznámit s prací jednotlivých designérů. Všechny značky jsou zároveň představovány na facebookové stránce Plzeň Design online trh.

Ústecký kraj

Sobotní UZEL celodenní deskohraní

KDY: sobota 5. prosince od 10 hodin

KDE: Knihomolka, Velká Hradební 1743, Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 30 Kč



Herní klub Uzel pořádá v kavárně Knihomolce deskohraní, akci pro všechny příznivce deskových her. Akce je vhodná pro starší 15 let, mladší hráči pouze s doprovodem. K dispozici jsou desítky her ze zásob klubu, které si můžete zahrát s čím dál více členy klubu. Mezi hry klubu patří například Ostadnícic z Katanu, Cacasone, Bang a mnoho dalších.

Liberecký kraj

Dřevěný Betlém

KDY: po celý advent

KDE: nádvoří radnice ve Frýdlantu

ZA KOLIK: zdarma



Po celou dobu adventu zdobí nádvoří radnice ve Frýdlantu opět dřevěný betlém sochaře Tomáše Gärtnera z Jablonce nad Nisou. Připomíná, že se blíží nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Betlém je tvořen nejen tradičními postavami Ježíška, panny Marie, Josefa či tří králů, ale také například skupinou hudebníků, pastevcem, sousoším dětí a také třeba sochou psa. Betlém je veřejnosti přístupný z boku radnice z ulice Míru.

Královéhradecký kraj

Výstava betlémů, hraček i farmářský trh

KDY: dnes i v příštích dnech

KDE: Náchod, Hronov, Police nad Metují



Muzeum Náchodska se ve čtvrtek 3. prosince po nucené pauze opět otevřelo veřejnosti. „Stálou expozici v Broučkově domě na Masarykově náměstí v Náchodě jsme nejenom rozšířili o pár nových exponátů, ale přichystali jsme i vánoční výstavu Betlémy, která nakonec nahradí původně avizovanou výstavu Těšíme se na Vánoce,“ prozradila pracovnice muzea Andrea Kösslerová. Betlémy budou ke zhlédnutí až do 10. ledna 2021, denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.



Ve výstavní síni na rohu Zámecké ulice v Náchodě pak na vás pak čeká výstava Ing. arch. František Kulhánek náchodský Gočár, kterou se muzeum vzhledem k okolnostem rozhodlo prodloužit až do 17. ledna. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Stará škola Dřevěnka v Polici nad Metují se návštěvníkům otevře v pátek 4. prosince výstavou „Hračky, aneb také jste to našli pod stromečkem?“ K vidění bude do 31. ledna a otevřeno bude každý den kromě pondělí od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Od 3. prosince dne je přístupný i Jiráskův rodný domek v Hronově, kde se každý prosincový víkend (od pátku do neděle od 10 do 16 hodin) můžete těšit na prohlídky s tradiční vánoční výzdobou. Trhy se v Jiráskově rodném domku letos bohužel neuskuteční. Náhradou za ně ale může být jednodenní farmářský trh v klášteře v Polici nad Metují, který se koná v sobotu 5. prosince od 10 do 15 hodin.

Praha

Trhy na Tyláku

KDY: do středy 23. prosince, denně od 8 do 19 hodin, o víkendu od 10 do 18 hodin

KDE: Tylovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: zdarma



Po rozvolnění aktuální situace se opět rozeběhnou oblíbené Trhy na Tyláku. Ty potrvají až do 23. prosince. Nakupte si pečivo, cukroví, uzeniny a maso, ovoce a zeleninu, ořechy, med, mléko, sýry a další mléčné výrobky, marmelády a další speciality a delikatesy.

Pardubický kraj

Ústecká kulturní scéna ožije zásluhou absolventa umprumky

KDY: od pátku 4. prosince

KDE: Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma



V orlickoústecké Malé scéně začne tento pátek výstava Dítě z plastu, kterou má na svědomí úspěšný absolvent místní umprumky. Martin Kolář je druhým rokem studentem ateliéru kresby Akademie výtvarných umění v Praze a ve svém rodné městě se prezentoval již několikrát.



Poslední výstavu v klubu Popráč dosud veřejnost vidět nemohla, nyní by ale zmírnění omezení mělo uspořádání akce umožnit. „A to včetně vernisáže v pátek od 17 hodin, samozřejmě za přítomnosti omezeného počtu osob a dodržení všech hygienických opatření,“ říká Lenka Janyšová ze spolku Malá scéna. Jak dále dodává, ti, kteří se nedostanou přímo na páteční vernisáž, příležitost určitě mít budou. „A to v rámci dalších plánovaných akcí a také během běžného provozu zdejšího baru,“ upřesňuje ředitelka spolku Lenka Janyšová.

Středočeský kraj

V nymburských ulicích hledají zatoulané andílky

KDY: do čtvrtku 24. prosince

KDE: Nymburk

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční hra pro děti i dospělé odstartovala včera v nymburských ulicích. Rozsvítil se první ztracený andělíček a zároveň se objevila online nápověda na Facebooku a webu města v sekci Krátce z města. „Nemůžeme se sice společně sejít na náměstí, můžeme se ale toulat ozdobeným městem, adventně se naladit a hrát si. Najděte dvanáct ztracených andělíčků,“ vzkazují pořadatelé.



Veršovanou nápovědu s fotografií, která také trochu napoví o jeho umístění, zveřejnění každý druhý den a to ve chvíli, kdy už bude někde další andělíček čekat na objevení. Bude to opět zítra 4. prosince a dále 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20. 22. a 24. prosince. Odměnu od radnice získají vždy první tři nálezci, kteří zveřejnění svou fotografii andílka v komentáři pod nápovědou. Další související hru slibuje místostarostka dětem po Štědrém dni.

Jihočeský kraj

Čertovská show

KDY: pátek 4. prosince od 18 hodin

KDE: Prachatice



V pátek 4. prosince se bude centrum Prachatic hemžit čerty. Čeká vás čertická show Dragon Krampus. Organizátoři vzkazují: „Prosíme, dodržujte veškerá nařízení vlády, hygienická opatření a omezení. Dbejte především na své zdraví a bezpečnost.“ Čerti si budou od 18 h vybírat, koho si odnesou do pekla.

Vysočina

Výstava Vánoční čas

KDY: do 10. ledna 2021

KDE: Muzeum Žďár nad Sázavou



Žďárské regionální muzeum připravilo v hlavní budově na Tvrzi pro návštěvníky výstavu Vánoční čas. Hlavním tématem výstavy budou tradiční horácké zvyky a tradice provázející naše předky od počátku Adventu až do svátku Tří králů. Lidé se dozví, co se dělo o svatoondřejské noci, jaké zvyky se pojí se svátkem svatých Mikuláše, Ambrože, Barbory, Lucie, Štěpána, Jana Evangelisty či Tří králů a chybět nebude ani tradiční vánoční výzdoba.



Muzeum se podrobně zaměřilo na Štědrý den od rána až do půlnoci, včetně tradičních vánočních pokrmů, ukázek štědrovečerní magie a hádání budoucnosti s pomocí hrníčků, polínek, studánky či odlévání cínu. Vzhledem k momentální omezené kapacitě muzea nabízí lidem také cyklus vyprávění o adventních a vánočních zvycích nejen na Horácku s bohatým fotografickým materiálem na jejich facebooku. Také fotogalerie k výstavě Vánoční čas a vánočně vyzdobené stálé expozici v Moučkově domě na internetové stránce bude značně rozšířená.

Jihomoravský kraj

Kam si zajít o adventním víkendu

KDY: dle programu

KDE: centrum Brna, Zoo Brno, hrad Špilberk, Zoo Hodonín

ZA KOLIK:



Mnohem širší výběr možností, jak si užít víkend, mají Jihomoravané o nadcházejícím druhém adventním víkendu. Díky uvolnění vládních opatření totiž bude mít otevřené brány řada dříve zavřených míst.



ADVENT V BRNĚ. O nakupování drobností ve stáncích mají lidé od čtvrtka obohacenou návštěvu brněnských vánočních trhů, rozprostřených v centru města. „Na Moravském náměstí už jezdí vyhlídkové kolo, na stejné náměstí jsme navíc přidali kolotoč pro nejmenší,“ pozvala mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.



PROHLÍDKY. I letos se navíc lidé mohou těšit na speciální adventní komentované procházky centrem Brna. Letos jsou v nabídce dvě témata, brněnské kláštery a betlémy. Online prodej vstupenek začal včera a pořadatelé doporučují, aby lidé s nákupem neotáleli, zájem je totiž velký a kapacita omezená. „Předvánočním Brnem provede profesionální průvodce. Dohromady nabízíme čtyři termíny. Kláštery v centru Brna si lidé prohlédnou tuto, příští a přespříští sobotu. Prohlídka betlémů se pak koná osmadvacátého prosince ve čtyři hodiny odpoledne,“ pozvala mluvčí brněnského Turistického informačního centra Adéla Nováková.



VYHLÍDKA I TRAMVAJE. Brno z výšky si o víkendu lidé prohlédnou nejen z adventního kola. „S rozvolňováním opatření můžeme zpřístupnit i vánoční vyhlídkovou věž Staré radnice. Věž je otevřená vždy od pondělí do čtvrtka mezi druhou odpoledne a osmou večer, v pátek od poledne do desíti večer, v sobotu mezi desátou dopolední a desátou večerní, a v neděli pak od desíti dopoledne do osmi večer,“ vyjmenovala mluvčí Nováková. Centrem Brna už navíc jezdí dvě vánočně ozdobené tramvaje, jízda vánoční šalinou přijde zájemce na stejnou sumu, jako běžná jízda tramvají.

Zlínský kraj

On-line koncert z Janíkovy stodoly

KDY: neděle 6. prosince od 17 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Chybí vám předvánoční koncerty, na které skrze vládní opatření nyní nemůžete? Nezoufejte a nepropásněte nedělní on-line koncert Tomáše Kočka & ORCHESTRu nazvaný Večer při svíčkách. Koncert bude živě přenášen z Janíkovy stodoly ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vychutnejte si tento jedinečný kulturní zážitek, který vás přiblíží zase o něco blíže k Vánocům. I když bude koncert přenášen on-line, můžete si k němu doma zapálit svíčku a navodit si magickou atmosféru.



„Skupina žánrově staví na moravské lidové hudbě, kterou svým jedinečným přístupem posunuje dál do neotřelých rovin. Alba Tomáše Kočka & ORCHESTRu získala pět nominací na cenu Anděl, dvě ceny Anděl v kategorii deska roku World Music, v prestižní TOP 20 World Music Charts Europe bodovala tři alba (Poplór, Cestou na jih a Velesu) z nichž Velesu se ve WMCHE drželo čtyři měsíce a v celoročním bodování, v konkurenci alb z celého světa, skončilo na 25. místě."



Odkaz na živé vysílání bude brzy vložen na webu Valašského muzea v přírodě - zde.

Olomoucký kraj

Hrad Šternberk ve vánočním

KDY: sobota 5. prosince od 10 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: základní 150 korun



Navštivte v předvánočním čase šternberský hrad. V rámci tematických prohlídek se dozvíte zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Interiéry hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších artefaktů. Na prohlídku se můžete vypravit během advetních sobot 5., 12. a 19. prosince a na první svátek vánoční 25. prosince, a to vždy v čase od 10 do 14 hodin. Prohlídka začíná každých 30 minut.

Vzhledem k nutnosti dodržení všech epidemiologických nařízení, bude kapacita jedné prohlídky omezena na 9 návštěvníků + 1 průvodce. Doporučená je rezervace na čísle 585 012 935 nebo 725 718 059. V rámci prohlídek je nutné dodržovat aktuálně platná nařízení vlády. Pro skupiny 4 – 9 osob lze objednat prohlídku i ve čtvrtky a pátky po předchozí telefonické dohodě.

V duchu adventu je vyzdobeno také dolní nádvoří hradu, kde na vás čeká originální dřevěný betlém v životní velikosti, nechybí vánoční stromečky ani koledy. Nádvoří je přístupné denně od 10 do 16 hodin.

Moravskloslezský kraj

Vánoční atmosféra v Třinci oživila nejen náměstí

KDE: Třinec



Do Třince přišla vánoční nálada. Kouzlo blížících se vánočních svátků navozují v ulicích města světelné dekorace a na náměstí Svobody živá jedle, která opět po roce dostala sváteční kabát a proměnila se ve vánoční strom. Téměř dva tisíce žároviček se poprvé rozsvítilo na první adventní neděli za účasti vedení města a zástupců církví. Letos poprvé po dlouhých letech nedoprovázel slavnostní rozsvícení vánočního stromu Mikulášský jarmark, který se kvůli přísným nařízením nemohl konat.



Kromě vánočního stromu dokreslují sváteční náladu v Třinci také světelné dekorace v ulicích a na veřejných prostranstvích. Již tradičně zdobí svítící vločky, stromečky a další světelné dekorace ulici 1. máje, Staroměstskou, Nádražní, nám. Míru, na Terase a v Lyžbicích pak svátečně září náměstí Svobody, náměstí T. G. Masaryka, ulice Lidická, ulice Jablunkovská až po ZŠ Dany a Emila Zátopkových a na Sosně ulice Sosnová.



Loni přibyly světelné dekorace na sloupech veřejného osvětlení také na ulici Frýdecké. Tradičně je v Třinci nazdobeno světelnými řetězy také několik stromů. Vánoční osvětlení bude dokreslovat sváteční atmosféru v Třinci až do Tří králů.