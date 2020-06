Také letos se otevírá skokovský kostel Navštívení Panny Marie při příležitosti Noci kostelů. V pátek bude od 18 do 24 hodin otevřena kostelní kavárna a čajovna, kostel bude volně přístupný k prohlídkám. Dále se v programu můžete těšit na prodejní výstavu Listy z Gasthausu, od 18 do 21 hodin bude otevřena nově zrekonstruovaná márnice s výstavou pohřebnictví. Od 19.30 vystoupí Duo Arpeggio ve složení členek Karlovarského symfonického orchestru Michaely Petrové a Zdislavy Melicharové. Komentované prohlídky od sklepa po půdy budou probíhat každou hodinu.

Plzeňský kraj

Černí baroni se vrací na zámek Zelená Hora

KDY: sobota 13. a neděle 14. června, vždy od 10 hodin

KDE: zámek Zelená Hora, Nepomuk

ZA KOLIK: slavnostní zahájení 450 Kč, jinak 250 - 350 Kč, děti 100 Kč



Černí baroni v Nepomuku aneb Terazky se vrací. To je název filmové expozice na zámku Zelená Hora u Nepomuku, která se veřejnosti otevře tuto sobotu. Až do konce srpna si mohou zájemci každý pátek, sobotu a neděli prohlédnout exteriéry a interiéry zámku, ve kterých se natáčela oblíbená komedie Černí baroni.

„Slavnostní zahájení bude tuto sobotu od 15 hodin. Účast přislíbili Václav Vydra (známá postava vojína Šternberka), Hana Čížková (servírka Magda) a další známé herecké tváře. Program bude moderovat Monika Leová z TV Prima a od 18 hodin se můžete těšit na koncert Petra Koláře,“ zve návštěvníky autor celého projektu Martin Mitva Lukeš.

Zájemci si kromě samotného zámku mohou prohlédnout i jeho okolí. Využít k tomu mohou koňské povozy. Jeden z nich bude v pravidelných intervalech vyvážet návštěvníky z parkoviště k samotnému zámku. „Druhá trasa je dlouhá devět kilometrů a vede okolím Nepomucka, Kláštera a dalšími místy, kde se film natáčel,“ dodává Martin Mitva Lukeš.

Filmová expozice na zámku Zelená Hora bude otevřená vždy od pátku až do neděle od 10 do 19 hodin, a to až do 30. srpna. O víkendech se můžete těšit i na spoustu doprovodných akcí. Program organizátoři pravidelně aktualizují na webových stránkách www.cernibaroni.cz.

Ústecký kraj

Ústecká populární kapela UDG zahraje ve vinařství v Třebívlicích

KDY: sobota 13. června od 19.30

KDE: Vinařství Johann W., Třebívlice

ZA KOLIK: od 290 Kč



Ústečtí UDG zahrají v sobotu na letní scéně ve Vinařství Johann W. v Třebívlicích na Litoměřicku. Start akce je od 19.30. Kapacita je omezena, v prodeji je 500 vstupenek. Předprodej běží na www.xticket.cz. Lístky jsou k mání od 290 korun, koupit si můžete i voucher na neomezené jídlo a pití za 390 korun. UDG je česká pop-rocková hudební skupina pocházející z Ústí nad Labem, vznikla v roce 1998. Na svém kontě má několik alb a získala řadu hudebních cen.

Liberecký kraj

Balet Jekyll a Hyde

KDY: neděle 14. června od 19 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec

ZA KOLIK: 200 Kč



Klasický hororový příběh, který si klade základní otázku rozdvojenosti člověka, vznikl v roce 1866. Útlé mistrovské dílko Roberta Louise Stevensona představuje věhlasného doktora Jekylla, který vynalezl prostředek, jak se převtělit do svého skrytého, zlého já. Jeho druhé já – Mr. Hyde – tak páchá zločiny, dokonce i vraždu, „ochutnává“ ze všech neřestí a zakázaných slastí, zkrátka zhmotňuje vše, co pro tehdejší puritánskou společnost bylo absolutním tabu.

Ale kde je hranice mezi dobrem a zlem? Mezi puritány 19. století a dnešní dobou? Mezi vědomým ovládáním našich činů a ztrátou kontroly nad sebou samým? Kdy je člověk ještě uznávaným lékařem a odkdy už zhýralým prostopášníkem a vrahem? Temné stránky v nás bude baletními a pohybovými prostředky zkoumat choreografka Marika Hanousková. Ke spolupráci přizvala osvědčený tým, který stojí za úspěšnou inscenací Dům Bernardy Alby – skladatele Petra Čermáka a scénografa a kostýmního výtvarníka Aleše Valáška.

Královéhradecký kraj

Koncert k výročí narození T. G. Masaryka

KDY: neděle 14. června od 18 hodin

KDE: Pivovarském náměstí, Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Nedělní koncert pod širým nebem na Pivovarském náměstí v Hradci Králové začne v 18 hodin přednáškou historika Richarda Vaška na téma Zahraniční cesty TGM a jeho cesty do naše kraje. Od 19.30 hodin vystoupí operní pěvkyně Ema Hubáčková, sólista opery Národního divadla Praha Josef Moravec a na klavír účinkující doprovodí z Národního divadla Praha Jitka Nešverová. Těšit se můžete na české lidové písně, české písně a dvojzpěvy, krásné árie a duety z českých národních oper.

Praha

Prodejní retro bazar

KDY: sobota 13. a neděle 14. června, vždy od 10 hodin

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: zdarma



Sběratelé a všichni zájemci o věci z období 1900-1940, čeká vás v pořadí již pátý Prodejní retro bazar ze sbírek muzea. Ke koupi budou dámské společenské a svatební šaty, halenky, boty, kabelky, prádlo a drobné kuriozity. Najde se i něco pro pány. Lákavou novinkou jsou kousky pro sběratele dětských oděvů.

Pardubický kraj

Výstava Ve zdravém těle zdravý duch

KDY: od pátku 12. června do neděle 30. srpna

KDE: Regionální muzeum Chrudim

ZA KOLIK: základní 60 Kč



V Regionálním muzeu v Chrudimi bude od pátku otevřena výstava Ve zdravém těle zdravý duch aneb Jak se na Chrudimsku dříve sportovalo. Chcete-li se vrátit o sto a více let zpátky, do doby, kdy se sportovalo především pro radost, tak se přijďte podívat. Podíváte se do 60. let 19. století, kdy vznikl Sokol, na první cyklisty na vysokých kolech, připomenete si počátky tenisu, fotbalu, atletiky a dalších sportů, které se na Chrudimsku provozovaly koncem 19. a v první polovině 20. století. První sportovci v létě jezdili na kole, v zimě bruslili nebo se věnovali šermu. Seznamovali se se základy fotbalu, který se později hrál skoro v každé vesnici. Po sportovních kláních často následovala zábava s hudbou či tancem v některé z místních restaurací. O tom, že se mladí sportovci uměli bavit, svědčí řada pozvánek na sokolské Šibrinky, sportovní plesy či hudební večírky. Muzeum je otevřeno od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.

Středočeský kraj

Luženský festival Coombal se promění v Coombálek

KDY: sobota 13. června od 18 hodin

KDE: Na Mlatě, Lužná​

ZA KOLIK: 250 Kč



V Lužné Na Mlatě se letos v červnu přece jen uskuteční hudební festival různých žánrů. Namísto klasického Coombalu však půjde o jeho zmenšenou podobu - Coombálek, jak ho pořadatelé pro letošek nazvali. Celkem se na pódiu vystřídá pět vystupujících, konkrétně DJ Sedloň, Cofee to Help, 7krát3, Fast food orchestra a The Avavists. K dispozici bude také DJ´ s a chill out zóna. Vzhledem k omezenému množství účinkujících bude vstupenka stát pouze 250 korun a kapacita bude letos omezena na 500 osob.

Jihočeský kraj

Med, včely, kosmetika i poradna

KDY: sobota 13. června od 9 hodin

KDE: Vzdělávací a chovatelské centrum, Plavská 1, České Budějovice

ZA KOLIK: zdarma



Navštivte 3. ročník medobraní. To se koná od 9 do 13 hodin ve Vzdělávacím a chovatelském centru na adrese Plavská 1, České Budějovice u Jižní zastávky. Včelaři zde naleznou prodejní stánek se včelařskými potřebami a včelařskou poradnu. Dopoledne si však užije i široká veřejnost. Uvidíte prosklený úl se včelami, zahradu medonosných rostlin, stánek s výzkumy o včelách aj. Ochutnáte čerstvý med, medovinu nebo zakoupíte kosmetiku s obsahem včelích produktů. Ke koupi bude i první letošní med přímo od včelařů.

Vysočina

Staré umění sklářů na zámku

KDY: sobota 13. června od 10 hodin

KDE: zámek Světlá nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Sklářské akce se po nucené odmlce znovu rozjíždějí. Nejbližším velkým lákadlem spojeným s prastarým a krásným řemeslem je Zámecký sklářský den. Koná se 13. června na zámku ve Světlé nad Sázavou. Nabídne skleněné expozice, křest plastiky Pocta sklářům a představí se i vysočinské sklárny. Pro návštěvníky budou připravené výtvarné dílny a vyzkouší si nejrůznější druhy zpracování skla. „Zájemci budou vinout či foukat skleněné perly, malovat na sklo nebo dokonce přímo malovat sklem. Koho omrzí vyrábění, může se vydat na nádvoří, kde bude připravený jarmark,“ pozvala majitelka světelského zámku Helena Degerme.

Plastika nazvaná Pocta sklářům je společným dílem skláren a výtvarníků nejen z Vysočiny. Tvoří ji více než stovka skleněných koulí. Každá jednotlivá koule plastiky reprezentuje jednu sklárnu, jednoho výtvarníka. Některé jsou barevné, některé broušené, některé jinak zdobené. Každý tu svoji pojal po svém. „Instalace o průměru pěti metrů bude trvale k vidění na zámeckém nádvoří,“ upřesnila Degerme.

V ten samý den se uskuteční vernisáž nové zámecké výstavy Sklo mluví skrz staletí. „Je instalovaná v expozici evropského historického skla. Mezi vitrínami s historickými exponáty jsou k vidění umělecké objekty nejlepších současných sklářských výtvarníků. A nechybí ani ti místní,“ popsala Degerme. Ale to není všechno.

Dalšími výstavami, na které se mohou návštěvníci Zámeckého sklářského dne těšit, jsou díla vzešlá ze šesti ročníků Sympozia broušení skla společnosti Bohemia Machine a práce výtvarníků České republiky s názvem Když dva dělají totéž, není to totéž. K vidění bude do 18. září. Akce je součástí projektu Vysočina sklářská.

Jihomoravský kraj

Otevřené sklepy

KDY: sobota 13. června od 13 hodin

KDE: náměstí a sklepní uličky, Kyjov

ZA KOLIK: 600 Kč



V sobotu od 13 hodin budou k ochutnání vína přibližně od třiceti vinařů z Kyjova a okolí. „Připraveno je na čtyři sta vzorků vín. Jsou mezi nimi renomovaná vinařství, jako například Vinařství Dufek, Maňák, Šalša a další,“ pozval Stanislav Martínek z pořádajícího Cechu kyjovských vinařů.

Kromě nejlepších vín regionu se podle něj mohou účastníci těšit na folklorní vystoupení, malé občerstvení u vinařůi na grilované speciality. „Během celé akce budou mezi sklepy chodit a zpívat mužské sbory z Nětčic a ze Sobůlek, zazpívá a zatančí i ženský pěvecký soubor Tragačnice. Lidé se mohou svézt v kočáře taženém koňmi. K přesunu z náměstí ke sklepní uličce Šištót je dopraví dva koňské povozy, které budou jezdit zdarma,“ upřesnil Martínek.

Ve sklepní uličce Šištót pobaví přítomné folklorní program a zahraje cimbálová muzika Hudci. Vstupenky za 600 korun budouk dostání už od půl dvanácté v pokladně na nádvoří Informačního centra města Kyjova na Svatoborské ulici a také přímo v lokalitě Šištót, kde budou otevřené dvě pokladny. „Vstupné zahrnuje volnou degustaci nabízených vín, katalog vinařů a mapku, degustační skleničku a dva kupony v hodnotě sto korun na nákup vína podle vlastního výběru,“ informoval za pořadatele akce Martínek.

Na ochutnávku se těší i známý televizní moderátor Jan Rosák, který zve k návštěvě přímo z videa na stránce vinařů. „Kdo zažil minulé ročníky ví, že to je jedinečná příležitost ochutnat skvělá vína. Doufám, že se v Kyjově potkáme a připijeme si nějakým dobrým vínem,“ pozval do Kyjova Rosák.

Zlínský kraj

Automobilový slalom Zlín Otrokovice

KDY: sobota 13. a neděle 14. června

KDE: Barum pneumatiky Otrokovice

ZA KOLIK: startovné od 800 Kč



I přes značné zpoždění se sezona motosportu ve Zlínském kraji dala do pohybu, a to přímo dvojzávodem o víkendu 13. – 14. června v prostorách Barum Czech Rally Zlín. Vedle profesionálních závodníků si budou moci slalom vyzkoušet i závodníci amatéři. Přihlásit do závodu se návštěvníci mohou přes internet i na místě.

Olomoucký kraj

Benefiční Oakfest 2020

KDY: sobota 13. června od 20 hodin

KDE: letní areál u splavu, Dub nad Moravou

ZA KOLIK: 250 Kč



Další ročník oblíbeného benefičního festivalu je tady! Nepropásněte Oakfest, který i letos nabídne kvalitní muziku, a to rovnou na dvou stejdžích. Těšit se můžete například na skupiny Bikkiny shop, Kiss me Kojak, Mara Jade či Drom. Kromě parádní muziky nebude chybět ani bohaté občerstvení v podobě domácích gulášů nebo grilovaného masa, na své si ale přijdou také vegetariáni a vegani. Na místě bude zeď určená k profilaci a vyjádření se účastníků festivalu. Výtěžek bude věnován na podporu práce s dětmi a dospívajícími, kteří čelí různým problémům jako jsou závislosti, šikana a další.

Moravskosklezský kraj

Noc kostelů

KDY: pátek 12. června

KDE: Moravskoslezský kraj

ZA KOLIK: zdarma



Noc kostelů také proběhne v rámci Ostravsko-opavské diecéze se všemi svými chloubami i raritami. Největší nápor lidí, kteří si budou chtít prohlédnout kostelní prostředí, se očekává v ostravské katedrále Božského Spasitele, kde proběhne i program. V této novorenesanční bazilice z roku 1889 se budou konat koncerty duchovní hudby nebo také výstava bohoslužebných předmětů souvisejících s eucharistií.

Podobnou výstavu organizuje v rámci Noci kostelů také Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Tam budou moci návštěvníci vidět liturgické šaty a náčiní. Bude také umožněn přístup na kůr a do sakristie.

Přímluvná modlitba k zastavení koronavirové pandemie, varhanní hudba i promítání fotografií o obnově kostela a aktivitách sboru bude zase ke slyšení a k vidění rovněž v Českém Těšíně v kostele Luterské evangelické církve.

Karvinská farnost na poslední chvíli akci ve svých kostelích z organizačních důvodů zrušila.

„Šikmý kostel“, jak jej nazývají místní, se nedávno dostal do širšího povědomí díky stejnojmenné knize autorky Karin Lednické, a tudíž se očekává velký zájem vidět tuto památku naživo.

Na jediný ikonostas, což je dřevěná nebo mramorová stěna s průchody, se mohou všichni zájemci podívat v Ostravě, konkrétně v pravoslavné kapli sv. Andělů strážných v Pustkovci. Celá akce je již nyní zpropagovaná a rok od roku se těší většímu zájmu lidí.