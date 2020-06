Obrazy, kresby a fotografie Milana Maura a také díla českého umění 20. století jako inspirace pro tvůrčí výtvarné dílny, hry, animace. Komentovaná prohlídka s autorem, malba v plenéru, divadelní představení pro děti. To a mnohem více nabízí sobotní den otevřených dveří v Galerii umění v Karlových Varech.

„Celý den bude především výtvarně zaměřený, námětem k výtvarným aktivitám i malbě v plenéru budou obrazy, kresby a fotografie významného konceptuálního umělce Milana Maura (1950) zaznamenávajícího přírodní děje – let motýlů, posuny stínů vržených přírodninami, pohyb vodní hladiny či opadávání listů,“ přiblížila za galerii Lenka Tóthová.

V každém sále budou připravena oddělená tvůrčí stanoviště, kde se budou moci zapojit děti i dospělí. „Ukončení pak proběhne venku před galerií, kde zaparkuje svůj divadelní žebřiňák s loutkami Vítek Marčík, legendární jihočeský divadelník, který svou energií a zápalem pro hru strhne velké i malé diváky pohádkové klasiky Sněhurky,“ pokračovala ve výčtu lákadel, která návštěvníky čekají.

Plzeňský kraj

Komentované prohlídky v Plzeňském Prazdroji

KDY: sobota 20. června, v Prazdroji od 11.30, 13.30 a od 15.30 hodin, v muzeu od 10, 11.30, 13.30, 15.00 a od 16.30

KDE: areál Plzeňského Prazdroje, Muzeum rodiny Škodů, Plzeň

ZA KOLIK: 250 Kč v Prazdroji, 70 kč v muzeu



Do jindy nepřístupných prostor Plzeňského Prazdroje budou moci nakouknout v sobotu jeho návštěvníci během prohlídek v rámci druhého ročníku festivalu Industry Open. Otevře se jim například sladovna, kde si pivovar vyrábí vlastní slad.

„Prohlídky, které pro festival Industry Open připravujeme, se zaměřují na poznání výrobního areálu našich pivovarů v Plzni. Vedle komentované projížďky autobusem výrobním areálem, letos návštěvníkům mimořádně ukážeme i sladovnu. Jedná se o unikátní záležitost, návštěvníci se seznámí s procesem výroby sladu a budou moci nahlédnout i přímo na sladinové skříně, kde probíhá klíčení ječmene,“ uvedla Pavla Mášková z Plzeňského Prazdroje.

Druhou variantou pro obdivovatele průmyslových památek jsou komentované prohlídky Muzea rodiny Škodů v historické budově Černé věže v Pražské ulici. V sobotu si prohlédnou například nářadí či výrobky z plzeňské Škodovky nebo modelovou železnici a vyslechnou si zajímavosti z historie slavné rodiny. Vstupenky se kupují přímo na místě.

Ústecký kraj

Extrém Bike Most 2020

KDY: sobota 20. června od 9 hodin

KDE: areál Hipodromu, Most

ZA KOLIK: zdarma



Již 19. ročník oblíbeného bikerského závodu je tady! Letošní Extrém Bike Most 2020 je plný novinek, protože Český maratonský pohár Škoda Auto Český pohár XCM, kam je podnik zařazen, má novou podobu. Organizace se svěřila Nova Cupu a závod v Mostě se pojede jako jeho partnerský závod. Startuje hned několik věkových kategorií i hobby.

Liberecký kraj

Jahodová neděle

KDY: neděle 21. června od 10 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Jahodová neděle, akce, která každoročně zahajuje léto. Ochutnáte nejrůznější výrobky z jahod, nakoupíte čerstvé jahody z domácí produkce a spoustu dalších dobrot z našich farmářských trhů. Celým dnem vás bude provázet Jana Kociánová a skupina Náhodné setkání.

Královéhradecký kraj

Výstava Bez vody by nebyl život

KDY: do pondělí 6. července

KDE: náměstí 28. října, Hrade Králové

ZA KOLIK: zdarma



Výstava Voda a civilizace, kterou si jen v Praze loni prohlédly stovky tisíc lidí, zamířila v červnu do Hradce Králové. Expozice ukazuje na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost na zemi. Diváci si prohlédnou texty od řady světově uznávaných vědců a světové fotografie.

Praha

Hot Dog Fest

KDY: sobota 20. června od 12 hodin

KDE: t. Martin, Vlašská 7, Praha 1

ZA KOLIK: zdarma



Malostranský burger festival se Pražanům líbil, tak jeho pořadatelé nezaháleli a přichází s vyšším levelem. Housky se vyměnily za rohlíky a jede se dál. Na čem si pochutnáte tentokrát? Na „parcích v rohlíku", ale takových, jaké jste ještě nikdy nejedli. V nabídce bude sedm specialit, v degustační formě v menších domácích od srdce pečených máslových rohlících.

Pardubický kraj

Zahajovací dostihový den

KDY: sobota 20. června od 11.30

KDE: Dostihového závodiště v Pardubicíc

ZA KOLIK: základní 120 Kč



V Pardubicích bude v sobotu zahájena dostihová sezona. V osmi dostizích bude startovat více než stovka koní. První dostih startuje ve 13 hodin, areál závodiště bude otevřen od 11.30. Vstupné je jednotné ve výši 120 korun. Děti do 150 cm a držitelé průkazů ZTP, TP a ZTP/TP mají vstup zdarma; mládež do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 60 let mají nárok na slevu.

Středočeský kraj

Japonská kultura a tradice

KDY: do neděle 30. srpna (výstava bonsají pouze v pátek a o víkendu)

KDE: zámek v Růžkových Lhoticích

ZA KOLIK: základní 40 Kč



Víkend bude na zámku v Růžkových Lhoticích ve znamení japonské kultury a tradicí. I když výstava Cesty za japonským textilem potrvá až do neděle 30. srpna, japonské bonsaje tam budou k vidění jen od pátku 19. do neděle 21. června. Výstava textilu mapuje vzpomínky ze tří cest po Japonsku, které uskutečnila autorka výstavy Lada Charvátová se zájemci o japonskou kulturu po stopách textilu a řemesla v letech 2017 až 2019.

Sbírka představuje sedm textilních artefaktů, které splňují formální podobu japonských svitků, dále soubor zavinovacích sukének tvořených technikou bodoko.

Výstavu tradičních japonských bonsají mohou po tři víkendové dny návštěvníci zhlédnout od 9 do 16 hodin, pěstitelem je Ivan Kubala z Čechtic. Pro podrobnosti k pěstování připravilo Muzeum Podblanicka Vlašim besedu s Ivanem Kubalou v sobotu od 14 hodin.

Jihočeský kraj

Na víno z Moravy i cimbálovou muziku

KDY: sobota 20. června od 14 hodin

KDE: Padařov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V Padařově budou v sobotu 20. června degustovat víno z Moravy. Akce, která se koná již počtvrté, začíná od 14 hodin. Zahraje krojovaná cimbálová muzika Vladimíra Beneše z Charvatské Nové Vsi. Kapelu uslyšíte od 15 hodin. Na místě ochutnáte vína, která si můžete zakoupit i domů. V nabídce budou i domácí sýry. Patronkou akce je herečka Lucie Benešová.

Vysočina

Havířská pouť

KDY: neděle 21. června od 9 hodin

KDE: kostel svatého Jana Křtitele, Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



V neděli vyrazí z centra Jihlavy tradiční průvod krojovaných jihlavských havířů ke Kostelu svatého Jana Křtitele. Poutí, mší a celodenním programem plným divadel, koncertů a tance si připomenou svátek Jana Křtitele, patrona města Jihlavy.

Poté, co loni oslavili stříbrnou historii města velkolepým Havířením, letos havíři chystají bohatší program než kdy dřív. „Po průvodu havířů a mši svaté ožije okolí kostelíku díky sedmi kapelám, čtyřem divadlům a dvěma folklorním souborům," vypočítal Milan Kolář ze spolku jihlavských havířů.

Návštěvníci se mohou těšit také na trh s rukodělnými předměty, výtvarné dílny, tradiční vaření na ohni nebo na výstavu velkoplošných fotografií z posledních ročníků průvodu.

Tak jako každý rok i letos vyrazí průvod jihlavských havířů na pouť z ulice Křížová. Vyjde v neděli v 9 hodin ráno a po slavnostní mši, která začne v 9.30, je připravený program pro celou rodinu.

Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení a pohádky divadel T.E.J.P., Krtek, Teátr Víti Marčíka, nebo představení slovenského mima Miro Kasprzyka. „Divadla se budou střídat s muzikou swingového Bee Bandu, bluegrassových Pražců nebo středověkých Krless. Vystoupí také divoká worldmusic Bra Agas, harmonikář Jiří Hilčer nebo jihlavská Skřípácká muzika. Večírek završí světové hity v podání kapely Spaziergang,“ vypočítal mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Tradiční součástí havířské poutě u svatého Jana jsou rukodělné dílny, vaření na ohni a ochutnávka různých specialit. Novinkou je výstava třiceti nejlepších snímků z posledních pěti ročníků havířského průvodu.

Jihomoravský kraj

Brno Revival mezi pavilony

KDY: sobota 20. června od 8 hodin

KDE: výstaviště, Brno

ZA KOLIK: dospělí 150 Kč, děti 70 Kč



Festival rychlosti bude letos kvůli koronaviru bez závodů, lidé se za to mohou těšit na výstavu historických vozů i na sraz závodníků z minulých ročníků. Mezi pavilony fanoušci potkají i brněnského automobilového závodníka Otta Buchbergera, který jezdil právě na závodní trati na Výstavišti, motocyklového závodníka Petera Baláže nebo Karla Jaroše. „Na Brno Revivalu budeme mít i znovuzrozené takzvané brněnské draky, doutníkové formule, které v Brně závodily na konci 60. let,“ přiblížila kurátorka oboru Historická vozidla a spalovací motory Sylvie Zouharová Dyková.

Na burze zájemci nakoupí náhradní díly na veterány, repliky vytvořené podle historických vozidel i starožitnosti. Vystaveny budou také historické stroje ze sbírek Technického muzea v Brně. Muzeum chystá třeba automobily Škodu 120 S Rallye a Škodu 136 Favorit. „Také představíme zástupce historických autobusů z oboru Městská hromadná doprava a vojenskou techniku z oboru Militaria,“ dodala Dyková. Chybět nebudou ani další sbírkové vozy. Návštěvníci uvidí třeba Tatru 613 Narex, Škodu 1200 Sedan nebo MTX Roadster.

Zlínský kraj

Charitativní běh pro zdraví v Holešově

KDY: sobota 20. června od 14 hodin

KDE: Holešov

ZA KOLIK: startovné 100 Kč



Nikoliv hromadně, přesto společně. Jelikož se před dvěma měsíci málem přestal točit svět, nemohlo se uskutečnit mnoho krásných akcí. Jednou z nich byl charitativní běh, který měl být podporou pro těžce nemocného Matyáška Urbana z Holešova. Charitativní běh bude netradiční.

Za prvé bude charitativní běh zároveň pochodem, mohou se tak zúčastnit i méně zdatní sportovci. Za druhé nebude probíhat hromadění na startu, každý si vyběhne nezávisle na ostatních (v daném časovém rozmezí). Tudíž se nikdo nemusí stresovat tím, že třeba běží pomalu, nebo že neběží vůbec. I chůze se počítá. Důležité je absolvovat danou trasu. Na Želkově dostanou sportovci první část originální medaile a jakmile dorazí do cíle, obdrží tu druhou.

Na náměstí E. Beneše bude hrát kapela Texas a chybět nebude ani občerstvení. Vybrané peníze poputují k Matyáškovi Urbanovi na fyzioterapeutické pomůcky.

Olomoucký kraj

Burger street festival Olomouc

KDY: pátek 19. června až neděle 21. června, každý den od 10 hodin

KDE: venkovní prostory u Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Profesionálně připravené burgery a další lahůdky z grilu můžete ochutnat na dalším ročníku oblíbeného Burger street festivalu Olomouc. Od pátečních 10 hodin provoní prostory u olomoucké Galerie Šantovka burgery vegetariánské, pálivé i speciální s lanýži. Chybět nebudou ani domácí limonády či zmrzlina. Festival můžete navštívit také o víkendu.

Moravskoslezský kraj

JFO - Kouzelná noc s Kateřinou Kněžíkovou

KDY: pátek 19. června od 20 hodin

KDE: Dům kultury města Ostravy

ZA KOLIK: 200 Kč



Po nucené odmlce pro vás odehraje Janáčkova filharmonie Ostrava první orchestrální koncert pro veřejnost. Koncert nazvaný Kouzelná noc s Kateřinou Kněžíkovou, který se uskuteční v sále Domu kultury města Ostravy, bude prvním koncertem celého orchestru po více než třech měsících. Zazní písně a skladby Duparca, Ravela, Martinů, Suka a Faurého. Koncert se uskuteční ve spolupráci s MHF Leoše Janáčka a bude jej živě přenášet Český rozhlas Vltava.