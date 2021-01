Přijďte nasát atmosféru starých časů na hrad Loket, kde se průchodem hradní branou ocitnete v čase gotiky. Můžete přihlížet rytířskému klání, bavit se u divadelních taškařic, obdivovat kejklířské kousky nebo se zaposlouchat do tónů středověké hudby. Projděte si řemeslný trh, naberte inspiraci a vyzkoušejte si řemesla našich předků. Všechny tyto zážitky pak můžete zapít dobrým mokem a zajíst pořádným kusem pečeně. Tradiční Slavnosti purkrabího Půty se v příštím roce uskuteční 7. a 8. srpna.

Plzeňský kraj

Divadelní léto pod plzeňským nebem představí Dokonalou pitomost

KDY: červen, červenec 2021

KDE: U Zvonu v Plzni



Divadelní léto bylo letos v červenci jednou z prvních akcí po jarní koronavirové pauze. Příprava v neustále se měnících podmínkách byla extrémně náročná a organizační tým si nejednou sáhl na dno, festival se ale nakonec podařilo uskutečnit. „Velké díky patří našim divákům, kteří přišli a navzdory náročné době si spolu s námi představení v létě 2020 naplno užili! Věříme, že s námi zůstanou i nadále,“ řekla ředitelka festivalu Divadelní léto Marcela Mašínová.



Přípravy na 14. ročník Divadelního léta pod plzeňským nebem jsou už také v plném proudu. Scéna vyroste na prostranství U Zvonu a hrát se bude v červnu a červenci 2021. Diváci se mohou těšit na připravovanou novinku Dokonalá pitomost. „Čeká nás divadlo na divadle, tři skvělí herci a atmosféra bláznivých 20. let 20. století. Půjde o velkou vzácnost – totiž o stříbrnou konvičku na smetanu ve tvaru kravičky, která chybí ve sbírce strýce Bertieho Woostera. Pomáhat mu bude komorník Jeeves, jehož skvělé vlastnosti inspirovaly Zdeňka Jirotku k napsání Saturnina,“ prozradil k nové inscenaci programový ředitel Divadelního léta Jan Anderle. Po dvou letech se na pódium také vrátí Cyrano s charismatickým Michalem Dlouhým v hlavní roli, festival nabídne také autorská představení studentů HAMU a DAMU. Předprodej vstupenek bude zahájen na jaře 2021 prostřednictvím sítě GoOut.

Ústecký kraj

Lázeňská v Teplicích

KDY: 28. až 30. května

KDE: Teplice



Zahájení lázeňské sezony v Teplicích je největší kulturně-společenskou akcí v okresu. Akce se každoročně koná poslední víkend v květnu a navštíví ji desítky tisíc lidí. Pivo teče proudem, jedno hudební vystoupení střídá druhé a děti se baví na kolotočích. I tak vypadá akce, která má připomenout slávu teplického lázeňství. Největšího rozkvětu si teplické lázně užívaly v 1. polovině 19. století, kdy do Teplic jezdili panovníci, umělci, vědci a učenci z celé Evropy. Právě díky slavným hostům, kteří si zdejší lázně oblíbili, se Teplicím začalo říkat Malá Paříž nebo přijímací salon Evropy.

Liberecký kraj

Dvořák Gala

KDY: 11. září 2021

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 400 – 1200 Kč



Jubilejní 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica zahájí 11. září 2021 v libereckém Divadle F. X. Šaldy slavnostní koncert s názvem Dvořák Gala jako současně pátý Koncert pro Liberecký kraj v pořadí. Výroční oslavy otevře renomovaná violoncellistka Michaela Fukačová za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou svého šéfdirigenta Alexandera Liebreicha poctou české hudbě a připomínkou 180 let od narození českého velikána, skladatele Antonína Dvořáka.

Královéhradecký kraj

Festival Jičín – město pohádky

KDY: 8. až 12. září 2021

KDE: Jičín



Festival Jičín – město pohádky se letos bohužel nekonal. Jubilejní 30. ročník, včetně pohádkové oslavy narozenin a tématu Voda voděnka, se přesouvá na 8. až 12. září roku 2021. Pohádkový týden opět nabídne tvůrčí dílny, pouliční divadélka, koncerty, jarmark a spoustu dalších nezapomenutelných zážitků. Každý bude mít příležitost si ledacos vyzkoušet a pohrát si. V rámci festivalu vycházejí Pohádkové noviny, funguje Pohádková pošta a ze své jeskyně v lese Řáholci dorazí do Jičína i loupežník Rumcajs s Mankou a Cipískem.

Praha

Koncert Aerosmith: Praha

KDY: 8. července 2021

KDE: O2 arena, Českomoravská, Praha 9



Pro spoustu fanoušků rockové hudby šlo o nejhůře přijímané přeložení koncertu z roku 2020 na ten příští. Kapela, která je se svými 150 miliony prodanými alby nejprodávanější americká rocková kapela vůbec, měla vystoupit v pražské O2 areně v červnu 2020, ale koncert se překládá o rok a měsíc. Fanouškům Aerosmith tak tento velkolepý návrat na koncertní pódia neuteče a zajisté půjde o jednu z největších hudebních událostí v České republice.

Pardubický kraj

Festival Smetanova Litomyšl

KDY: 10. června až 6. července 2021

KDE: Litomyšl



Festival Smetanova Litomyšl je druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice, zároveň patří k největším pravidelným festivalům klasické hudby u nás. 63. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl se uskuteční 10. června až 6. července 2021. Organizátoři doufají, že se koronavirová situace nebude opakovat a festival nabídne 27 dnů plných hudby. Kromě Rusalky by mohly být uvedeny nové inscenace Hubičky, Rigoletta, Bohémy, Evžena Oněgina. V cyklu Hvězdy operního nebe má vystoupit slavný americký tenorista Charles Castronovo. Společně s Českou filharmonií by si diváci měli připomenout 75 let od 1. koncertu Smetanovy Litomyšle a kompletním provedením Slovanských tanců také výročí Antonína Dvořáka.

Středočeský kraj

Votvírák chystá program na červen 2021

KDY: 18. až 20. června 2021

KDE: Letiště u Milovic

ZA KOLIK: od 379 Kč



Dny do jednoho z prvních letních festivalů odpočítávají také pořadatelé a fanoušci milovického Votvíráku 2021, který vloni zrušil Covid_19. Pořadatelé českého multižánrového hudebního festivalu slibují opět skvělý program a zveřejňování interpretů během roku 2021. Už nyní nabízí online školu hry na různé hudební nástroje se známými interprety s názvem Vip4you.

Jihočeský kraj

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov přivítá Leticii Moreno a Josého Curu

KDY: 16. července až 7. srpna 2021

KDE: Český Krumlov



Ačkoliv letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov se konal kvůli pandemii na podzim, podle mluvčí festivalu Lucie Herberové se jubilejní 30. ročník uskuteční na přelomu letních měsíců, jak tomu bývalo v minulosti. Českokrumlovské scény jako Maškarní sál, Pivovarskou zahradu, zámeckou zahradu aj. tentokrát navštívíte od 16. července do 7. srpna 2021.

Dramaturgie festivalu příštího roku je podle Lucie Herberové již kompletní. „Diváci se mohu těšit na několik vynikajících zahraničních a českých umělců a těles,“ slibuje. Za svou 29 let na 539 koncertech a představeních Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov účinkovalo více než 12 tisíc umělců ze 40 zemí světa. Letos zde vystupovali tuzemské hvězdy.

Do příštího roku se několik z plánovaných vystoupení zahraničních umělců na 29. ročník přesunuly. Jaké? „Koncerty s houslistkou Leticii Moreno, jazzovým bubeníkem Billy Cobhamem a tenoristou José Curou,“ říká mluvčí.

Vysočina

Prázdniny v Telči

KDY: 30. července až 15. srpna 2021

KDE: Zámecké nádvoří a město Telč



Už od léta 2020 chystají organizátoři další ročník Prázdnin v Telči, který se bude konat od 30. července do 15. srpna 2021. Festival se odehraje v kulisách pohádkové renesanční Telče, kde vystoupí desítky kapel a bude k vidění plno divadelních představení. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, tvůrčí dílny, kocouří scény, divadelní představení, výstavy, nocturna, pohádky, divadla pro děti a happeningy. Do Telče v létě na festival přijede například Iva Bittová, Bára Hrzánová, Bachtale Apsa, Bratři Ebenové, Druhá tráva, Karel Plíhal, Žalman a spol., Vladimír Mišík, Mňága a Žďorp, Tata Bojs a mnoho dalších umělců.

Jihomoravský kraj

Mezinárodní folklorní festival Strážnice

KDY: 24. až 27. června 2021

KDE: Strážnice



Milovníci folkloru se mohou těšit na svůj největší svátek ve Strážnici na Hodonínsku. Festival je oslavou krásy lidových písní, tanců a krojů. Lidé se mohou těšit na vystoupení nejen našich, ale i zahraničních souborů. Populární je Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Festival se koná nejen na amfiteátrech v zámeckém parku, ale také ve vinohradnickém areálu a před usedlostmi v nedalekém strážnickém skanzenu. Programy komornějšího charakteru zájemci sledují rovněž ve vlastní budově zámku – již tradicí se staly hudební pořady v zámecké expozici lidových nástrojů

Zlínský kraj

Jízda králů v Kunovicích

KDY: 21. až 23. května 2021

KDE: Kunovice



Aktuální kunovský král Adam Škrášek, který se svého úřadu ujal před dvěma roky, kdy přebíral královskou korunu od svého předchůdce Adama Hlaváče, setrvá ve svém úřadu ještě jeden rok. Nikoliv však jako usurpátor moci, nýbrž jako zodpovědný panovník, který si je vědom své zodpovědnosti z královského titulu vyplývající.



V souvislosti s mimořádnými protivirovými opatřeními a nejistým termínem ukončení omezení z nich vyplývajících včetně možnosti pořádání velkých kulturních akcí se město Kunovice společně s členy spolku Jízda králů Kunovice rozhodlo odložit kunovskou jízdu králů z roku 2020 o jeden rok. Novým termínem je víkend 21 . – 23. května 2021, neboť v Kunovicích se jízda králů koná vždy 3. květnovou neděli.

Olomoucký kraj

Hanácké Benátky

KDY: 12. června 2021

KDE: Litovel

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

Pořadatelé informují, že i když se kvůli koronavirovým okolnostem Hanácké Benátky nemohly v roce 2020 uskutečnit, celý program se přesouvá na sobotu 12. června 2021. Nepřijdete tak o žádného z avizovaných interpretů.

Čeká vás akce, která přináší zábavu pro děti i dospělé. Pro děti bude v parku Míru od 10 do 17 hodin připraven program zcela zdarma. Od 12 hodin vypukne program na náměstí Př. Otakara. Těšit se můžete na vystoupení rockové zpěvačky Marty Jandové s kapelou, skupin Argemy či Ready Kirken. Celodenní program ukončí skupina hrající pop a funk Monkey Business, která je vedle J. A. R. a Sexy Dancers dalším projektem multiinstrumentalisty a producenta Romana Holého.

Do 22. dubna zakoupíte vstupenky za 150 Kč, poté za 200 Kč. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru Litovel nebo v síti Ticketstream. Více informací na www.hanackebenatky.eu.

Moravskoslezský kraj

Beats for Love 2021

KDY: 1. až 4. července 2021

KDE: Dolní oblast Vítkovic v Ostravě



Největší festival taneční a elektronické hudby ve Střední Evropě hlásí svůj návrat po nutné koronavirové pauze s velkolepým programem. Proběhnout má již klasicky 1. - 4. července 2021 v Dolní oblasti Vítovic v Ostravě. Návštěvníci se mohou těšit na hvězdy taneční scény, jako jsou Alan Walker, A.M.C, Maduk, Martin Solveig, Maurice West a další.



Důmyslné rozmístění jednotlivých stagí, věnujícím se těm nejvytříbenějším žánrům taneční hudby, a areál Dolních Vítkovic, který nemůže být pro hudbu vycházející z industriálního prostředí vhodnější, dělá z festivalu Beats for Love každoročně zážitek, ze kterého jeho návštěvníci čerpají energii ještě dlouho poté. Aktuální informace, zprávy a dění okolo akce sledujte na webu festivalu.