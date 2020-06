Uvidíte řadu dravců a sov rozmístěných po celém hradě, letové ukázky dravců s přednáškami, budete mít také možnost podržet si dravce na ruce. Připraveny jsou hry a soutěže pro děti i dospělé, lukostřelba, expozice sokolnických potřeb. Čeká vás přednáška s praktickými ukázkami o historii lovectví a sokolnictví, historických loveckých metodách - kopí, prak, kuše, smyčky, lep, dravý pták a sokolnictví, lovecký pes - až po nástup střelných zbraní a zánik starých metod.

Plzeňský kraj

Nedělní pouť v Mešně

KDY: neděle 7. června od 9 hodin

KDE: Mešno

ZA KOLIK: zdarma



Mší svatou začne v neděli v Mešně po 9. hodině oblíbená pouť. Zdejší kostel se stal před pěti lety majetkem obce. Víkendová událost v Mešně pak pokračuje pro domácí i přespolní návštěvou atrakcí jako jsou kolotoče, houpačky či střelnice. Žízeň můžete uhasit v hospodě Pohoda.



Ústecký kraj

Víkend otevřených zahrad na zámku Stekník

KDY: sobota 6. června a neděle 7. června, vždy od 10 hodin

KDE: zámek Stekník

ZA KOLIK: s průvodcem 70 Kč, bez průvodce 50 Kč



Nenechte si ujít prohlídky rozkvetlých zámeckých zahrad s výkladem o italské terasovité zahradě. Vůně, krása, tradice, historie, ale také setkávání a trendy jsou slova popisující Víkend otevřených zahrad, který se letos uskuteční ve dnech 6. a 7. června. Víkend otevřených zahrad se zrodil ve Velké Británii (Open Garden & Squares Weekend). Zámek Stekník se k této akci připojuje a tímto vás srdečně zve na prohlídku italských terasovitých zahrad s kvetoucími popínavými růžemi. Prohlídky samostatně do zahrad budou probíhat od 10 hodin do 17.15. Mimořádné prohlídky zámeckých zahrad s průvodcem (minimálně 5 osob) se uskuteční v každou celou hodinu od 10 do 16 hodin (včetně). Do zahrad je možné si donést i vlastní piknikové deky.



Liberecký kraj

Výstava kostýmů z pohádek České televize

KDY: sobota 6. června a neděle 7. června, vždy od 9 hodin

KDE: zámek Zákupy

ZA KOLIK: základní 130 Kč



Dětská trasa zákupského zámku je v novém kabátě, a sice s výstavou kostýmů a rekvizit z vánočních pohádek České televize (Svatojánský věneček, Kouzelník Žito, Pravý rytíř). Prohlídka čtyř místností s historickým mobiliářem je bez výkladu průvodce a je vhodná zejména pro rodiny s dětmi.



Královéhradecký kraj

Do Ardšpachu na sokoly stěhovavé

KDY: sobota 6. června a neděle 7. června, vždy od 10.30

KDE: prohlídkový okruh v Teplických skalách na výhledu na Chrámové stěny od Skalního ostrova za skálou Herynek

ZA KOLIK: zdarma



Agentura ochrany přírody a krajiny připravila pro návštěvníky národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály pozorování hnízdících sokolů stěhovavých pomocí stativového dalekohledu. „Na víkend 6. a 7. června i ten následující jsme nachystali prezentace hnízdění sokolů na prohlídkovém okruhu v Teplických skalách na výhledu na Chrámové stěny od Skalního ostrova za skálou Herynek. Pokud nebude příliš deštivé počasí, naše strážkyně budou se silnou optikou na místě připravené od 10.30 do 17.00 hodin,“ uvedl Petr Kuna z AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko.

Na místo lze dojít po modré turistické značce z Anenského údolí od rozcestníku Krápníky. Pokud přijedete autem, parkujte nejlépe na parkovišti u vstupu do Teplických skal ve Střmenském podhradí u hotelu Orlík. Řiďte se dopravním značením s ohledem na rekonstrukci silnice v úseku Teplice nad Metují Bučnice.



Praha

Otevření zábavního parku Krtkův svět

KDY: nedelě 7. června od 10.07

KDE: K Měcholupům, Praha 9

ZA KOLIK: 197 Kč, děti do 2 let a ZTP zdarma



Akcí vás provede moderátor Petr Vojnar. O zábavu se postarají kouzelník, bavič a klaun Cucíno a iluzionista Ondřej Soukup. Krtkův svět se nachází v přírodní scenérii Horních Měcholup. Je členěn do několika částí, první z nich nyní otevírá své brány a je připravena vás uvést do světa pořádné dávky zábavy. Těšit se můžete na řadu přírodních prolézaček, chybět nesmí skluzavky a houpačky, skákaní zajistí populární vzduchové polštáře a trampolíny, lanové centrum, parné horké dny osvěží vodní hřiště a sprchy, ideální pro rodinné oslavy jsou oddělená grilovací místa. Kulturní program podtrhne přírodní amfiteátr. V parku se můžete potkat i se zvířecími kamarády.



Pardubický kraj

Motoráčkem do Borohrádku

KDY: sobota 6. června

KDE: z Pardubic přes Moravany a Holice do Borohrádku a zpět



V sobotu vyrazí na trať, po delší vynucené přestávce, výletní historický motoráček. Vydá se po kolejích, kde vlaky už běžně nejezdí a nabídne tak netradiční zážitek. Trasa je vedena z Pardubic přes Moravany a Holice do Borohrádku a zpět. Vlak odjíždí z Pardubic hl. n. v 9.10, zastaví v Moravanech, Rovni a Holicích. Do Borohrádku přijede v 10.35 a v 11.30 se vrací zpět do krajského města (se stejnými zastávkami po trase), kam dorazí v 12.48. Pauzu bude možné využít pro drobné občerstvení, nebo zakoupení zbrusu nové publikace o historii nádraží v Pardubicích a dalších upomínkových předmětů. Jízdenky se kupují jen ve vlaku u průvodčího. Přeprava kočárků omezena na jeden do vozu, přeprava jízdních kol vyloučena.



Středočeský kraj

Výlet na Klíč

KDY: sobota 6. června od 7.35

KDE: nádraží, Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: zdarma



Klub českých turistů Mnichovo Hradiště zve v sobotu 6. června na výlet do Lužických hor. Vlakem odjíždějícím v 7.35 z mnichovohradišťského nádraží se přesunete do Svoru, odkud vystoupáte do výšky 760 metrů na vrchol Klíč, dále se bude pokračovat do Nového Boru. Pochod zabere přibližně 3–4 hodiny. Pro zájemce je následně připraven i další program v Novém Boru. Procházka po 5 kilometrů dlouhé naučné stezce Po stopách sklářského řemesla nebo návštěva sklářského muzea.



Jihočeský kraj

Den s myslivci

KDY: neděle 7. června od 10 hodin

KDE: střelnice, Trhové Sviny

ZA KOLIK: zdarma



Myslivci z Trhových Svinů pořádají již 7. ročník tzv. Dětského dne s myslivci. Ten se koná v neděli od 10 h na Střelnici v Trhových Svinech. Na programu bude ukázka brokové střelby, rodea a jízdy na koni či program hasičů a kynologů. Návštěvníci si zasoutěží ve střelbě z luku i ze vzduchovky nebo se mohou přihlásit na vědomostní kvíz. Naučíte se poznávat dřeviny. Myslivci předvedou své trofeje. Nebude chybět skákací hrad a opékání buřtů.



Vysočina

Běh kolem Orlíku

KDY: sobota 6. června od 10 hodin

KDE: na hřišti házené v Humpolci

ZA KOLIK: od 150 Kč



Zapojte se do railového běžeckého závodu v okolí Humpolce. Trasa 10 km s převýšením 245 m vede převážně lesem, kolem židovského hřbitova, zříceniny hradu Orlík a štoly, kde se dolovalo zlato. Start a cíl závodu je na hřišti házené v Humpolci. Závod dětí startuje od 10 hodin, hlavní závod od 11 hodin.



Jihomoravský kraj

Výstava Procitlé sklo

KDY: sobota 6. června a neděle 7. června, vždy od 9 hodin

KDE: Jihomoravské muzeum, Znojmo

ZA KOLIK: 60 Kč





V doplněné a rozšířené podobě nabídne od pátku znojemské Jihomoravské muzeum na znojemském hradu výstavu Procitlé sklo věnované produkci sklářské brusírny v Šatově. Sklářskou sbírku muzeum do svých fondů získalo před časem a poprvé ji představilo loni. „Jde o nedávno nalezenou pozůstalost sklářské brusírny ze Šatova, který byl posledním působištěm významné brusírny Josefa Langera pracujícího pro slavnou karlovarskou továrnu na křišťálové sklo Ludwiga Mosera,“ uvedla Renata Hurníková z muzea.

Sbírku, která zahrnuje zásoby desítek výrobků z Moserovy sklárny z poloviny dvacátých let i další vlastní výrobky brusírny a také díla, která majitelé dílny sbírali pro vlastní poučení a potěšení, se muzeu podařilo odkoupit do svých sbírek.

Letošní verze výstavy obsahuje nové exponáty. „Díky zájmu návštěvníků výstavy o soudobější produkci brusírny se autoři výstavy tentokrát zaměřili na období po druhé světové válce. Aktualizovaná výstava konfrontuje na produkty z barevného skla z počátečního a závěrečného období působení šatovské brusírny,“ doplnila Hurníková. Výstava potrvá do konce září. Přístupná je denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.



Zlínský kraj

Bezpečnostní akce Midnightride

KDY: sobota 6. června od 22 hodin

KDE: Otrokovice

ZA KOLIK: zdarma



Z parkoviště od společnosti Continental Barum v Otrokovicích vyjedou v sobotu 6. června na noční vyjížďku motorkáři. Preventivně bezpečnostní akce „Midnightride“ je jednou z motorkářských akcí v rámci Motobesipu připomínající, že ohleduplnost na silnicích znamená zároveň bezpečnost.



Olomoucký kraj

Italský víkend

KDY: sobota 6. června a neděle 7. června

KDE: zámek Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, promítání 60 Kč



Užijte si festival italské kultury, hudby, filmu, jídla, pití, módy, aut, životního stylu, tipů na výlety na fantastická místa v celé Itálii. Součástí akce je v sobotu od 15 hodin cestovatelská přednáška – Itálie ze severu na jih i výstava fotografií Benátský karneval 2020. Projekce italského filmu S chutí Toskánska začíná od 18 hodin, těšit se můžete i na večerní párty La Discoteca Italiana, která odstartuje od 20 hodin. V zámeckém parku budou po oba dny atrakce pro malé i velké autodrom, labutě, houpačky, dětský kolotoč, střelnice, skákací hrad nebo trampolíny.



Moravskoslezský kraj

Retroples v teniskách

KDY: sobota 6. června od 19 hodin

KDE: Form Factory Fitness, Ostrava

ZA KOLIK: 350 Kč



V sobotu 6. června na vás čeká už druhý ples v historii Pure/Jatomi a Form Factory Fitness. Tentokrát si budete moct užít naprosto netradiční ples přímo ve fitku. Velké studio se promění v taneční parket, v malém studiu bude připraveno občerstvení a o pitný režim se postarají barmani z restaurace Coloseum. Dress code letošního pletu je retro oblečení (50.-80.léta) a tenisky.



